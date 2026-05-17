পার্ক সার্কসে উত্তেজনা, নামল কেন্দ্রীয় বাহিনী-র‍্যাফ

ভিড়কে ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জও করা হয়েছে বলে খবর পুলিশ সূত্রে ৷ ঘটনার জেরে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয় পার্ক সার্কাস এবং এজেসি বোস রোড সংলগ্ন এলাকায়।

ভিড়কে ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ করে পুলিশ (ছবি: পিটিআই)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 17, 2026 at 8:35 PM IST

কলকাতা, 17 মে: ছুটির দুপুরে উতপ্ত পার্ক সার্কাস সেভেন পয়েন্ট ক্রসিং ৷ রাজ্যে বুলডোজ়ার অভিযানের পাশাপাশি আরও কয়েকটি বিষয়ের প্রতিবাদে স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ রাস্তায় নামেন। ক্রমশ সেই বিক্ষোভ বড় আকার নেয় ৷ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী, কেন্দ্রীয় বাহিনী ও র‍্যাফ। ভিড়কে ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ করে পুলিশ ৷

সূত্রের খবর, দুপুরের পর থেকেই পার্ক সার্কাস মোড়ে ছোট ছোট দলে জমায়েত শুরু হয়। পরে বিক্ষোভকারীরা সেভেন পয়েন্ট ক্রসিংয়ে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হন। রাজ্য প্রশাসনের সাম্প্রতিক কয়েকটি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করতেই তাঁরা রাস্তায় নামেন। পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে অবরোধ তৈরি হওয়ায় যান চলাচলেও বিঘ্ন ঘটে। যদিও পুলিশ জানিয়েছে, সম্পূর্ণভাবে যান চলাচল বন্ধ হয়নি ৷ তবে কিছু সময়ের জন্য ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয় পার্ক সার্কাস থেকে শুরু করে এজেসি বোস রোড সংলগ্ন এলাকায়।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত পুলিশ আধিকারিকরা প্রথমে বিক্ষোভকারীদের শান্তিপূর্ণভাবে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু সেই সময় আচমকাই পরিস্থিতির অবনতি হয় বলে অভিযোগ। পুলিশের দাবি, বিক্ষোভকারীদের একাংশ তাঁদের লক্ষ্য করে ইট ও পাথর ছুড়তে শুরু করে। তাতে কয়েক জন পুলিশকর্মী আহত হন। এরপরই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে লাঠিচার্জ করা হয় । বিক্ষোভকারীদের একাংশও আহত হয়েছেন বলে খবর।

যানজটের সৃষ্টি হয় পার্ক সার্কাস থেকে শুরু করে এজেসি বোস রোড সংলগ্ন এলাকায় (ইটিভি ভারত)

পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, "আমরা ঠিক সময় খবর পেয়েছিলাম বলেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়ার আগে উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব হয়েছে।" উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় মোতায়েন করা হয় অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের পাশাপাশি র‌্যাফও নামানো হয় পার্ক সার্কাস এলাকায়। গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে টহল শুরু করে পুলিশ। বেশ কিছুক্ষণ ধরে উত্তেজনা বজায় ছিল।

রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই প্রশাসনের তরফে একাধিক কড়া সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেন, রাস্তা আটকে কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা জমায়েত করা যাবে না, নমাজও পাঠ করা যাবে না। পাশাপাশি ধর্মীয় কারণে মাইক ও লাউডস্পিকারের ব্যবহার নিয়েও একাধিক বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে। প্রশাসনের দাবি, সাধারণ মানুষের চলাচল স্বাভাবিক রাখা এবং আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

তবে সেই সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন এলাকায় ক্ষোভ তৈরি হয়েছে বলে অভিযোগ। পার্ক সার্কাসের বিক্ষোভ সেই অসন্তোষেরই বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একটা অংশ। যদিও প্রশাসনের তরফে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, গণতান্ত্রিকভাবে প্রতিবাদ করার অধিকার সকলের থাকলেও আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া বা রাস্তায় অশান্তি ছড়ানো কোনওভাবে বরদাস্ত করা হবে না। ঘটনার পর গোটা পার্ক সার্কাস এলাকাজুড়ে কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে। পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে থাকলেও নতুন করে যাতে কোনও অশান্তি না ছড়ায়, তার জন্য এলাকায় অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন রাখা হয়েছে। ঘটনার ভিডিও ফুটেজ খতিয়ে দেখে হামলায় জড়িতদের চিহ্নিত করার কাজও শুরু করেছে পুলিশ।

