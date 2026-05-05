দলীয় কর্মীকে খুনের অভিযোগে রণক্ষেত্র নিউটাউন, অ্য়াকশান শুরুর হুশিয়ারি বিজেপি নেতার

দলীয় কর্মীকে খুনের অভিযোগে রণক্ষেত্র নিউটাউন, অ্য়াকশান শুরুর হুশিয়ারি বিজেপি নেতার
তৃণমূল কর্মীদের সাতদিনের মধ্যে শুধরে যাওয়ার নিদান দিয়েছেন এলাকায় জয়ী প্রার্থী ৷ তার মধ্য়ে কাজ না হলে তাঁরা যে 'অ্যাকশান' শুরু করবেন সেটাও জানিয়েছেন ৷
Published : May 5, 2026 at 9:08 PM IST
কলকাতা, 5 মে: ভোট-পরবর্তী হিংসায় ফের উত্তপ্ত নিউটাউন। বালিগড়ী এলাকায় এক বিজেপি কর্মীকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে লাঠিচার্জ করতে হয়েছে পুলিশকে। ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী ও আধাসামরিক বাহিনী। তৃণমূল কর্মীদের সাতদিনের মধ্যে শুধরে যাওয়ার নিদান দিয়েছেন এলাকায় জয়ী প্রার্থী পীযূষ কানোড়িয়া ৷ তার মধ্য়ে কাজ না হলে তাঁরা যে 'অ্যাকশান' শুরু করবেন সেটাও জানিয়েছেন ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, নিউটাউনের বালিগড়ী এলাকার বাসিন্দা এক বিজেপি কর্মীকে নৃশংসভাবে মারধর করা হয়। তাতে তাঁর মৃত্যু হয় ৷ পরিবারের অভিযোগ, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতী কমল মণ্ডল ও তার অনুগামীরা এই খুনের সঙ্গে জড়িত । অভিযুক্তরা আপাতত এলাকা ছেড়েছে ৷ তাদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ ৷ এই ক'জন কোথায় যেতে পারে তা খতিয়ে দেখার চেষ্টা করছেন পুলিশ আধিকারিকরা ৷
ঘটনা জানাজানি হতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। তাঁরা দোষীদের গ্রেফতারের দাবিতে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। উত্তেজিত বিজেপি কর্মীদের শান্ত করতে গেলে পুলিশের সঙ্গে তাঁদের দফায় দফায় ধস্তাধস্তি শুরু হয়। পরিস্থিতি কার্যত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনী বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ করে।
ঘটনাস্থলে পৌঁছান রাজারহাট-নিউটাউন বিধানসভার নবনির্বাচিত হবু বিধায়ক পীযূষ কানোড়িয়া ৷ তিনি বলেন, "মাত্র চার ঘণ্টা আগে বিধায়ক হয়েছি ৷ এরই মধ্যে আমার এক ভাইয়ের গলায় মালা দিতে হচ্ছে ৷ এর থেকে কষ্টের আর কিছু নেই ৷ তাও আমরা এলাকায় উত্তেজনা ছড়ানোর রাজনীতি করি না ৷ এলাকার বাসিন্দারা আমায় জানিয়েছেন কমল নামে এক দুষ্কৃতী এই কাজ করেছে ৷ পুলিশকে বলেছি তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ৷ তৃণমূলের বিদায় হয়ে গিয়েছে ৷ এখনও ওদের কিছু লোক অন্যদের ভয় দেখাতে সন্ত্রাস করছে ৷ আমি তাঁদের বলছি, সাতদিন সময় দিচ্ছি ৷ এই সাতদিনের মধ্যে শুধরে যান ৷ তারপরও যদি এই ধরনের ঘটনা ঘটে তখন আমাদের অ্যাকশন শুরু হবে ৷ সেদিন যা হবে তার জন্য আমাকে দোষ দিতে পারবেন না ৷"
