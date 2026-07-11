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স্কুলের শৌচাগারে প্রথম শ্রেণির ছাত্রকে যৌন হেনস্তা, গ্রেফতার অস্থায়ী কর্মী

নির্যাতিত ছাত্রের মায়ের দাবি, শৌচাগারে নিয়ে গিয়ে তাঁর ছেলে হাঁটুমুড়ে বসিয়ে হাঁ করতে বলে অভিযুক্ত৷ তার পর যৌন হেনস্তা করে৷

MINOR STUDENT HARASSMENT CASE
প্রতীকী ছবি (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 11, 2026 at 4:20 PM IST

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মেদিনীপুর, 11 জুলাই: প্রথম শ্রেণিতে পাঠরত এক ছাত্রকে যৌন হেনস্তা করার অভিযোগ উঠল৷ শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে মেদিনীপুর শহরের একটি বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে৷ স্কুল চলাকালীন সেখানকার এক অস্থায়ী কর্মী এই কাজ করেছে বলে অভিযোগ৷

নির্যাতিত ছাত্রের পরিবারের তরফে অভিযোগ দায়ের করা হয় পশ্চিম মেদিনীপুরের কোতোয়ালি থানায়৷ যদিও তার আগেই স্কুল কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি মৌখিকভাবে জানানো হয়৷ তার পর অভিযুক্তকে একটি ঘরে আটকে রাখে স্কুল কর্তৃপক্ষ৷ পরে পুলিশ গিয়ে তাকে গ্রেফতার করে৷

প্রথম শ্রেণির ছাত্রকে যৌন হেনস্তা

নির্যাতিত ছাত্রের মায়ের দাবি, প্রতিদিন বেলা 12টা 10 মিনিটে স্কুল থেকে ছুটি দেওয়া হয়৷ প্রতিদিনের মতো তিনিই শুক্রবার ছেলেকে স্কুল থেকে নিয়ে যেতে আসেন৷ ফেরার পথে ছেলে তাঁকে জানায় যে স্কুলের একজন তাকে প্রথমে শৌচাগারে নিয়ে যায়৷ তার পর হাঁ করে হাঁটুমুড়ে বসতে বলে৷ এর পর ওই ব্যক্তি তাঁর ছেলেকে যৌন হেনস্তা করেন৷

এর পর ওই মহিলা তাঁর স্বামীকে বিষয়টি জানান৷ পরে তাঁরা স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন৷ সেখানে গিয়ে বিষয়টি জানান৷ নির্যাতিত ছাত্রের মায়ের দাবি, স্কুল কর্তৃপক্ষ ওই কর্মীকে চাকরি থেকে বহিষ্কার করা হবে বলে জানান৷ পরে ছাত্রের পরিবারের তরফে কোতোয়ালি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়৷ পুলিশ গিয়ে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে৷

নির্যাতিত ছাত্রের মা বলেন, ‘‘আমরা চাই ওই অভিযুক্তর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক। যেখানে ছোট্ট একজন মেইল চাইল্ডের সঙ্গে এই ধরনের ঘটনা ঘটে, সেখানে আমাদের নিরাপত্তা কোথায়।’’

স্কুল কর্তৃপক্ষের কী বক্তব্য?

অভিযুক্ত ব্যক্তি স্কুলের অস্থায়ী কর্মী৷ সরাসরি স্কুল তাঁকে নিয়োগ করেনি৷ অন্য সংস্থার মাধ্যমে তাঁকে নিয়োগ করা হয়েছে৷ গত 8-9 মাস ধরে তিনি ওই স্কুলে সুইপার হিসেবে কাজ করছিলেন৷ স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, শুক্রবার দুপুরে তাঁর কাছে প্রথম শ্রেণির ওই পড়ুয়ার অভিভাবকরা আসেন৷ তাঁরা যৌন হেনস্তার মৌখিক অভিযোগ জানান৷ সঙ্গে সঙ্গে অভিযুক্তকে ডেকে পাঠানো হয় এবং একটি ঘরে আটকে রাখা হয়৷ ছাত্রের মা-বাবাকে লিখিত অভিযোগ দিতে বলা হয়৷

স্কুল কর্তৃপক্ষের আরও দাবি, লিখিত অভিযোগ না পেলে কীভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে! লিখিত অভিযোগ পেলে পুলিশের কাছে সরাসরি অভিযোগ জানানো হতো৷ কিন্তু নির্যাতিত ছাত্রের অভিভাবকরা স্কুলে কোনও লিখিত অভিযোগ দেননি৷ বরং সরাসরি পুলিশের কাছে অভিযোগ জানান৷ পরে পুলিশ এসে অভিযুক্তকে স্কুল থেকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়৷

স্কুল কর্তৃপক্ষ আরও জানায়, পুলিশের কাছে অভিযোগ করার পাশাপাশি অন্যান্য অভিভাবকদেরও বিষয়টি জানিয়ে দেন নির্যাতিত ছাত্রের মা-বাবা৷ এর ফলে আরও অনেক অভিভাবক স্কুলে জড়ো হন৷ বিক্ষোভ দেখান৷ পাশাপাশি অভিযুক্তকে বাইরে বের করে আনার দাবি জানান৷ কিন্তু এভাবে বিক্ষুব্ধ জনতার হাতে কাউকে তুলে দেওয়া অনুচিত বলেই অভিযুক্তকে বাইরে আনা হয়নি৷

স্কুল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, ‘‘আমরা ওই পড়ুয়ার পাশে রয়েছি ও অভিযুক্তের সর্বোচ্চ শাস্তি হোক, এই দাবি করছি।’’ অভিযুক্ত যুবকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেছেন অন্য অভিভাবকরাও। অন্য এক পড়ুয়ার বাবা বলেন, ‘‘অত্যন্ত জঘন্যতম অপরাধ। এই অভিযুক্ত নিশ্চয় আগেও এই ধরনের কুকীর্তি করেছে। আমরা চাই ওর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক।’’

গ্রেফতার অভিযুক্ত, শুরু পুলিশি তদন্ত

অভিযোগ পেয়েই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে কোতওয়ালি থানার পুলিশ৷ পাশাপাশি স্কুলের সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণ করা হয়েছে৷ শুরু হয়েছে তদন্ত। এই বিষয়ে সরাসরি পুলিশের কেউ কোনও মন্তব্য করতে চাননি৷ এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, ‘‘এই ঘটনার অভিযোগ হয়েছে, শুরু হয়েছে তদন্ত। আজকে আমরা আদালতে তুলব অভিযুক্তকে৷ সেই সঙ্গে পুলিশি হেফাজতের আবেদন করব।’’

পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ কী বলছেন?

শনিবার ওই স্কুলেই একটি অনুষ্ঠানে আসেন পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ৷ অনুষ্ঠান শেষে ফেরার সময় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তিনি৷ সেখানে ওই স্কুলে যৌন হেনস্তার অভিযোগের বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়৷ উত্তরে দিলীপ ঘোষ বলেন, ‘‘এই ধরনের সামাজিক অপরাধ অনেক বেড়েছে৷ আগে এর কোনও বিচার হতো না। আজ পুলিশ সক্রিয় হয়েছে৷ সেই সঙ্গে স্কুলও সচেষ্ট।’’

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TAGGED:

SEXUAL HARASSMENT
যৌন হেনস্তা
বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুল
SCHOOL
MINOR STUDENT HARASSMENT CASE

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