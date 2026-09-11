রাতভর বৃষ্টির তাণ্ডবে ফুঁসছে তিস্তা-বালাসন, ভাঙল দুধিয়ার অস্থায়ী সেতু

রাতভর বৃষ্টির তাণ্ডবে ফুঁসছে তিস্তা-বালাসন, ভাঙল দুধিয়ার অস্থায়ী সেতু
Siliguri-Mirik Dudhia Bridge Collapse: দুধিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হিউম পাইপ সেতু ৷ মিরিকের পালজোর গ্রামে ফের ধস ৷ সেনাবাহিনীর বেইলি ব্রিজই ভরসা ৷ চরম আতঙ্কে উত্তরবঙ্গ ৷
Published : September 11, 2026 at 10:47 AM IST
মিরিক, 11 সেপ্টেম্বর: পাহাড় থেকে সমতল, উত্তরবঙ্গজুড়ে রাতভর তাণ্ডব চালিয়েছে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। অতি ভারী বর্ষণের কারণে উত্তরের প্রায় সব নদনদীর জলস্তর দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম তিস্তা ও বালাসন নদী। পাহাড়ি নদী বালাসনের তীব্র স্রোত ও ধসের ধাক্কায় মিরিক এবং শিলিগুড়ির সংযুক্তকারী স্থান দুধিয়ায় নির্মিত অস্থায়ী হিউম পাইপ সেতুর একটি বড় অংশ ধসে ধুয়েমুছে সাফ হয়ে গিয়েছে।
এর ফলে শিলিগুড়ি থেকে মিরিকগামী সরাসরি যোগাযোগের পথ বড়সড় বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে। তবে, পরিস্থিতি সামাল দিতে কার্যকর ভূমিকা নিয়েছে ভারতীয় সেনার ত্রিশক্তি কর্পসের নির্মিত বেইলি ব্রিজটি, যা অক্ষত রয়েছে।
দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক হরিশঙ্কর পানিকের জানিয়েছেন, দুধিয়ার ক্ষতিগ্রস্ত হিউম পাইপ সেতুটি দিয়ে আগে ভারী যান চলাচল করলেও শুক্রবার থেকে তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে, সেনার তৈরি বেইলি ব্রিজ দিয়ে শুধুমাত্র হালকা যান এবং পর্যটকদের ছোট গাড়ি চলাচলের অনুমতি মিলছে। বেইলি ব্রিজটির সর্বোচ্চ বহন ক্ষমতা সীমিত হওয়ায় এবং ঝুঁকি এড়াতে বাস ও ট্রাক চলাচলে নিষেধাজ্ঞা বজায় রেখেছে প্রশাসন। ধারাবাহিক ধস ও যাতায়াতের এই বিধিনিষেধের কারণে আটকে পড়া পর্যটকদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে।
পর্যটক ও ভারী যানবাহনের যাতায়াতের সুবিধার্থে বিকল্প পথে যাওয়ার নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। শিলিগুড়ি থেকে মিরিক বা কার্শিয়াং যাতায়াতের জন্য পাঙ্খাবাড়ি রোড অথবা ঘুম হয়ে ঘুরপথ ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া পাননিঘাটা-টিংলিং বা নকশালবাড়ি হয়েও বিকল্প পথ খোলা রয়েছে। নদীর জল কমলে দুধিয়া সেতু মেরামত শুরু হবে বলে জেলা প্রশাসন জানিয়েছে।
গত জুলাইয়ে মাত্র 19 দিনে রেকর্ড সময়ে তৈরি হওয়া এই বেইলি ব্রিজের উপর দিয়েই বর্তমানে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে হালকা যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। এদিকে পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়ে মিরিকের গ্রাম পঞ্চায়েত 2 নম্বর এলাকার পালজোর গ্রামে পুনরায় ভয়াবহ ধস নেমেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে নতুন করে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে, কারণ পাহাড়ি ঢাল বেয়ে নেমে আসা কাদা ও পাথরের ধস বসতি এলাকার বিপদ বাড়িয়ে চলেছে। স্থানীয় প্রশাসন ও বিপর্যয় মোকাবিলা দলের পক্ষ থেকে পালজোর গ্রামের বাসিন্দাদের অবিলম্বে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেওয়ার এবং সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
গত 24 ঘণ্টায় উত্তরবঙ্গের আটটি জেলায় ব্যাপক বৃষ্টিপাত হয়েছে। সিকিম আবহাওয়া দফতরের তথ্য অনুযায়ী, দার্জিলিং জেলায় 35.2, কালিম্পংয়ে 21.0 এবং শিলিগুড়িতে 36.3 মিমি বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। সমতলের জেলাগুলির মধ্যে জলপাইগুড়িতে সর্বোচ্চ 68.2 এবং কোচবিহারে 57.6 মিমি বৃষ্টি হয়। এছাড়া মালদায় 67.6, বালুরঘাটে 35.0 এবং রায়গঞ্জে 44.2 মিমি বৃষ্টিপাত নথিভুক্ত করেছে আবহাওয়া দপ্তর ৷