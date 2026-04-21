তৃণমূল-বিজেপি সংঘাতে রণক্ষেত্র একবালপুর; আহত 6 পুলিশকর্মী, বেশ কয়েকজন আটক

তৃণমূল-বিজেপি সংঘাতে রণক্ষেত্র একবালপুর; আহত 6 পুলিশকর্মী, বেশ কয়েকজন আটক
গেরুয়া শিবিরের দাবি, এই ঘটনায় কয়েকজন বিজেপি কর্মীও আহত হয়েছেন ৷ ঘটনা জানতে পুলিশ কয়েকজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে ৷
Published : April 21, 2026 at 11:24 AM IST
কলকাতা, 21 এপ্রিল: ভোটের মুখে উত্তপ্ত শহর । সোমবার কলকাতা বন্দর এলাকার একবালপুরে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ ঘিরে কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নিল গোটা চত্বর । রাজনৈতিক চাপানউতোরের জেরে শুরু হওয়া এই সংঘাতে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে শেষ পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করতে হয় পুলিশকে ।
কলকাতা পুলিশের ডিসি পোর্ট হরিকৃষ্ণ পাই বলেন, "এই ঘটনায় মোট তিনটি এফআইআর দায়ের হয়েছে । ছ'জন পুলিশ আহত হয়েছেন ।"
স্থানীয় সূত্রে খবর, সোমবার সকাল থেকেই একবালপুরের বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূল ও বিজেপি কর্মীদের মধ্যে বচসা চলছিল । অভিযোগ, সেই বচসাই ক্রমে হাতাহাতি ও ধাক্কাধাক্কিতে গড়ায় । দু'পক্ষের মধ্যে ইটবৃষ্টি ও মারধরের ঘটনাও ঘটে বলে জানা গিয়েছে । এর জেরে সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়েন ৷ অনেকেই নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে দোকানপাট বন্ধ করে দেন ।
ঘটনার পর বিজেপির পক্ষ থেকে একবালপুর থানার সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয় । তাঁদের অভিযোগ, তৃণমূল কর্মীরাই পরিকল্পিতভাবে হামলা চালিয়েছে এবং পুলিশ প্রথমে নিষ্ক্রিয় ছিল । পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ করে পুলিশ । এতে কয়েকজন বিজেপি কর্মী আহত হয়েছেন বলে দাবি গেরুয়া শিবিরের ।
অন্যদিকে তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপি কর্মীরাই অশান্তির পরিবেশ তৈরি করেছে । তাঁদের দাবি, বাইরে থেকে লোক এনে এলাকায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়েছে । আর অভিযোগ ও পালটা অভিযোগে সরগরম হয়ে ওঠে রাজনৈতিক মহল ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে । উত্তেজনা প্রশমনে টহলদারি জোরদার করা হয়েছে । সংঘর্ষে জড়িত থাকার অভিযোগে কয়েকজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলেও জানা গিয়েছে ।
এদিকে ভোটের আগে এই ধরনের সংঘর্ষ নতুন করে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে প্রশাসনের । আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ । যদিও এখন নির্বাচন কমিশনের হাতে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার দায়িত্ব ৷ তবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে উঠেছে । একবালপুরের পরিস্থিতি আপাতত নিয়ন্ত্রণে থাকলেও এলাকায় চাপা উত্তেজনা এখনও কাটেনি । মঙ্গলবার সেই ছবিই ধরা পড়েছে ৷