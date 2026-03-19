সীমান্তে কাঁটাতারের জন্য অধিগৃহীত জমির দাম মেটানো নিয়ে উত্তেজনা হবিবপুরে

সীমান্তে কাঁটাতারের জন্য অধিগৃহীত জমির দাম মেটানো নিয়ে উত্তেজনা হবিবপুরে
বিক্ষোভ দেখান জমিদাতারা৷ প্রতিবাদে ধরনায় বসেন বিজেপি বিধায়ক জুয়েল মুর্মু৷ পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়৷
Published : March 19, 2026 at 9:30 PM IST
হবিবপুর (মালদা), 19 মার্চ: অরক্ষিত সীমান্তে কাটাতাঁরের বেড়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার৷ কিন্তু অভিযোগ উঠেছিল, জমি অধিগ্রহণে টালবাহানা করছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার৷ এভাবে পেরিয়ে যায় 10 বছরেরও বেশি সময়৷ এই নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা হয়৷ দেশের সুরক্ষার কথা চিন্তা করে হাইকোর্ট রাজ্য সরকারকে দ্রুত জমি অধিগ্রহণের নির্দেশ দেয়৷ আদালতের নির্দেশে জমি অধিগ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার৷ কিন্তু এবার উঠেছে নতুন অভিযোগ৷
জমিদাতারা বলছেন, যেসব মালিকের জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে, নোটিশ পাঠানোর পরও তাঁদের জমির দাম মেটাচ্ছে না-প্রশাসন৷ এই নিয়ে বৃহস্পতিবার ক্ষোভ ছড়ায় মালদার হবিবপুর ব্লক অফিস চত্বরে৷ আসরে নেমে পড়েছেন এলাকার পদ্ম বিধায়ক৷ যদিও এই নিয়ে বিডিও কিংবা অন্য কোনও প্রশাসনিক কর্তার কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি৷
সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে৷ প্রতিবেশী দেশে ভারত বিরোধী শক্তি মাথাচাড়া দিয়েছে৷ তার প্রেক্ষিতেই দেশের অরক্ষিত সীমান্ত এলাকাগুলিতে ত্রিস্তরীয় কাঁটাতারের বেড়া দিতে উদ্যোগী হয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক৷ কিন্তু সেই বেড়া দিতেও বাধা দেয় বর্ডার গার্ড অফ বাংলাদেশ৷ তা নিয়ে বিবাদ চলছেই৷ কিন্তু যেসব সীমান্তে ভারতীয় জমিতে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া সম্ভব ছিল, সেই এলাকাগুলিতে জমি অধিগ্রহণের জন্য রাজ্য সরকারকে বার্তা দেয় কেন্দ্র৷ তার মধ্যে রয়েছে হবিবপুর ব্লকের ইন্দো-বাংলা সীমান্তও৷
হবিবপুর ব্লকে 83 কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে৷ এর মধ্যে 18 কিলোমিটার পুরোপুরি অরক্ষিত৷ কলকাতা হাইকোর্ট এই 18 কিলোমিটার সীমান্তে বেড়া তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ করতে রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দেয়৷ সরকার সেই জমি অধিগ্রহণও করে৷ কয়েকদিন আগে অধিগৃহীত জমির মালিকদের নোটিশ দিয়ে জানানো হয়, বৃহস্পতিবার ব্লক অফিসে জমি রেজিস্ট্রি ও তার দাম বাবদ চেক প্রদানের পর্ব সম্পূর্ণ করা হবে৷
সেই নোটিশ পেয়ে এদিন জমিদাতারা ব্লক অফিসে উপস্থিত হন৷ ব্লক অফিসেই তৈরি হয় রেজিস্ট্রির ক্যাম্প৷ প্রথম পর্বে জমির রেজিস্ট্রির কাজ শেষ করা হয়৷ বলা হয়, দ্বিতীয়ার্ধে জমিদাতাদের চেক দেওয়া হবে৷ রেজিস্ট্রি পর্বের পর জমিদাতারা চেকের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন৷ তখন প্রশাসনের তরফে জানানো হয়, অধিগৃহীত জমির মধ্যে যাঁদের খাস জমি রয়েছে, তাঁদের জমির কোনও দাম দেওয়া হবে না৷ সে’কথা শুনেই উত্তেজিত হয়ে ওঠেন জমিদাতারা৷ পরিস্থিতি বুঝে চেক প্রদান প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেয় প্রশাসন৷
জমিদাতাদের প্রশ্ন, যদি খাস জমির কোনও দাম না-দেওয়া হয় তবে সেই জমির মালিকদের কেন নোটিশ পাঠানো হয়েছিল? সেই নোটিশে জেলাশাসকই বা কীভাবে স্বাক্ষর করলেন? যদি তাঁদের জমি সরকারি হয়, তবে সেই জমি রেজিস্ট্রি নেওয়া হল কেন? সরকারি নথিতে তাঁদের নামে জমির রেকর্ড রয়েছে৷ ফলে তাঁদের জমি এখনও সরকারি থাকতে পারে না৷
যদিও এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে নারাজ প্রশাসনের লোকজন৷ এমনকি কত পরিমাণ জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে, তার মধ্যে ভেস্ট জমির পরিমাণ কী, জমির দাম কী নির্ধারিত হয়েছে, কিছুই জানাতে চাননি তাঁরা৷ এমনকি তাঁদের নাম ও পদাধিকার নিয়েও কিছু জানাতে চাননি৷
এক জমিদাতা সুনীল কিসকু বলেন, “সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ার জন্য আমাদের জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে৷ রীতিমতো নোটিশ করে বলা হয়েছিল, আজ জমির রেজিস্ট্রি হবে৷ জমির দামও মেটানো হবে৷ এখানে আমার জমি রেজিস্ট্রি নিয়ে নিয়েছে৷ কিন্তু পরে বলছে, আজ চেক দেওয়া যাবে না৷ পরে চেক প্রদানের নোটিশ করা হবে৷ প্রশাসন আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করল৷ আজ ঘুরে যেতে হবে, ফের আসতে হবে৷ জমি দিয়ে হেনস্তার শিকার হতে হবে৷”
আরেক জমিদাতা অশোক শীল বলেন, “আমার জমির মাঝ বরাবর কাঁটাতারের বেড়া হবে৷ ফলে বেড়ার দু’দিকই আমার জমি বাদ চলে যাচ্ছে৷ প্রশাসনকে জমি দিয়েছিলাম৷ আমার রায়তি জমি৷ জমির মধ্যে বেড়া হয়ে গেলে চাষও করা যাবে না৷ প্রশাসন প্রতি শতক জমির দাম নির্ধারণ করেছে 14 হাজার 400 টাকা (1.65 শতক জমিতে এক কাঠা)৷ কোনও ব্যক্তির কাছে বিক্রি করলে এই দাম পাওয়া যাবে৷ সরকারিভাবে জমির দাম বেশি হয়৷ ফলে সরকারকে জমি দিয়েও আমরা নায্যমূল্য পাচ্ছি না৷ প্রশাসন আজ এখানে জমির রেজিস্ট্রি নিয়ে ফেলেছে৷ কিন্তু জমির দাম এখনও মেটায়নি৷ বলছে মিটিয়ে দেওয়া হবে৷ কিন্তু কখন, জানি না৷”
খবর পেয়ে ব্লক অফিসে চলে আসেন হবিবপুরের বিধায়ক জয়েল মুর্মু৷ জমিদাতাদের অভিযোগ শুনে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন তিনি৷ ব্লক প্রশাসনের কর্মীদের সঙ্গে তর্কাতর্কিতেও জড়িয়ে পড়েন৷ পরে ব্লক অফিসে তৈরি ক্যাম্পের সামনে ধরনায় বসে পড়েন তিনি৷
তিনি বলেন, “এই এলাকা আদিবাসী অধ্যুষিত৷ যাঁদের জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে তাঁদের বেশিরভাগই আদিবাসী৷ তাঁদের নোটিশ পাঠিয়ে বলা হয়েছে, আজ জমির রেজিস্ট্রি হবে, জমির দামও মিটিয়ে দেওয়া হবে৷ জমির দাম বাবদ টাকা অনেক আগেই কেন্দ্রীয় সরকার পাঠিয়ে দিয়েছে৷ তারপরও প্রশাসন জমিদাতাদের চেক না-দিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দিচ্ছে৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘আমার কথা, হবিবপুরের কোনও মানুষকে বঞ্চিত করা যাবে না৷ আমরা সবার পাশে রয়েছি৷ যাঁদের জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে, যাঁদের নোটিশ পাঠানো হয়েছে, আজই তাঁদের সবাইকে জমির দাম বাবদ চেক দিতে হবে৷ যতক্ষণ না তা দেওয়া হচ্ছে, আমি এখানে ধরনায় বসলাম৷’’
জুয়েল মুর্মুর অভিযোগ, ‘‘আসলে এই টাকা নির্বাচনে ব্যবহার করার জন্যই রাজ্য সরকার জমিদাতাদের চেক দিচ্ছে না৷ এখানে খাস জমি নিয়েও কথা তোলা হয়েছে৷ ওই জমি সরকার গরিব মানুষকে দিয়েছে৷ তারপর জমির রেকর্ড হয়েছে৷ প্রত্যেকের নামে জমির খতিয়ানও রয়েছে৷ সেই কারণেই প্রত্যেককে নোটিশ পাঠানো হয়েছে৷ এই মানুষগুলো বঞ্চিত হবে কেন?”
অবশেষে সন্ধে নাগাদ রায়তি জমির মালিকদের জমির দাম মিটিয়ে দেয় প্রশাসন৷ কিন্তু যে 14 জন খাস জমির মালিককে নোটিশ করা হয়েছিল, তাঁদের কোনও চেক দেওয়া হয়নি৷ এই 14 জনকে যে নোটিশ পাঠানো ভুল হয়েছিল, তা মেনে নেন ব্লক প্রশাসনের কর্তারা৷ তাঁরা জানান, যেহেতু জমির রেকর্ড দেখে নোটিশ করা হয়েছিল, সেই কারণে এই ভুল হয়ে গিয়েছে৷
শেষ পর্যন্ত ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরের এক আধিকারিক বিপ্লব হালদার ওই 14 জনকে লিখিত মুচলেকা দিয়ে জানান, যেহেতু বর্তমানে নির্বাচনী আচরণবিধি লাগু হয়ে গিয়েছে, তাই এই মুহূর্তে এই নিয়ে জেলাস্তরে কোনও বৈঠক করা যাবে না৷ নির্বাচন মিটলে সেই বৈঠক ডেকে তার রেজুলেশন নিয়ে এই 14 জন খাস জমি প্রাপককে জমির দাম মিটিয়ে দেওয়া হবে৷ এরপরেই ধরনা তুলে নেন বিধায়ক৷