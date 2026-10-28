এলাকা দখল ঘিরে হাড়োয়ায় তাণ্ডব, অন্তঃসত্ত্বা মহিলা-সহ বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের 'মার'
Tension in haroa: এক অন্তঃসত্ত্বা মহিলা সহ পরিবারের একাধিক কর্মী-সমর্থককে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। শামিম মোল্লার প্রতিবেদন ।
Published : October 28, 2026 at 10:26 PM IST
হাড়োয়া, 28 অক্টোবর: এলাকা দখল ও রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ফের উত্তপ্ত উত্তর 24 পরগনার হাড়োয়া থানার অন্তর্গত ব্রাহ্মণচক এলাকা। বিজেপি করার 'অপরাধে' এক অন্তঃসত্ত্বা মহিলা সহ পরিবারের একাধিক কর্মী-সমর্থককে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে।
হামলায় আহত অন্তত 6 জনকে উদ্ধার করে হাড়োয়া গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মণচক জুড়ে তীব্র রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। আক্রান্তদের অভিযোগ, ব্রাহ্মণচক এলাকায় ক্লাব দখল এবং বিভিন্ন সমাজবিরোধী কাজের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন স্থানীয় বিজেপি কর্মীরা। তার জেরেই এই হামলা ।
বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা বিজেপির এসসি মোর্চার সহ-সভাপতি সুরঞ্জিত ঢালির অভিযোগ, তৃণমূলের খালেক মোল্লার অনুগামী তথা স্থানীয় পঞ্চায়েতের এক সদস্যের স্বামী বাসুদেব মণ্ডল দীর্ঘদিন ধরে ব্রাহ্মণচকে ক্লাব দখল করে রেখেছেন । এই কাজে তাঁদের সাহায্য করছেন সুখেন্দু মণ্ডল নামে এক ব্যক্তিও । স্থানীয় ছেলেদের পুজো-পার্বণেও অংশ নিতে বাধা দিচ্ছেন তাঁরা। রাতের পর রাত বাড়িতে গিয়ে হুমকি দেওয়া ও বোমাবাজির পর এদিন পরিকল্পিতভাবে তাঁদের পরিবারের উপর হামলা চালানো হয়।
আহত কর্মী বিভাস ঢালি জানান, তাঁরা বিজেপি করেন বলেই প্রায় 15-16 জন তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতী দলবদ্ধ হয়ে এসে তাঁদের উপর চড়াও হয়। তাঁকে গলাধাক্কা দিয়ে নির্মমভাবে মারধর করা হয়। তাঁর হাতে আঘাত লেগেছে। পরিবারের মোট ছ'জন সদস্যের উপর আক্রমণ চালানো হয় । তাঁর অন্তঃসত্ত্বা মামিকেও রেয়াত না করে চরম হেনস্থা করা হয় বলে তিনি অভিযোগ করেন। আরেক আহত কর্মী অজিত গাইনের অভিযোগ, তিনি হাটখোলা থেকে বাড়ি ফেরার পথে ব্রাহ্মণচকে পৌঁছানো মাত্রই তৃণমূলের লোকজন বিনা প্ররোচনায় অতর্কিতে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মারধর শুরু করে।
হামলার শিকার পরিবারের চার মাসের অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূ রীতা গাইন জানন, তাঁর স্বামী বাজার থেকে ফিরছিলেন। সেই সময় তৃণমূলের লোকজন তাঁর স্বামীকে বাইক সমেত নর্দমার ম্যানহোলের নোংরা জলের মধ্যে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয় । নির্বিচারে লাথি মারতে থাকে। বাড়ি থেকে এই দৃশ্য দেখতে পেয়ে তিনি স্বামীকে বাঁচাতে ছুটে গেলে তাঁকেও নিগ্রহ ও ধাক্কাধাক্কি মারধর করা হয়। তিনি আরও অভিযোগ করেন, তাঁরা বিজেপি সমর্থক হওয়ায় এর আগেও তাঁদের চাউমিনের দোকান জোর করে বন্ধ করে দিয়ে পেটের ভাত কেড়ে নিয়েছে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা।
ঘটনার খবর পেয়ে হাড়োয়া থানার পুলিশ হাসপাতালে পৌঁছে আহতদের সঙ্গে কথা বলে বিস্তারিত তদন্ত শুরু করেছে। এ বিষয়ে তৃণমূল নেতা আব্দুল খালেক মোল্লার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন ধরেননি।