বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের পুশব্যাকে বাধা, উত্তেজনা মালদার ইন্দো-বাংলা সীমান্তে
বিএসএফ ও জেলা প্রশাসনের কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি৷ বাংলাদেশকে পাকিস্তানের ওষুধ প্রয়োগের দাওয়াই বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর৷
Published : June 20, 2026 at 6:31 PM IST
মালদা, 20 জুন: প্রশাসনের হাতে ধরা পড়া বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের পুশব্যাককে কেন্দ্র করে শনিবার ভোর থেকে উত্তপ্ত বৈষ্ণবনগর থানার বাংলাদেশ লাগোয়া শুকদেবপুর গ্রাম৷ ভোর থেকেই হাজারো বাংলাদেশি খোলা সীমান্তে জড়ো হয়৷ স্থানীয়দের অভিযোগ, বিজিবির মদতেই বাংলাদেশিরা অনুপ্রবেশকারীদের পুশব্যাকে বাধা দেয়৷ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সীমান্তে পর্যাপ্ত বিএসএফ জওয়ান নিয়োগ করা হয়েছে৷
এই ঘটনা নিয়ে বিএসএফ কিংবা জেলা প্রশাসনের কোনও প্রতিক্রিয়া না পাওয়া গেলেও বাংলাদেশকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু জানিয়ে দিয়েছেন, প্রয়োজনে পাকিস্তানের মতো ওষুধ বাংলাদেশেও প্রয়োগ করা হবে৷
রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পরই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়ে দেন, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের প্রত্যেককে ধরে ধরে নিজেদের দেশে ফেরত পাঠানো হবে৷ সেই প্রক্রিয়া শুরু হতেই বিভিন্ন সীমান্তে বাংলাদেশিদের বাধার মুখে পড়ে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী৷ এবার শুকদেবপুরেও বিএসএফ-কে বাধার মুখে পড়তে হয়েছে৷
প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন খুব ভোরে কয়েকজন বাংলাদেশি নাগরিককে সে’দেশে পুশব্যাক করা হচ্ছিল৷ তখনই বিজিবি এই পুশব্যাকে বাধা দেয়৷ এনিয়ে দু’দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়ও হয়৷ তখনই বাংলাদেশিরা পিল পিল করে সীমান্তের দিকে আসতে শুরু করে৷ তারা বিএসএফ-এর বিরুদ্ধে মারমুখীও হয়ে ওঠে বলে অভিযোগ৷
শুকদেবপুর এলাকায় প্রায় 1200 মিটার সীমান্ত এলাকা পুরোপুরি অরক্ষিত৷ এর সুযোগ নিয়ে এই এলাকা দিয়ে নিয়মিত অনুপ্রবেশ ঘটত৷ সীমান্তে থাকা ভারতীয় কৃষকদের জমির ফসলও বাংলাদেশিরা কেটে নিয়ে যেত৷ এসব বন্ধ করতে 2025 সালে এই সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছিল বিএসএফ কর্তৃপক্ষ৷
সেই সময় বিজিবি ও বাংলাদেশিদের বাধায় বেড়া দেওয়া যায়নি৷ এই নিয়ে গোটা দেশে শোরগোল পড়ে যায়৷ আসরে নামে খোদ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক৷ এরপরেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রাজ্যে নির্বাচনী প্রচারে এসে ঘোষণা করেছিলেন, ক্ষমতায় আসলে তাঁদের প্রথম কাজ হবে বাংলাদেশ সীমান্ত সুরক্ষিত করা৷ পুরো সীমান্তকে কাঁটাতারের বেড়ায় মুড়ে ফেলা হবে৷
শুকদেবপুরের বাসিন্দা তিমির মণ্ডল বলেন, “আজ সকালে হঠাৎ খবর পাই, বাংলাদেশিরা সীমান্তে জড়ো হয়েছে৷ এনিয়ে আমরা একটু আতঙ্কে ছিলাম৷ পরে খবর নিয়ে জানতে পারি, বিএসএফ আজ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের পুশব্যাক করছিল৷ কিন্তু বাংলাদেশিরা পুশইনে বাধা দেয়৷ যাদের আজ ফেরত পাঠানো হচ্ছিল, তাঁরা সবাই ওদের দেশেরই নাগরিক৷ বেআইনিভাবে পাঁচ বছর, দশ বছর ধরে আমাদের দেশে বসবাস করছিল৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘এবার রাজ্যে সরকার পরিবর্তন হয়েছে৷ মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, একজন বাংলাদেশি অনুপ্রদেশকারীকেও এখানে রাখা হবে না৷ সবাইকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হবে৷ বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশকারীদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হচ্ছে৷ কিন্তু নিজের দেশের নাগরিকদের এখন তারা গ্রহণ করতে চাইছে না৷ এখান দিয়েই অনেক বাংলাদেশি অবৈধভাবে আমাদের দেশে এসেছিল৷ এক বছর আগে এখানে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল৷ কিন্তু তখন ওরা ব্যাপক ঝামেলা করে৷ আমাদের বুকে পাথর খেতে হয়েছিল৷”
বিষয়টি নিয়ে বৈষ্ণবনগরের বিধায়ক রাজু কর্মকার বলেন, “বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা দীর্ঘদিন ধরে ভারতবর্ষের ডেমোগ্রাফি পালটে দেওয়ার চেষ্টা করছে৷ আমাদের প্রশাসন সেই অনুপ্রবেশকারীদের তাদের দেশে ফেরত পাঠাচ্ছিল৷ এনিয়ে আজ একটা সমস্যা হয়েছে৷ নিজের দেশের, নিজেদের ধর্মের মানুষদের তারা ফেরত নিতে চাইছে না৷ এটা বড়ই আশ্চর্যের বিষয়৷ এরা এদেশের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে৷ নানা সমস্যার সৃষ্টি করছে৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘তবে এসব অনুপ্রবেশকারীদের নিজেদের দেশে ফেরত পাঠানোর বিষয়ে আমাদের সরকারও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ৷ আজ শুকদেবপুর সীমান্ত দিয়ে কিছু অনুপ্রবেশকারীকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হচ্ছিল৷ তার জন্যই তারা সমস্যার সৃষ্টি করেছে৷ বিষয়টি আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে জানাচ্ছি৷ বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে৷”
এনিয়ে সুর চড়িয়েছেন মালদা উত্তর কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু৷ তাঁর বক্তব্য, “ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের 569 কিলোমিটার এলাকা এখনও অরক্ষিত৷ এই অরক্ষিত সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বারবার আবেদন করা সত্ত্বেও তৎকালীন রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় জমি হস্তান্তর করেনি৷ মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়ে শুভেন্দু অধিকারী প্রথমেই প্রয়োজনীয় জমি বিএসএফ কর্তৃপক্ষকে হস্তান্তর করেছেন৷ ইতিমধ্যেই কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে৷ এর আগেও শুকদেবপুরে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার বিষয়ে বাংলাদেশিরা আপত্তি করেছিল৷ এবারও সেদেশের অনুপ্রবেশকারীদের পুশব্যাকে তারা আপত্তি করছে৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘আসলে বাংলাদেশি, আফগানিস্তানি, পাকিস্তানি এবং রোহিঙ্গারা যাতে অনায়াসে এদেশে আসতে পারে, পশ্চিমবঙ্গের সর্বনাশ করতে পারে, দেশে সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে পারে সেটাই বাংলাদেশি জেহাদিদের চেষ্টা৷ সব শক্তি দিয়ে এর মোকাবিলা করা হবে৷ বাংলাদেশিদের এই চক্রান্ত রুখে দিয়ে আমরা সবাই প্রস্তুত৷ যেভাবে পাকিস্তানকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, প্রয়োজনে সেভাবেই বাংলাদেশকে শিক্ষা দেওয়া হবে৷ পুশব্যাক প্রক্রিয়া চালু থাকবে৷”