বিজেপি নেতার পোষ্য কুকুরের মৃত্যুতে উত্তেজনা, পরিষেবা বন্ধ করে প্রতিবাদ বাসকর্মীদের
Bus Service Stopped: হুগলির খানাকুলের ঘটনা ৷ বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সোমবার ভোগান্তির মুখে পড়েন নিত্যযাত্রীরা ৷ পলাশ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ।
Published : October 27, 2026 at 1:10 AM IST|
Updated : October 27, 2026 at 1:22 AM IST
খানাকুল (হুগলি), 27 অক্টোবর: পথ দুর্ঘটনায় বিজেপি নেতার পোষ্য কুকুরের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বাসকর্মীদের হেনস্থার অভিযোগ ৷ প্রতিবাদে সোমবার পরিষেবা বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখালেন বাসকর্মীরা ৷ তার জেরে চরম দুর্ভোগে পড়তে হল নিত্যযাত্রীদের ৷ ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির খানাকুলে ৷
যে নেতার পোষ্য কুকুর পথ দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছে, তাঁর কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি ৷ তবে খানাকুলের বিজেপি বিধায়কের দাবি, কেউ অন্যায় করলে আইন অনুযায়ী ব্য়বস্থা নেওয়া হবে ৷ এর জন্য বাস বন্ধ করে সাধারণ মানুষকে হয়রানি করা উচিত নয় ৷
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে হুগলির খানাকুলের নতিবপুর-1 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের জয়রামপুর এলাকায় গণেশপুরগামী একটি বাস পোষ্য কুকুরকে ধাক্কা মারে । তাতেই মৃত্যু হয় কুকুরটির । এরপরই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে । অভিযোগ, বাসকর্মীদের হেনস্তা করতে উদ্যত হন উত্তেজিত জনতা । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় খানাকুল থানার পুলিশ । উত্তেজিত জনতার হাত থেকে বাসচালককে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয় ।
অভিযোগ, কুকুরটির জন্য এলাকার বিজেপি নেতা রাজা কোলে বাসস্ট্যান্ডে এসে বাসকর্মীদের উপর চড়াও হন । প্রতিবাদে সোমবার সকাল থেকে খানাকুল- গণেশপুরের মধ্যে সমস্ত বাস চলাচল বন্ধ করে দেন বাসকর্মীরা । তাঁদের রাস্তায় নিরাপত্তা, আটক বাসচালককে মুক্তির দাবিতে বন্ধ থাকে বাস চলাচল । পরে পুলিশি আশ্বাসে স্বাভাবিক হয় বাস চলাচল ।
বাসচালক বিশ্বজিৎ ভক্ত বলেন, ‘‘কোনও কারণবশত একটা কুকুর গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয় । তার যা খরচা হয়, তা দেওয়ার কথা বলেছিলেন বাসচালক । সেই সময় কয়েকজন ওই বাসচালককে মারতে উদ্যত হয় ৷ পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায় । আমাদের নিরাপত্তা বলে কিছু নেই । কোনও চালক কি ইচ্ছাকৃতভাবে কাউকে মারতে চায় !’’
আরেক বাসচালক রাজু সিং বলেন, ‘‘জয়রামপুরে একটি কুকুর রাস্তার উপরে চলে আসে । তার পায়ের উপর দিয়ে গাড়ি চলে যায় ৷ সেখানে বাস চালককে মারতে উদ্যত হয় এলাকার মানুষ । স্থানীয় বাসিন্দারা চালককে পুলিশের হাতে তুলে দেয় । এখনও চালককে ছাড়া হয়নি । আমরাও কাউকে ইচ্ছা করে মারতে চাই না । গালিগালাজ করা হয় । আমরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করছি । বাধ্য হয়ে বাস বন্ধ রেখেছি ।’’
এদিকে বাসকর্মীদের প্রতিবাদের জেরে পরিষেবা ব্যাহত হয় খানাকুলের 16/20 রুটে । চরম দুর্ভোগে পড়েন নিত্যযাত্রী ও স্থানীয় বাসিন্দারা । পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে বাস চলাচল স্বাভাবিক হয় । রাস্তায় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বাসকর্মীরা । তাঁদের হেনস্তার জন্য বিজেপি নেতাকে ক্ষমা চাওয়ার হবে দাবি ওঠে ।
এই নিয়ে কী বলছেন বিজেপি নেতা রাজা কোলে ? তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি ৷ এই বিষয়ে খানাকুলের বিধায়ক বিজেপির সুশান্ত ঘোষ জানান, কোনও অন্যায় হয়ে থাকলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে । তবে বাস বন্ধ করে দেওয়াও কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না ।
হুগলি গ্রামীণ পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, ‘‘পোষ্য কুকুরের ঘটনায় একটা উত্তেজনা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল । তার জন্য বাস চালককে উদ্ধার করে থানায় আনা হয়েছিল । কোনও কেস না হওয়ায় চালককে ছেড়ে দেওয়া হয় ।’’
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