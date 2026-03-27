রামনবমীর শোভযাত্রা ঘিরে রণক্ষেত্র রঘুনাথগঞ্জ, দোকান ভাঙচুর-অগ্নিসংযোগ-ইটবৃষ্টি
বৃহস্পতিবার বিকেলে মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জে ঘটনাটি ঘটে৷ এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে ব়্যাফ, পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী৷
Published : March 27, 2026 at 9:27 PM IST
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ), 27 মার্চ: ফের অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠল মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ। রামনবমীর শোভযাত্রাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় বলে অভিযোগ৷ অভিযোগ, একাধিক দোকানে ভাঙচুর করা হয়েছে৷ আগুনও ধরিয়ে দেওয়া হয়। দুই পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে হামলা ও ভাঙচুরের অভিযোগ তুলেছে৷
শুক্রবার বিকেল থেকে এই ঘটনাকে কেন্দ্র উত্তপ্ত হয়ে রয়েছে রঘুনাথগঞ্জ। কার্যত রণক্ষেত্রে হয়ে উঠেছে এলাকা। এখনও পর্যন্ত ঘটনায় দশজন জখম হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ বাহিনী নামানো হয়েছে। নামানো হয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীও। জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার সুপার সুরিন্দর সিং বলেন, ‘‘পরিস্থিতি আপাতত নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’’
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী এদিন রঘুনাথগঞ্জ শহরের ম্যাকেঞ্জি পার্ক থেকে বিজেপির পক্ষ থেকে রামনবমীর মিছিল বের করা হয়। বিজেপির দাবি, শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রা ফুলতলা মোড়ের দিকে আসার সময় বাড়ির ছাদ থেকে মিছিল লক্ষ্য করে শুরু হয় ইট-পাথর বৃষ্টি। তাতে মিছিলে অংশগ্রহণকারী দশজন জখম হয়। অভিযোগ, এর আক্রান্তরাও পালটা ভাঙচুর চালায় এলাকার বেশ কিছু দোকানে৷ অগ্নিসংযোগের ঘটনাও ঘটে৷ দু’পক্ষের মধ্য়ে মুড়ি-মুড়কির মতো চলে ইটবৃষ্টি৷
পরিস্থিতি সামাল দিতে নামানো হয় র্যাফ, পুলিশ বাহিনী। তার পরও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না আসায় এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী নামানো হয়। তার পর পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসে৷ এখনও এলাকার পরিস্থিতি থমথমে রয়েছে বলে জানা গিয়েছে৷
জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের সভাপতি খলিলুর রহমান বলেন, ‘‘এই পরিস্থিতি অভিপ্রেত নয়। কেন হামলা পালটা হামলা চলল, তা খতিয়ে দেখার জন্য আমরা পুলিশের কাছে অনুরোধ করেছি।’’ বিজেপির রাজ্য সম্পাদক শাখারভ সরকার বলেন, ‘‘তৃণমূলের পক্ষ থেকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে হামলা চালানো হয়েছে। আমাদের দশজন কর্মকর্তা জখম হয়েছেন। তৃণমূল হারছে জেনেই এই হামলার ছক কষে৷ এলাকা অশান্ত করার চেষ্টা করেছে।’’
উল্লেখ্য, গত বছরের 8 এপ্রিল ওয়াকফ আইনের বিরোধিতাকে কেন্দ্র করে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছিল রঘুনাথগঞ্জ। পুলিশের উপর হামলা, পুলিশের গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে। সেই আন্দোলনের রেশ গিয়ে পড়ে সামশেরগঞ্জে। দুষ্কৃতীদের ধারালো অস্ত্রে মৃত্যু হয় চন্দন দাস ও তাঁর বাবা হরগোবিন্দ দাসের। তারপর কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে এলাকার দখল নেয় কেন্দ্রীয় বাহিনী। 14 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী জঙ্গিপুর পুলিশ জেলায় সেই সময় থেকেই মোতায়েন রয়েছে। তারপর ভোট ঘোষণার আগে আরও 17 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী জঙ্গিপুরে মোতায়েন করা হয়। তারপরেও এদিন উত্তপ্ত ও অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠল জঙ্গিপুর।