গলা টিপে খুন একরত্তি শিশুকে ! মথুরাপুরে অভিযোগের আঙুল খোদ মায়ের দিকে
Tension in Mathurapur: অভিযুক্ত মা, কেতকী হালদারকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । পরিবারের অভিযোগ, ঘটনার সময় বাড়িতে উপস্থিত ছিল অভিযুক্তের আগের পক্ষের নাবালক ছেলে ।
Published : November 10, 2026 at 8:00 PM IST
মথুরাপুর (দক্ষিণ 24 পরগনা), 10 নভেম্বর: কথায় বলে, কুপুত্র যদি বা হয়, কুমাতা কভুও নয় ! মা যখন অপরাধের কাঠগড়ায় এসে দাঁড়ান, তখন সমাজে একটু বেশিই কাঁপন ধরে ৷ দক্ষিণ 24 পরগনার মথুরাপুর থানা এলাকার ঘটনা সেভাবেই নাড়িয়ে দিয়েছে এলাকার বাসিন্দাদের ৷
মাত্র দু’বছরের শিশুপুত্রের মর্মান্তিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল উত্তর দুর্গাপুর এলাকায় । নিজের দু’বছরের ছেলেকে গলা টিপে খুন করার অভিযোগ উঠেছে মায়ের বিরুদ্ধে । মৃত শিশুর নাম, রক্তিম হালদার। এই ঘটনায় অভিযুক্ত মা, কেতকী হালদারকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করেছে মথুরাপুর থানার পুলিশ । পরিবারের অভিযোগ, ঘটনার সময় বাড়িতে উপস্থিত ছিল অভিযুক্তের আগের পক্ষের নাবালক ছেলে ।
সুন্দরবন জেলা পুলিশ সুপার বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলেন, "শিশুর বাবা এবং দিদার অভিযোগের ভিত্তিতে মাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করা হচ্ছে । তদন্তও শুরু হয়েছে ।"
পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত কাল বিকেল পাঁচটা নাগাদ এই ঘটনা ঘটে । অভিযোগ, সেই সময়ই একরত্তি রক্তিমকে গলা টিপে খুন করা হয় । ঘটনার পর অভিযুক্তের আগের পক্ষের 13 বছরের ছেলেই পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের বিষয়টি জানায় । এরপরই গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে ।
শুধু খুনের অভিযোগই নয়, শিশুটিকে হত্যার পর তার দেহ পুকুরে ফেলে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল অভিযুক্ত মায়ের- এমনই দাবি করেছে মৃত শিশুর পরিবার । ঘটনার সময় উপস্থিত থাকা নাবালককে ভয় দেখানো হয়েছিল কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন পরিবারের সদস্যরা । ওই নাবালকের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য এবং পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখছে পুলিশ ।
ঘটনার পর থেকে কথা বলার অবস্থায় নেই রক্তিমের বাবা ৷ অভিযুক্ত কেতকীর একাধিক সম্পর্ক নিয়েও অভিযোগ সামনে এনেছেন আত্মীয়রা । মৃত শিশুর আত্মীয়া মিতা হালদারের দাবি, "কেতকীর আগে একটি বিয়ে ছিল । সেই পক্ষের সন্তানও রয়েছে ৷ পরবর্তীতে রক্তিমের বাবার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয় ।" অভিযুক্তের আরও সম্পর্ক নিয়েও নানা অভিযোগ তুলেছেন তিনি । তাঁর কথায়, "পরিবারের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই নানা সমস্যা ছিল । তবে সেই সমস্ত বিষয়ের সঙ্গে শিশুটির মৃত্যুর কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয় ।" অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোরতম শাস্তির দাবিও জানিয়েছেন তিনি ।
এই ঘটনার খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় মথুরাপুর থানার পুলিশ । ঠিক কী কারণে এমন ঘটনা ঘটল ? পারিবারিক অশান্তি, নাকি এর পিছনে রয়েছে অন্য কোনও কারণ ? ঘটনার সময় বাড়িতে ঠিক কী পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল ? পাশাপাশি, ঘটনার সময়ে উপস্থিত নাবালকের বয়ান থেকে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে আসে, সেদিকেও নজর রাখছেন তদন্তকারীরা ।
মাত্র দু’বছরের শিশুর এমন মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় উত্তর দুর্গাপুর এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া । আপাতত অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মথুরাপুর থানার পুলিশ । শিশুটির মৃত্যুর প্রকৃত কারণ এবং এই ঘটনার পিছনে থাকা সমস্ত রহস্য উদ্ঘাটন করাই এখন তদন্তকারীদের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ ।
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