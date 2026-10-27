মন্দিরের মূর্তি ভাঙাকে ঘিরে লাভপুরে উত্তেজনা ! দোষীরা রেহাই পাবে না, আশ্বাস পুলিশের
Idol in temple vandalised: ঘিরে ফেলা হয় গোটা মন্দির চত্বর ৷ দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করতে নমুনা সংগ্রহের জন্য ইতিমধ্যেই ফরেন্সিক দলকেও ডাকা হয়েছে ।
Published : October 27, 2026 at 4:08 PM IST
লাভপুর, 27 অক্টোবর: মন্দিরের মূর্তি ভাঙার ঘটনায় উত্তেজনা ছড়াল বীরভূমে ৷ লাভপুরের একটি মন্দিরের ভিতর পাথরের দেব-দেবীর মূর্তি ভাঙা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে বিজেপি ৷ এই নিয়ে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে ৷ খবর পেয়েই বীরভূমের জেলা পুলিশ সুপার বিদিত রাজ বন্দেশের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়েছে ৷ ঘিরে ফেলা হয় গোটা মন্দির চত্বর ৷ দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করতে নমুনা সংগ্রহের জন্য ইতিমধ্যেই ফরেন্সিক দলকেও ডাকা হয়েছে । দোষীদের কোনও অবস্থাতেই রেয়াত করা হবে না বলে আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ ৷
বীরভূমের জেলা পুলিশ সুপার বিদিত রাজ বন্দেশ ঘটনাস্থল খতিয়ে দেখে বলেন, "যে বা যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে, তাদের দ্রুত গ্রেফতার করে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে । ফরেন্সিক দলকেও খবর দেওয়া হয়েছে । দোষীরা কোনও ভাবে রেহাই পাবে না ৷"
বীরভূমের লাভপুর থানার চৌহাট্টা গ্রামে দীর্ঘদিন ধরেই রয়েছে ওই মন্দির ৷ অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে শ্বেতপাথরের দেব-দেবীর মূর্তিটি ভেঙে দেওয়া হয়েছে । এমনকী, মন্দিরের ভিতর লাল রঙও ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ । এই নিয়ে সরব হয়েছেন স্থানীয় বিজেপি নেতা-কর্মীরা ৷ বিষয়টি জানাজানি হতেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায় । মন্দিরের বাইরে ভিড় জমান বিজেপির কর্মী-সমর্থকেরা ৷
খবর পেয়েই বীরভূমের জেলা পুলিশ সুপার বিদিত রাজ বন্দেশ, অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার (বোলপুর) অভিষেক রায়, বোলপুরের এসডিপিও অর্পিত আর পারেখের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ওই এলাকায় যায় ৷ মন্দিরটি ঘিরে রাখা হয়েছে পুলিশের তরফে । ডেকে পাঠানো হয়েছে ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের ৷ তাঁরা ঘটনাস্থলে গিয়ে বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করবেন, যা তদন্তকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে ৷
বিজেপির স্থানীয় নেতা বিশ্বজিৎ মণ্ডল বলেন, "একটা অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে । মূর্তি ভেঙে দেওয়া হয়েছে । এই ঘটনা ঘটা উচিত নয় ৷ আমরা দলগত ভাবে দেখছি বিষয়টি ৷ আর প্রশাসনকে যা যা সহযোগিতা করার করব ৷ পুলিশ খবর পেয়েই এসেছে ৷ সাতদিনের মধ্যে দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার করার আশ্বাসও দিয়েছে । তবে কারা এই কাজ করেছে, এখনই তা বলা যাচ্ছে না ৷ না জেনে কিছু বলাটা ঠিক হবে না ।"