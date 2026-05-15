রাজাবাজারে রাস্তায় নামাজ ঘিরে উত্তেজনা, পুলিশি হস্তক্ষেপ

জনপথে ধর্মাচরণ নিয়ে কড়া অবস্থান নিয়েছে রাজ্য সরকার৷ তার জেরেই এই সমস্যা বলে জানা গিয়েছে৷

রাজাবাজারে রাস্তায় নামাজ ঘিরে উত্তেজনা (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 15, 2026 at 9:34 PM IST

কলকাতা, 15 মে: রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল হয়েছে৷ প্রথমবারের জন্য পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতায় বসেছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)৷ মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী৷ নতুন সরকারের পথ চলা শুরু হওয়ার পর এক সপ্তাহ কাটেনি এখনও, তার মধ্যেই একাধিক কড়া পদক্ষেপ করা হয়েছে৷ সেই কড়া পদক্ষেপগুলির মধ্য়ে অন্যতম জনপথে ধর্মীয় কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ৷ তবে প্রশাসনের এই কড়া অবস্থানকে কেন্দ্র করে শুক্রবার কলকাতার রাজাবাজার এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এলাকায় রাস্তায় নামাজ পড়ার চেষ্টা ঘিরে পরিস্থিতি অশান্ত হয়ে ওঠে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজাবাজার এলাকার মসজিদে জায়গা সীমিত থাকায় কিছু মুসলিম রাস্তায় নামাজ পড়ার উদ্যোগ নেন। তবে পুলিশ জনপথে ধর্মীয় জমায়েত ও যান চলাচল ব্যাহত হতে পারে, এমন কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিলে পরিস্থিতি জটিল আকার নেয়।

অভিযোগ, পুলিশের হস্তক্ষেপে ক্ষুব্ধ হয়ে মুসলিমরা রাস্তায় অবস্থান শুরু করেন এবং নামাজ নিয়ে অনড় থাকেন। ধর্মীয় স্লোগান দিতে থাকেন বিক্ষোভকারীদের একাংশ৷ ফলে এলাকায় উত্তেজনা আরও বাড়ে। পুলিশের সঙ্গে বচসা ও ধস্তাধস্তির পরিস্থিতিও তৈরি হয় বলে জানা গিয়েছে।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে দ্রুত ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়। এর ফলে কিছু সময়ের জন্য এলাকায় যান চলাচল ব্যাহত হয় এবং আশপাশে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, নতুন সরকারের নির্দেশিকা অনুযায়ী জনপথে কোনও ধর্মীয় কার্যকলাপ বা রাস্তা অবরোধ করা যাবে না৷ ধর্মকর্ম ধর্মীয় স্থানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে দাবি প্রশাসনের। অন্যদিকে স্থানীয়দের একাংশের বক্তব্য, মসজিদের ভেতরে জায়গার অভাবের জেরে বিকল্প ব্যবস্থা না থাকায় সমস্যা তৈরি হয়েছে।

এদিকে, বিভিন্ন মসজিদের ইমাম ও ধর্মীয় নেতারা মুসলিমদের জনপথে নামাজ আদায় থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে, যাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের পরিস্থিতি এড়ানো যায়।

ঘটনার পর এলাকায় পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হলেও পুলিশি নজরদারি জোরদার করা হয়েছে। প্রশাসন জানিয়েছে, পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হয়েছে।

