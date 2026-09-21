সায়ন্তনকে ঢুকতে বাধা ! ভাঙড় কলেজে SFI-ISF বনাম ABVP, পুলিশের লাঠিচার্জ

সায়ন্তনকে ঢুকতে বাধা ! ভাঙড় কলেজে SFI-ISF বনাম ABVP, পুলিশের লাঠিচার্জ
Tension at Bhangar College: পরিচালন সমিতির সভাপতি হওয়ার পর সোমবারই প্রথম কলেজে যান সায়ন্তন । জানা গিয়েছে, একটি বৈঠকে যোগ দেওয়ার কথা ছিল তাঁর ।
Published : September 21, 2026 at 9:01 PM IST
ভাঙড়, 21 সেপ্টেম্বর: সপ্তাহের প্রথম দিনেই ফের উত্তপ্ত ভাঙড় কলেজ । পরিচালন সমিতির সভাপতি তথা বিজেপি নেতা সায়ন্তন বসু কলেজে ঢুকতেই তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখালেন SFI ও ISF সমর্থক পড়ুয়াদের একাংশ । বন্ধ করে দেওয়া হল কলেজের মূল গেট । উঠল 'গো ব্যাক' স্লোগান । পালটা কলেজের বাইরে অবস্থান নিয়ে স্লোগান দিতে শুরু করলেন ABVP-র সদস্যরা । দুই পক্ষের স্লোগান-পালটা স্লোগানে মুহূর্তে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে কলেজ চত্বরে । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে ।
ঘটনায় দু'পক্ষের বেশ কয়েকজন জখম হয়েছেন বলে খবর ৷ তবে এ ব্যাপারে কলেজ কর্তপক্ষ এবং সায়ন্তন বসুর তরফেও কোনও প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি ৷ পুলিশের এক কর্তা জানান, গোলমালের খবর পেয়ে পদক্ষেপ করা হয়েছে ৷ অভিযোগ এলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে ৷
পরিচালন সমিতির সভাপতি হওয়ার পর সোমবারই প্রথম কলেজে যান সায়ন্তন । জানা গিয়েছে, একটি বৈঠকে যোগ দেওয়ার কথা ছিল তাঁর । কিন্তু কলেজের প্রধান গেটের সামনে তখন বিক্ষোভ শুরু হয়ে যায় । গেট আটকে দাঁড়িয়ে পড়েন SFI ও ISF সমর্থক পড়ুয়াদের একাংশ । ফলে ভিতরে ঢুকতে না পেরে বেশ কিছুক্ষণ বাইরে গাড়িতে অপেক্ষা করতে হয় বিজেপি নেতাকে । তাঁকে উদ্দেশ্য করে শোনা যায় 'গো ব্যাক' স্লোগান ।
অন্য দিকে, কলেজের বাইরে জড়ো হন ABVP-র সদস্যেরা । শুরু হয় পালটা স্লোগান । গেটের এক দিকে SFI ও ISF সমর্থকদের বিক্ষোভ, অন্য দিকে ABVP-র পালটা অবস্থান, দু'পক্ষের উপস্থিতিতে পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে । প্রথমে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের সরে যেতে বলে । কিন্তু গেট আটকে বিক্ষোভ চলতে থাকায় পরে তাঁদের সরাতে লাঠিচার্জ করা হয় বলে খবর । বিক্ষোভকারীদের সরানোর পর পুলিশের নিরাপত্তায় সায়ন্তন বসুকে কলেজের ভিতরে নিয়ে যাওয়া হয় । এরপর তিনি কলেজ কর্তৃপক্ষ ও অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের সঙ্গে বৈঠক করেন ।
ঘটনার আগে থেকেই ভাঙড় কলেজে ছাত্র সংগঠনগুলির মধ্যে উত্তেজনার আবহ ছিল । গত 14 সেপ্টেম্বর ISF ও ABVP সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের অভিযোগ উঠেছিল । সেই ঘটনায় দু'পক্ষ মিলিয়ে অন্তত 8 জন আহত হয়েছিলেন । ওই ঘটনার পর দু'পক্ষই পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিল । এই আবহেই সম্প্রতি ভাঙড় কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি করা হয় সায়ন্তন বসুকে । সেই দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথম বার কলেজে তাঁর যাওয়া ঘিরে সোমবারের বিক্ষোভ নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্ক উস্কে দিয়েছে । কলেজের ভিতরে রাজনৈতিক সংগঠনগুলির সক্রিয়তা এবং পরিচালন সমিতির দায়িত্বে রাজনৈতিক নেতার ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে ।
যদিও SFI ও ISF সমর্থকদের অভিযোগ, কলেজে বহিরাগত রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ তাঁরা মেনে নেবেন না । পালটা ABVP-র অভিযোগ, তাদের সদস্যদের উপর হামলা করে পরিকল্পিত ভাবে কলেজের পরিবেশ উত্তপ্ত করা হচ্ছে । দু'পক্ষই পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছে । তবে সোমবারের ঘটনার জেরে ভাঙড় কলেজে ফের যে রাজনৈতিক উত্তেজনা চরমে উঠল, তা স্পষ্ট ।