বালিতে ভোটকেন্দ্রের বাইরে উত্তেজনা, লাঠিচার্জ কেন্দ্রীয় বাহিনীর

বালিতে ভোটকেন্দ্রের বাইরে উত্তেজনা, লাঠিচার্জ কেন্দ্রীয় বাহিনীর
সকাল গড়াতেই হাওড়ার বালি বিধানসভা কেন্দ্রের একাধিক বুথে ইভিএম বিকল ও অশান্তির খবর এসেছে । দক্ষিণ হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রেও দেখা গেল এক ছবি ৷
Published : April 29, 2026 at 11:09 AM IST
বালি, 29 এপ্রিল: ভোটের শুরুতেই অশান্তির খবর এল একাধিক জায়গা থেকে । কারণ, সেই ইভিএম-বিভ্রাট ! প্রথম দফার ভোটের মতোই দ্বিতীয় দফার ভোটেও ইভিএম বিভ্রাটের ঘটনা ঘটল ৷ যান্ত্রিক ত্রুটির জন্য উত্তেজনা ছড়ায় হাওড়ার বালি বিধানসভা কেন্দ্রের ডন বসকো স্কুলে । সেখানে মেশিন বিকল হওয়া নিয়ে ভোটারদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয় । পরিস্থিতি সামলাতে লাঠিচার্জ করতে হয় কেন্দ্রীয় বাহিনীকে। ঘটনায় দু’জনকে আটও করেছে পুলিশ।
ভোটের দিন সকাল গড়াতেই হাওড়ার বালি বিধানসভা কেন্দ্রের একাধিক বুথে অশান্তির ছবি সামনে এল । লিলুয়ার ডন বসকো সহনলাল বিদ্যালয়ের 152, 153 ও 154 নম্বর বুথে ভোটগ্রহণ যন্ত্র আচমকা বিকল হয়ে পড়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন ভোটাররা । দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও ভোট দিতে না পারার অভিযোগে উত্তেজনা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে গোটা চত্বরে ।
প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, শুরুতে বচসা হলেও পরে তা রীতিমতো ধাক্কাধাক্কিতে গড়ায় । এক ভোটারের কথায়, "ভোর থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ বলা হল যন্ত্র কাজ করছে না । কেউ স্পষ্ট করে কিছু জানাচ্ছেও না, তাই রাগ হওয়াটাই স্বাভাবিক ।" আর এক ভোটারের অভিযোগ, "বারবার অনুরোধ করেও কোনও সমাধান মিলছিল না ৷ উল্টে আমাদেরই চুপ থাকতে বলা হচ্ছিল ।"
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে মোতায়েন কেন্দ্রীয় বাহিনী লাঠিচার্জ করে বলে অভিযোগ উঠেছে । তাতে কয়েকজন আহত হন বলেও স্থানীয় সূত্রে খবর । বিশৃঙ্খলার জেরে দু'জনকে আটক করা হয়েছে । যদিও প্রশাসনের তরফে দাবি, আইনশৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে । ঘটনার গুরুত্ব বুঝে দ্রুত পৌঁছে যায় বিশাল পুলিশবাহিনী । পরিস্থিতি সামাল দিতে স্বয়ং হাওড়া পুলিশ কমিশনারও ঘটনাস্থলে যান । তাঁর উপস্থিতিতে নিরাপত্তা জোরদার করা হয় এবং ধীরে ধীরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে । তবে প্রশ্ন উঠছে, ভোটের মতো গুরুত্বপূর্ণ দিনে এমন যান্ত্রিক ত্রুটি কেন ঘটল এবং তা সামাল দেওয়ার প্রস্তুতি কতটা ছিল । নির্বাচন ঘিরে উত্তেজনার আবহে এই ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই নতুন করে বিতর্ক উসকে দিয়েছে ।
অন্যদিকে, দক্ষিণ হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রের এক ভোটকেন্দ্র ঘিরে অশান্তির খবর এসেছে ৷ থানামাখুয়া মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের কেন্দ্রটিকে ঘিরে ভোটারদের হেনস্থার অভিযোগ তুললেন বিজেপি প্রার্থী শ্যামলকুমার হাতি । ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেক্টর অফিসারের ভূমিকা নিয়েও সরব হয়েছেন তিনি । প্রার্থীর দাবি, কেন্দ্রের ভিতরে যথেষ্ট ফাঁকা জায়গা থাকা সত্ত্বেও বাইরে রাস্তায় ভোটারদের দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করানো হচ্ছে । আন্দুল রোডের উপর তৈরি হয়েছে দীর্ঘ লাইন, আর সেই সঙ্গে ধীর গতিতে এগোচ্ছে ভোটগ্রহণের প্রক্রিয়া । তাঁর কথায়, "ভোটকেন্দ্রের ভিতরে জায়গা ফাঁকা, তবু মানুষকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখা হচ্ছে । এই ধীরগতি ইচ্ছাকৃত বলেই মনে হচ্ছে ।"
পরিস্থিতি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে তিনি আরও বলেন, "এভাবে ভোটের গতি কমিয়ে দেওয়া হলে সাধারণ মানুষের মধ্যে ভীতি তৈরি হয় । এতে নির্দিষ্ট পক্ষের সুবিধা হতে পারে ।" যদিও তিনি সরাসরি কারও নাম করেননি, তাঁর অভিযোগের তির স্পষ্টভাবেই প্রশাসনিক ব্যবস্থার দিকে ।
শ্যামলকুমার হাতি জানিয়েছেন, বিষয়টি তিনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে এনেছেন । তাঁর বক্তব্য, "আমি ইতিমধ্যেই অভিযোগ জানিয়েছি । আশা করছি দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।" এদিকে ভোটকেন্দ্রের বাইরে অপেক্ষমান বহু ভোটারও ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে বাধ্য হচ্ছেন । লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকজনের কথায়, "অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছি, কিন্তু লাইন খুব ধীরে এগোচ্ছে ।" এই পরিস্থিতিতে বিশেষ করে প্রবীণ ও মহিলা ভোটারদের ভোগান্তি আরও বাড়ছে বলে অভিযোগ ।
তবে প্রশাসনের তরফে এখনও এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি । দিনের শুরুতেই এই ধরনের অভিযোগ সামনে আসায় স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক মহলে তৈরি হয়েছে চাপা উত্তেজনা । ভোটগ্রহণের বাকি সময়টুকুতে পরিস্থিতি কোন দিকে গড়ায়, এখন সেদিকেই নজর সকলের ।