কলকাতা মেডিক্যালের অধ্যক্ষকে ঘেরাও, তিন ইন্টার্নকে থানায় তলব ! জুনিয়র চিকিৎসকদের প্রতিবাদ মিছিল
Students and intern doctors protest: তিন ইন্টার্ন চিকিৎসককে থানায় তলবের প্রতিবাদ কলকাতার রাজপথে মিছিল জুনিয়র চিকিৎসকদের ৷
Published : November 26, 2026 at 7:25 PM IST
কলকাতা, 26 নভেম্বর: কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়কে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখানোর ঘটনায় আগেই বউবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছিল ৷ সেই অভিযোগের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার তিন ইন্টার্ন চিকিৎসককে থানায় তলব করা হয়। তাঁদের থানায় হাজিরা দেওয়াকে কেন্দ্র করে এদিন প্রতিবাদ মিছিল করেন জুনিয়র চিকিৎসকরা।
জুনিয়রদের সমর্থনে মিছিলে পা-মেলান সিনিয়র চিকিৎসকরাও। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে বউবাজার থানা পর্যন্ত মিছিল করেন চিকিৎসকরা। প্রথমে পুলিশের অনুমতি না-মিললেও পরে মিছিল করতে দেওয়া হয়।
তলব করা হয় তিন ইন্টার্ন চিকিৎসক হলেন শাশ্বত নস্কর, আয়ুষ ঝা এবং অজিঙ্ক কুমার বর্মাকে। মিছিল করেই তাঁরা এদিন বউবাজার থানায় হাজিরা দেন। প্রায় আধঘন্টার কাছাকাছি তাঁরা থানার ভিতরে ছিলেন। তলব করা ইন্টার্ন চিকিৎসকদের অভিযোগ, অধ্যক্ষ ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক সম্রাট চক্রবর্তী তাঁদের বিরুদ্ধে শারীরিক নিগ্রহ, হেনস্তা এবং সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ দায়ের করেছেন।
এদিন থানায় জিজ্ঞাসাবাদের পর অজিঙ্ক কুমার বর্মা বলেন, "পুলিশ প্রথমে আমাদের জানিয়েছে দুই অধ্যাপক অভিযোগ করেছেন সেদিন তাঁদের শারীরিক নিগ্রহ এবং কাজ করতে বাধা দেওয়া হয়েছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই আমাদের বিরুদ্ধে এফআইআর (FIR) দায়ের হয়েছে। তবে সেদিন কোনও অধ্যাপককে শারীরিকভাবে আক্রমণ বা হেনস্তা করা হয়নি। আমাদের তরফে কোনও গালিগালাজও করা হয়নি।"
অধ্যাপক সম্রাট চক্রবর্তীর ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন ওই ইন্টার্ন চিকিৎসক। তাঁর বক্তব্য, সম্রাট চক্রবর্তী অ্যানাটমি বিভাগের অধ্যাপক এবং একটি সংগঠনের সভাপতি। সেদিন ঘটনাস্থলে তাঁর উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। তবে পুলিশের সঙ্গে তাঁরা সহযোগিতা করেছেন এবং আগামিদিনে তদন্তের প্রয়োজনে সহযোগিতা করবেন বলে জানিয়েছেন অজিঙ্ক ।
এদিন মিছিল থেকে জুনিয়র চিকিৎসক অনিকেত মাহাতো বলেন, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে দুর্নীতি থেকে শুরু করে থ্রেট কালচারের মতো একাধিক ঘটনার প্রতিবাদে তাঁরা সরব হয়েছেন। সেই পরিস্থিতিতে প্রতিবাদী চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের এবং ইন্টার্নদের থানায় তলব করার ঘটনাকে তাঁরা ভালোভাবে দেখছেন না। তাঁর কথায়, "সেদিন যে ভাষায় আমরা প্রতিবাদ করেছিলাম, আজও সেই প্রতিবাদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। সেই জায়গা থেকেই আজকের এই কর্মসূচি।"
পাশাপাশি, গত 18 তারিখ কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভাঙচুরের ঘটনায় অভিযুক্তদের এখনও গ্রেফতার করা হয়নি কেন, সেই প্রশ্নও তোলেন অনিকেত। তাঁর অভিযোগ, ওই ঘটনায় আরএসএস ও এবিভিপি-র সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা জড়িত ছিলেন। তাঁদের গ্রেফতারের দাবিতে এদিন বউবাজার থানায় স্মারকলিপি জমা দেওয়ার কথা জানান তিনি। স্মারকলিপির জবাবের ভিত্তিতেই পরবর্তী কর্মসূচি ঠিক করা হবে বলেও জানান জুনিয়র চিকিৎসকরা।
জুনিয়র চিকিৎসকদের পাশে দাঁড়িয়ে সিনিয়র চিকিৎসক পূর্ণব্রত গুণও এদিন সরব হন। প্রতিবাদীদের 'মাওবাদী' বা 'নকশাল' তকমা দেওয়ার প্রবণতার সমালোচনা করেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, প্রতিবাদীদের এভাবে চিহ্নিত করার ঘটনা নতুন নয়। অতীতেও প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে এই ধরনের তকমা দেওয়া হয়েছে ৷
প্রেসিডেন্সি কলেজের একটি অনুষ্ঠানে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এক ছাত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, সেই সময়েও ওই ছাত্রীকে মাওবাদী বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এমনকী দেশের প্রধানমন্ত্রীও প্রতিবাদীদের 'দিমাগি নকশাল' বলে আক্রমণ করেছেন বলে মন্তব্য করেন তিনি।
পূর্ণব্রত গুণের আরও বক্তব্য, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে আন্দোলনকারীদের সম্পর্কে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর যথেষ্ট ধারণা রয়েছে। কারণ, তিনিও একসময় মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ছিলেন। যে সংগঠনের নেতৃত্বে বর্তমানে আন্দোলন চলছে, ছাত্রাবস্থায় সেই সংগঠনের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ছিল। তাই প্রতিবাদীদের নকশাল বা মাওবাদী বলে চিহ্নিত করার এই প্রবণতাকে তিনি পুরনো কৌশল বলেই মনে করছেন।