27 দিনের আন্দোলনে বিরতি, জয়ন্তীতে ফিরছে জিপ সাফারি ! চেকপোস্ট সিদ্ধান্তে অনড় বন দফতর
For sake of wildlife protection: আন্দোলনের অন্যতম প্রধান দাবি, রাজাভাতখাওয়া চেকপোস্ট সরানোর সিদ্ধান্তে অনড় বন দফতর। বন্যপ্রাণীদের সুরক্ষার স্বার্থে ওই চেকপোস্ট কোনওভাবেই সরানো হবে না।
Published : November 2, 2026 at 2:39 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 2 নভেম্বর: পুজোর মধ্যেও থামেনি আন্দোলন । রাজাভাতখাওয়া চেকপোস্টের সামনে টানা 27 দিন ধরে অবস্থান চালিয়ে গিয়েছিলেন বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের 18টি বনবস্তির বাসিন্দারা । অবশেষে রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজ কুমার ওরাওঁয়ের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠকের পর আপাতত আন্দোলনে বিরতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁরা ।
আলোচনায় মিলেছে একাধিক আশ্বাস । ফিরছে জয়ন্তীর জিপ সাফারি, হোমস্টেতে পর্যটকদের রাত্রিবাসেও আর আপত্তি জানাবে না বন দফতর । বক্সা পাহাড়ের বাসিন্দা ও তাঁদের আত্মীয়স্বজনের প্রবেশমূল্য মকুবের সিদ্ধান্তও হয়েছে । তবে আন্দোলনের অন্যতম প্রধান দাবি, রাজাভাতখাওয়া চেকপোস্ট সরানোর প্রশ্নে অনড় বন দফতর । বন্যপ্রাণীদের সুরক্ষার স্বার্থে ওই চেকপোস্ট কোনওভাবেই সরানো হবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন বনমন্ত্রী ।
রবিবার রাতে আলিপুরদুয়ারের ডুয়ার্সকন্যায় জেলা প্রশাসনের সঙ্গে প্রায় চার ঘণ্টার বৈঠক হয় আন্দোলনকারীদের । উপস্থিত ছিলেন বনমন্ত্রী মনোজ কুমার ওরাওঁ, স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দফতরের প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামা, আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা, আলিপুরদুয়ার ও মাদারিহাটের বিধায়ক, জেলাশাসক ময়ূরী বাসু, পুলিশ সুপার অমিত কুমার শাহ এবং বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের ক্ষেত্র অধিকর্তা কুমার বিমল । আন্দোলনকারী 18টি গ্রামের প্রতিনিধিরাও আলোচনায় যোগ দেন ।
বনাধিকার আইন, 2006 কার্যকর করা, বনবস্তির বাসিন্দাদের অধিকার সুনিশ্চিত করা, রাজাভাতখাওয়া চেকপোস্ট তুলে দেওয়া-সহ মোট 10 দফা দাবিতে আন্দোলনে নেমেছিলেন গ্রামবাসীরা । তাঁদের অভিযোগ, বনাঞ্চলের মধ্যে বসবাস করেও নানা ক্ষেত্রে নিজেদের অধিকার ও দৈনন্দিন যাতায়াতের স্বাধীনতা নিয়ে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে । পর্যটন ও জীবিকার ক্ষেত্রেও একাধিক বিধিনিষেধের মুখে পড়তে হচ্ছে স্থানীয়দের । সেই সমস্যার সমাধান চেয়েই টানা 27 দিন ধরে অবস্থান চালিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁরা ।
বৈঠকের শুরুতেই কয়েকটি দাবি নিয়ে মন্ত্রী ও আন্দোলনকারীদের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয় । পরে সাংসদ ও মন্ত্রীদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় । দীর্ঘ আলোচনার পর কয়েকটি বিষয়ে সমাধানসূত্র বেরোয় । বনমন্ত্রী জানান, বনাধিকার আইন কার্যকর করার বিষয়টি খতিয়ে দেখতে একটি তথ্য অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা হবে । সেই কমিটির নেতৃত্বে থাকবেন আলিপুরদুয়ারের জেলাশাসক ময়ূরী বাসু । আগামী 18 থেকে 23 নভেম্বরের মধ্যে কমিটির প্রথম বৈঠক হওয়ার কথা । বনবস্তির বাসিন্দাদের অধিকার সংক্রান্ত বিষয়গুলি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের সুপারিশ করবে ওই কমিটি ।
তবে রাজাভাতখাওয়া চেকপোস্ট সরানোর দাবি মানতে রাজি নয় বন দফতর । বনমন্ত্রীর বক্তব্য, বন্যপ্রাণীদের সুরক্ষা ও বনাঞ্চলের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে চেকপোস্ট রাখা জরুরি । কোনও পরিস্থিতিতেই সেটি সরানো হবে না । যদিও চেকপোস্টে প্রবেশমূল্য কমানোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি । অর্থাৎ চেকপোস্ট নিয়ে আন্দোলনকারীদের মূল দাবির নিষ্পত্তি না হলেও আর্থিক বোঝা কিছুটা কমানোর আশ্বাস মিলেছে ।
অন্যদিকে, পর্যটনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সিদ্ধান্ত হয়েছে । দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর জয়ন্তীতে ফের চালু হতে চলেছে জিপ সাফারি । তবে পর্যটকদের রাজাভাতখাওয়া কাউন্টার থেকেই সাফারির টিকিট সংগ্রহ করতে হবে । জয়ন্তীর হোমস্টেগুলিতে পর্যটকদের রাত্রিবাসের ক্ষেত্রেও বন দফতর আর আপত্তি জানাবে না । স্থানীয় পর্যটন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত মানুষেরা এই সিদ্ধান্তে উপকৃত হবেন বলে আশা করা হচ্ছে । পাশাপাশি বক্সা পাহাড়ের বাসিন্দা এবং তাঁদের আত্মীয়স্বজনের প্রবেশমূল্য থেকে ছাড় দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে ।
বৈঠক শেষে আন্দোলনের অন্যতম নেতা অয়ন নাইডু বলেন, তাঁদের 10 দফা দাবির সামান্য অংশই মেনে নেওয়া হয়েছে । তবু আলোচনার মাধ্যমে কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে বলে মনে করছেন তাঁরা । সেই কারণেই আপাতত অবস্থান বিক্ষোভ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত । তবে দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলনের পথ থেকে সরে আসছেন না তাঁরা । প্রয়োজন হলে ফের বৃহত্তর আন্দোলনে নামার কথাও জানিয়েছেন আন্দোলনকারীরা ।
ফলে 27 দিনের টানা আন্দোলনের পর আপাতত স্বস্তি ফিরলেও বক্সার বনবস্তিগুলির সমস্যার স্থায়ী সমাধান এখনও অধরা । এক দিকে জয়ন্তীতে পর্যটনের দরজা ফের খোলার আশ্বাস, অন্য দিকে বনাধিকার আইন কার্যকর করা এবং চেকপোস্ট নিয়ে মতবিরোধ- দুইয়ের টানাপড়েনেই আপাতত থমকে আন্দোলন । প্রশাসনের গড়া কমিটি কী সুপারিশ করে এবং সেই অনুযায়ী কত দ্রুত পদক্ষেপ করা হয়, এখন সেদিকেই তাকিয়ে বক্সার 18টি গ্রামের বাসিন্দারা ।