বই বিক্রির অপরাধে 'গলা টিপে' প্রিজন ভ্যানে তোলার অভিযোগ ! রণক্ষেত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর
SFI book stall: ছাত্রীদেরও রেয়াত করা হয়নি বলে অভিযোগ ! ছাত্রীদেরও চুলের মুঠি ধরে শ্লীলতাহানি করা হয়েছে বলে অভিযোগ সৌভিকের ।
Published : November 17, 2026 at 3:42 PM IST
কলকাতা, 17 নভেম্বর: কলেজ স্ট্রিটে বইয়ের স্টল বসানোকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে পুলিশের সঙ্গে বাম ছাত্র সংগঠন এসএফআইয়ের সংঘাত । অভিযোগ, কাউকে গলা টিপে, কাউকে ঘাড় ধরে, আবার কাউকে চ্যাংদোলা করে টেনে হিঁচড়ে প্রিজন ভ্যানে তুলেছে পুলিশ । এমনকী ছাত্রীদেরও রেয়াত করা হয়নি !
এসএফআইয়ের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সৌভিক দাস বক্সী অভিযোগ, "সমস্ত ধরনের অনুমতি থাকা সত্ত্বেও বিজেপির মদতে এবং নির্দেশে কলকাতা পুলিশ ছাত্রছাত্রীদের বুক স্টল তুলে দেওয়ার জন্য নির্মম কাণ্ডকারখানা ঘটাল। পুলিশের উর্দি পরে এক ছাত্রকে গলা টিপে প্রিজন ভ্যানে তোলা হল, ছাত্রীদের চুলের মুঠি ধরে শ্লীলতাহানি করা হল ।"
এরপরই হুঁশিয়ারির সুরে সৌভিক ইটিভি ভারত-কে বলেন, "আমাদের ছাত্ররা শান্তিপূর্ণভাবে বই বিক্রি করছিলেন । এর মধ্যে পুলিশের এই অত্যাচার বরদাস্ত করা হবে না । বিকেলের মধ্যে আমাদের নেতা, কর্মীদের মুক্তি না দেওয়া হলে রাজ্যজুড়ে হাজার হাজার কলেজে এই মডেলেই বইয়ের চর্চা হবে । আমরা দেখতে চায়, পুলিশের ক্ষমতা বেশি না বইয়ের !" অন্যদিকে পুলিশের বক্তব্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে ওই বুক স্টল করার জন্য কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি । অনুমতি ছাড়া রাস্তার উপর স্টল বসানোয় আইনশৃঙ্খলার স্বার্থে পদক্ষেপ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ডিসি সেন্ট্রাল ।
এসএফআইয়ের বক্তব্য, নভেম্বর বিপ্লবকে সামনে রেখে গত চার বছর ধরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বইয়ের স্টল বসিয়ে আসছে তারা । কিন্তু চলতি বছর সেই স্টল বসাতে গেলে আপত্তি জানায় কলকাতা পুলিশ । বুক স্টল করার অনুমতি না থাকার যুক্তিতে তাদের বাধা দেওয়া হয় । তা নিয়েই সোমবার থেকে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে উত্তেজনা তৈরি হয় । বই বিক্রিতে পুলিশের বাধা দেওয়ার বিরুদ্ধে সরব হন বাম ছাত্রছাত্রীরা । পালটা হুঁশিয়ারি দিয়ে তাঁরা জানিয়ে দেন, পুলিশ বাধা দিলেও বুক স্টল বসানো থেকে পিছিয়ে আসবেন না ।
সেই অবস্থানেই অনড় থেকে মঙ্গলবার সকালে ফের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বুক স্টল বসাতে হাজির হন এসএফআইয়ের সদস্যরা । পরিস্থিতি আঁচ করে আগে থেকেই সেখানে মোতায়েন করা হয় বিপুল পুলিশ বাহিনী । বুক স্টল বসানোর উদ্যোগ শুরু হতেই পুলিশ বাধা দেয় । এর পরেই শুরু হয় বিক্ষোভ । হাতে সংগঠনের পতাকা নিয়ে স্লোগান দিতে শুরু করেন বাম ছাত্রছাত্রীরা । রাস্তার উপর ব্যানার পেতে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-সহ বিভিন্ন লেখকের বই সাজিয়ে বসে পড়েন তাঁরা । বই বিক্রির পাশাপাশি চলতে থাকে লাগাতার প্রতিবাদ ।
বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনের রাস্তার দু'দিক থেকেই পুলিশ বাহিনী ঘিরে ফেলে বিক্ষোভকারীদের । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে আনা হয় একের পর এক প্রিজন ভ্যান । পুলিশকর্তাদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ বাকবিতণ্ডা চলে এসএফআইয়ের ছাত্রছাত্রীদের । বুক স্টল সরিয়ে নেওয়ার জন্য পুলিশ চাপ দিতে থাকলেও নিজেদের অবস্থানে অনড় থাকেন বিক্ষোভকারীরা । তাঁদের দাবি ছিল, রাস্তার উপর বসেই বই বিক্রি করবেন । সেই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাম লাইনের উপরেও বই সাজিয়ে বিক্রি করতে দেখা যায় ছাত্রছাত্রীদের । তাঁদের দাবি, সাধারণ মানুষও সেই বই কিনছিলেন ।
এর পরেই পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে । অভিযোগ, বিক্ষোভরত ছাত্রছাত্রীদের সরাতে গিয়ে বলপ্রয়োগ করে পুলিশ । কাউকে গলা টিপে, কাউকে ঘাড় ধরে, আবার কাউকে টেনেহিঁচড়ে ও চ্যাংদোলা করে প্রিজন ভ্যানে তোলা হয় । ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন ডিসি পদমর্যাদার পুলিশকর্তা পড়ুইন প্রকাশ । তাঁর উপস্থিতিতেই পুলিশি পদক্ষেপ ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায় ।
পুলিশের হাতে আটক হওয়ার পর এসএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে বলেন, ''আমরা আগেই জানিয়েছিলাম, পুলিশ বাধা দিলেও বুক স্টল করবই । রাস্তার উপর বসে বই বিক্রি করব । সেই মতোই আমরা বসেছিলাম । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ট্রাম লাইনের উপর বই সাজিয়ে বিক্রি করছিলেন । বহু মানুষ বই কিনছিলেন । তার পরেই ছাত্রছাত্রীদের মারধর করা হয়, অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয় ।''