মনোনয়ন ঘিরে বিশ্বভারতীতে ধুন্ধুমার ! অনুব্রত-ঘনিষ্ঠকে 'চোর চোর' স্লোগান
Visva Bharati University: বিশ্বভারতীর কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটির নির্বাচন ঘিরে উত্তপ্ত বোলপুর । প্রায় 5 বছর ধরে কার্যত নির্বাচনহীন অবস্থায় চলছিল বিশ্বভারতীর এই সমবায় সমিতি ।
Published : November 24, 2026 at 4:23 PM IST
বোলপুর, 24 নভেম্বর: প্রায় 5 বছরের অচলাবস্থা কাটিয়ে বিশ্বভারতীর কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটির নির্বাচন ঘিরে উত্তপ্ত বোলপুর । মনোনয়ন জমা দিতে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়লেন অনুব্রত মণ্ডল-ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা দেবব্রত সরকার ওরফে গগন সরকার । তাঁকে লক্ষ্য করে 'চোর চোর' স্লোগান দেওয়ার পাশাপাশি তাঁর বাইকে চাপড় মেরে এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করার অভিযোগ উঠেছে । শুধু গগন নন, তৃণমূলের বেশ কয়েক জন পুরনো নেতাকেও মনোনয়ন জমা দিতে বাধা দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ । সব মিলিয়ে ভোটের আগেই বিশ্বভারতীর সমবায় সমিতির নির্বাচন ঘিরে রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়েছে ।
প্রায় 5 বছর ধরে কার্যত নির্বাচনহীন অবস্থায় চলছিল বিশ্বভারতীর এই সমবায় সমিতি । অবশেষে আগামী 17 ডিসেম্বর ভোটগ্রহণের দিন ঘোষণা হয়েছে । মোট 59টি আসনে নির্বাচন হবে । ভোটার সংখ্যা 1 হাজার 458 । আগামী 25 নভেম্বর পর্যন্ত মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া যাবে । ফলে হাতে সময় খুব বেশি না থাকলেও প্রথম দিন থেকেই মনোনয়ন ঘিরে সংঘাতের ছবি সামনে এল ।
মঙ্গলবার মনোনয়ন জমা দিতে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়েন অনুব্রত মণ্ডলের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত দেবব্রত সরকার ওরফে গগন সরকার । অভিযোগ, পুলিশের সামনেই তাঁকে লক্ষ্য করে 'চোর চোর' স্লোগান দিতে থাকেন একাংশ । তাঁর বাইকে চাপড় মেরে তাঁকে সেখান থেকে চলে যেতে বাধ্য করা হয় । মনোনয়ন জমা দিতে পারেননি তিনি । পরিস্থিতি সামাল দিতে হস্তক্ষেপ করতে হয় পুলিশকর্মীদের । দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বভারতীর এই সমবায় সমিতিতে গগন সরকারের প্রভাব ছিল বলে স্থানীয় সূত্রে খবর । রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকেই তাঁকে ঘিরে বিজেপি নেতাদের ক্ষোভ বাড়ছিল বলে অভিযোগ ।
তবে শুধু গগন সরকারকে ঘিরেই নয়, তৃণমূলের একাধিক পুরনো নেতাকে মনোনয়ন জমা দিতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে । তাঁদের দাবি, নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকার থাকা সত্ত্বেও পরিকল্পিত ভাবে তাঁদের আটকে দেওয়া হচ্ছে । ফলে সমবায়ের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার পাশাপাশি পুরনো ক্ষমতাকেন্দ্রের দখল নিয়েও নতুন করে প্রশ্ন উঠছে ।
এদিন মনোনয়ন জমা দেন বিশ্বভারতীর অধ্যাপক বিপ্লব লৌহ চৌধুরী । সমবায় নির্বাচনকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদর্শের সঙ্গে যুক্ত করে তিনি বলেন, "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমবায় ভাবনার শতবর্ষ পূর্ণ হতে চলেছে । আমরা সেই ভাবনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর । আমরা দুর্নীতিমুক্ত সমবায় গড়ব । অতীতে ভোট করতে দেওয়া হয়নি । হঠাৎ পুলিশ ভোট হবে না বলে চিঠি দিয়েছিল । এখন আর সে সব হবে না । সুন্দর, সঠিক সমবায় ব্যবস্থা হবে ।"
উল্লেখ্য, 2025 সালের 27 জুলাই বিশ্বভারতীর সমবায় সমিতির নির্বাচনের দিন ঘোষণা করা হয়েছিল । কিন্তু পর্যাপ্ত পুলিশি নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব নয়, এই কারণ দেখিয়ে সেই নির্বাচন স্থগিত করে দেওয়া হয় । সেই সিদ্ধান্ত ঘিরে তখনই প্রশ্ন উঠেছিল । দীর্ঘদিন নির্বাচন না হওয়ায় সমবায়ের পরিচালন ব্যবস্থা, স্বচ্ছতা এবং সদস্যদের অধিকার নিয়েও অসন্তোষ জমছিল ।
1927 সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে বিশ্বভারতীতে এই সমবায় ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা হয় । বিশ্বভারতীর অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, আধিকারিক ও কর্মীরাই মূলত এই সমবায়ের গ্রাহক এবং লগ্নিকারী । তাঁদের অনেকেরই সঞ্চয় ও আর্থিক লেনদেন এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত । কিন্তু দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ, সমবায়ে টাকা জমা রাখলেও লগ্নিকারীরা তাঁদের প্রাপ্য লভ্যাংশ পাচ্ছেন না । নির্বাচন না হওয়া এবং পরিচালন ব্যবস্থার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে অতীতে একাধিক বার ব্যাঙ্ক বন্ধ করে আন্দোলনেও নেমেছিলেন সদস্যদের একাংশ ।
তাই 17 ডিসেম্বরের নির্বাচন শুধু নতুন পরিচালন সমিতি গঠনের লড়াই নয়, বিশ্বভারতীর এই ঐতিহ্যবাহী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উপর কার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হবে, তারও পরীক্ষা । রবীন্দ্রনাথের সমবায় ভাবনার উত্তরাধিকার, সদস্যদের আর্থিক স্বার্থ এবং দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক প্রভাব- সব কিছুর সমীকরণ মিলিয়েই এবার ভোটের লড়াই । কিন্তু তার আগেই মনোনয়ন ঘিরে যে সংঘাত শুরু হল, তাতে নির্বাচন কতটা শান্তিপূর্ণ হবে, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে ।