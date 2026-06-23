দুর্গাপুরে পাকিস্তানের পতাকা উদ্ধার ! 'দেশবিরোধী' কাজে জড়িত অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী?
স্থানীয়দের অভিযোগ, এটি কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় । গত কয়েক মাস ধরেই সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্ন বিতর্কিত ও আপত্তিকর পোস্ট শেয়ার করতেন আশরাফ ।
Published : June 23, 2026 at 2:40 PM IST
দুর্গাপুর, 23 জুন: মঙ্গলবার সকালে আচমকাই উত্তেজনা তৈরি হল দুর্গাপুরের রায়ডাঙা কলোনি এলাকায় । এক অবসরপ্রাপ্ত বিদ্যুৎ দফতরের কর্মীর বাড়ির সামনে পাকিস্তানের পতাকা উদ্ধারের অভিযোগ ঘিরে ছড়িয়ে পড়ে তীব্র চাঞ্চল্য । মুহূর্তের মধ্যে এলাকায় জড়ো হন স্থানীয় বাসিন্দারা । শুরু হয় বিক্ষোভ, ওঠে দেশবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগ । পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছতে হয় পুলিশকে । পরে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয় ।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কোকওভেন থানার অন্তর্গত রায়ডাঙা কলোনির বাসিন্দা আশরাফ আলী, যিনি বিদ্যুৎ দফতরের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী । মঙ্গলবার সকালে তাঁর বাড়ির সামনে একটি পতাকা দেখতে পান স্থানীয়রা । অভিযোগ, সেটি পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা। খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায় । ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা আশরাফ আলীর বাড়ির সামনে জড়ো হয়ে প্রতিবাদ শুরু করেন ।
স্থানীয়দের একাংশের দাবি, এটি কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় । তাঁদের অভিযোগ, গত কয়েক মাস ধরেই সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্ন বিতর্কিত ও আপত্তিকর পোস্ট শেয়ার করতেন আশরাফ । সেই কারণেই পতাকা উদ্ধারের ঘটনার পর সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়েছে ।
এলাকার বাসিন্দা অর্পিতা হালদার বলেন, "আজ সকালে আমরা দেখতে পাই ওঁর বাড়ির সামনে পাকিস্তানের পতাকার মতো একটি পতাকা রয়েছে । এর আগেও সামাজিক মাধ্যমে নানা ধরনের পোস্ট করতে দেখেছি । আমরা এর প্রতিবাদ করেছি এবং পুলিশকে খবর দিয়েছি । প্রশাসন যা ব্যবস্থা নেবে, আমরা তা মেনে নেব ।"
ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত এলাকায় পৌঁছয় কোকওভেন থানার পুলিশ । বিক্ষুব্ধ জনতার ভিড়ের মধ্য থেকে আশরাফ আলীকে নিরাপত্তার স্বার্থে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয় । এলাকায় যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, তার জন্য মোতায়েন করা হয় অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী । এক সময় 'পাকিস্তান মুর্দাবাদ' স্লোগানেও মুখর হয়ে ওঠে গোটা এলাকা ।
তবে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন আশরাফ আলী । তাঁর দাবি, "আমি জানতাম না এটা পাকিস্তানের পতাকা । আমি শুধু চাঁদ-তারার চিহ্ন দেখেছিলাম । আর সোশ্যাল মিডিয়ায় যা কিছু শেয়ার করেছি, তার বেশিরভাগই ফরোয়ার্ড করা পোস্ট । এর সঙ্গে কোনও দেশবিরোধী উদ্দেশ্য জড়িত নেই ।"
ঘটনার পর এলাকায় এখনও চাপা উত্তেজনা রয়েছে । পুলিশ সূত্রে খবর, পতাকাটি কীভাবে সেখানে এল, আদৌ সেটি পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা কি না এবং এর পিছনে কোনও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কাজ রয়েছে কি না, সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে । আটক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তথ্য সংগ্রহ করছেন তদন্তকারীরা । এখন দেখার, পতাকা রহস্যের নেপথ্যে কোনও ঘটনা সামনে আসে কিনা ৷