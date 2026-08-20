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দিনভর ঝামেলা, এখনও উত্তেজনা যাদবপুরে; তদন্ত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত কর্তৃপক্ষের

কীভাবে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠল— তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

Jadavpur University Tension
তদন্ত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত কর্তৃপক্ষের (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 20, 2026 at 9:46 PM IST

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কলকাতা, 20 অগস্ট: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বুধবার রাতের সংঘর্ষের পরও বৃহস্পতিবার থামল না উত্তেজনা। রাতের ঘটনার পর সকাল থেকেই ক্যাম্পাসে শুরু হয় পাল্টা অভিযোগ, ডেপুটেশন ও অবস্থান। ঘটনার প্রকৃত কারণ কী, কারা অশান্তিতে জড়িত এবং কীভাবে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠল— তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

রেজিস্ট্রার সেলিম বক্স জানিয়েছেন, সিসিটিভি ফুটেজ-সহ সমস্ত তথ্য খতিয়ে দেখেই তদন্ত কমিটি প্রয়োজনীয় সুপারিশ করবে। জুটার তরফে অধ্যাপক রাজেশ্বর সিনহা বলেন, "ঘটনার প্রকৃত সত্য সামনে আনতে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা জরুরি।" তাঁর দাবি, বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে একাধিক সিসিটিভি রয়েছে এবং সেগুলির ফুটেজ তদন্তের কাজে ব্যবহার করা উচিত।

তদন্ত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত কর্তৃপক্ষের (ইটিভি ভারত)

অধ্যাপক রাজেশ্বর সিনহা বলেন, “বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ আছে, সেগুলি সামনে আনা দরকার। আমরা শিক্ষক সংগঠনের তরফে সেই দাবি জানিয়েছি। ঘটনার যা হয়েছে, তার ভিত্তিতেই বিশ্ববিদ্যালয় এফআইআর করুক। প্রয়োজনে বিচারবিভাগীয় তদন্তও হোক।”

তদন্তের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা নিয়েও সরব তিনি। তাঁর বক্তব্য, "পড়ুয়া, শিক্ষক এবং গবেষকদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করা কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসনের দায়িত্ব। ছাত্রছাত্রীরা এখানে পড়াশোনা করতে আসে। শিক্ষকরা আসেন, গবেষকরা আসেন। তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। তাঁদের একটি মুক্ত, সুস্থ ও নিরাপদ বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ দেওয়া বিশ্ববিদ্যালয়, সরকার এবং প্রশাসনের দায়িত্ব।”

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তের মধ্যেই বৃহস্পতিবার আলাদা করে নিজেদের বক্তব্য জানায় এবিভিপি ও এসএফআই। দু’পক্ষই নিজেদের উপর হামলার অভিযোগ তুলে ঘটনার তদন্তের দাবি জানিয়েছে। একইসঙ্গে ক্যাম্পাসে পড়ুয়াদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টিও সামনে এসেছে। এবিভিপির ইউনিট প্রেসিডেন্ট নিখিল দাসও ঘটনার তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, নিরাপত্তা নিয়ে আগেও উপাচার্যের কাছে একাধিকবার ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছিল। ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা বাড়ানো, সিসিটিভি বৃদ্ধি এবং পুলিশ পিকেটিংয়ের দাবি জানানো হলেও সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ হয়নি বলে দাবি তাঁর।

নিখিল দাস আরও বলেন, “আমরা এর আগেও নিরাপত্তা বাড়ানোর জন্য ডেপুটেশন দিয়েছি। সিসিটিভি বাড়ানোর কথা বলেছি। ক্যাম্পাসে পুলিশ পিকেটিং বসানোর দাবিও জানিয়েছি। আমরা এখানে মারামারি করতে আসিনি, পড়াশোনা করতে এসেছি। আমাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা দরকার।” বুধবার রাতের ঘটনার প্রসঙ্গে এবিভিপির দাবি, তাঁদের কয়েকজন সদস্যকে আগে থেকেই চিহ্নিত করে হামলার হুমকি দেওয়া হয়েছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশের কাছে এফআইআর করা হয়েছে বলেও জানান নিখিল দাস। তাঁর দাবি, ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হলেই হামলার নেপথ্যে কারা ছিল, তা স্পষ্ট হবে।

অন্যদিকে, এসএফআইয়ের তরফেও তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক অভিনব বসুর অভিযোগ, বুধবার রাতে বহিরাগতদের নিয়ে এসে পড়ুয়াদের উপর হামলা চালানো হয়েছে। তাঁদের দাবি, ঘটনায় জড়িত প্রত্যেককে চিহ্নিত করে আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে। অভিনব বসু বলেন, “যারা গোটা ঘটনায় অভিযুক্ত, যারা বাইরে থেকে এসেছে, তাদের চিহ্নিত করতে হবে। পুলিশের মাধ্যমে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রকৃত ঘটনা সামনে আসুক, এটাই আমাদের দাবি।”

এসএফআইয়ের অভিযোগ, ঘটনার সময় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। সংগঠনের দাবি, তাঁদের পক্ষ থেকে পুলিশকে যোগাযোগ করা হলেও সময়মতো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এই বিষয়গুলিও তদন্তের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছে তারা। একই সঙ্গে, উপাচার্যের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে এসএফআই। সংগঠনের বক্তব্য, এত বড় ঘটনা ঘটার পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফে স্পষ্ট বক্তব্য আসা প্রয়োজন ছিল। উপাচার্যকে সামনে এসে পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলার দাবিও জানানো হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তদন্ত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্তই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। রেজিস্ট্রার সেলিম বক্স জানিয়েছেন, তদন্তের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে রয়েছে। রেজিস্ট্রার সেলিম বক্সের বক্তব্য, “আমাদের কাছে সিসিটিভি ফুটেজ-সহ সব কিছু আছে। আমরা একটি তদন্ত কমিটি গঠন করব। সব অভিযোগ খতিয়ে দেখে তাদের সুপারিশ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

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