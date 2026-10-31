300 কোটি টাকার মাটি চুরি ! 10 দিনের পুলিশ হেফাজত অভিষেকের আপ্তসহায়কের

300 কোটি টাকার মাটি চুরি ! 10 দিনের পুলিশ হেফাজত অভিষেকের আপ্তসহায়কের
Sumit Roy Soil Theft Case: ডায়মন্ডহারবার পুলিশের মামলায় মোট 23 জনের নামে অভিযোগ ৷ তালিকায় রাজনীতিক থেকে প্রশাসনিক আধিকারিক অনেকে ৷
Published : October 31, 2026 at 8:49 PM IST
কলকাতা ও ডায়মন্ডহারবার, 31 অক্টোবর: এবার 300 কোটি টাকার মাটি চুরির অভিযোগে গ্রেফতার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায় ৷ শনিবার তাঁকে আদালতে তোলা হলে বিচারক 10 দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন ৷ এই মামলায় সুমিত-সহ মোট 23 জনের বিরুদ্ধে পুলিশ এফআইআর দায়ের করেছে ৷ আগেই জমি কেলেঙ্কারি-সহ একাধিক মামলায় জেলে ছিলেন সুমিত রায় ৷ এবার 300 কোটি টাকা চুরির মামলায় নাম জড়ালো তাঁর ৷
আর এই বিপুল দুর্নীতিতে শুধুমাত্র অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক নন, নাম জড়িয়েছে ডায়মন্ডহারবারের একাধিক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের ৷ দক্ষিণ 24 পরগনার কালীতলা আশুতি থানায় দায়ের হওয়া মামলার ভিত্তিতে সুমিত রায়কে গ্রেফতার করে ডায়মন্ডহারবার জেলা পুলিশ ৷ এদিন তাঁকে আদালতে পেশ করা হলে বিচারক দশ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, 2017 থেকে 2025 সাল অর্থাৎ প্রায় নয় বছরের মধ্যে বিভিন্ন সময় একটি নির্দিষ্ট জমি থেকে বিপুল পরিমাণ মাটি বেআইনিভাবে কাটা এবং বিক্রি করা হয়েছে ৷ যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় 300 কোটি টাকা ৷ মাটি চুরি করে যে বিপুল পরিমাণ টাকা মিলেছিল, তা একাধিক জায়গায় পাঠানো হয়েছে ৷ এমনকি বিভিন্ন প্রভাবশালীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সেই বেআইনি মাটি কাটার টাকা পাঠানো হয়েছিল বলে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন ৷
এই বিষয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ডায়মন্ডহারবার জেলা পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, "সুমিত রায়কে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে এবার লাগাতার জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে ৷" বর্তমানে ডায়মন্ডহারবার জেলা পুলিশ সুমিত রায়কে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে এই চক্রের মূল শিকড় এবং আর্থিক লেনদেনের উৎস খুঁজে বের করতে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে ৷
তবে, এই মাটি চুরি ও টাকা লোপাট শুধু নয় ৷ এর আগে জঙ্গল মহলে সরকারি জমি বেআইনিভাবে বিক্রি করা, বালিপাচার-সহ একাধিক মামলায় নাম জড়িয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়ের ৷ সেই মামলাগুলিতে সুমিত রায়কে ইতিমধ্যে গ্রেফতার করেছে রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ অর্থাৎ, সিআইডি ৷ সেখানে বর্তমানে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে রয়েছেন সুমিত ৷