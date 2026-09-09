মির্জা গালিব স্ট্রিটে অগ্নিকাণ্ডের পর কলকাতার 960টি হোটেল-গেস্টহাউসে অভিযান, পাশ মাত্র 41
কলকাতার মোট 919 টি হোটেল, গেস্ট হাউস এখনও পর্যাপ্ত ও দরকারি পরিকাঠামো তৈরি করে উঠতে পারেনি। তাই আপাতত বন্ধই থাকছে ।
Published : September 9, 2026 at 1:41 AM IST
কলকাতা, 9 সেপ্টেম্বর: সম্প্রতি মধ্য কলকাতার মির্জা গালিব স্ট্রিটের একটি হোটেলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় 9 জনের মৃত্যু হয়। এরপর শহরের হোটেল, গেস্ট হাউসগুলিতে যৌথ পরিদর্শন করে দমকল, কর্পোরেশন, পুলিশ এবং সিইএসসি। সেই অভিযানে পর মাত্র 41 টি হোটেল গেস্ট হাউস ব্যবসা চালুর সবুজ সঙ্কেত পেল।
কলকাতা কর্পোরেশনের ইস্যু করা লাইসেন্সের হিসেব বলছে শহরে হোটেল ও গেস্ট হাউসের সংখ্যা 3700 টি। যার মধ্যে অগ্নিকাণ্ডের পর তৈরি যৌথ কমিটি পরিদর্শন করে 960 টি হোটেল-গেস্ট হাউস। কলকাতা পুরনিগমের প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডে জানিয়েছেন, এর মধ্য়ে সবকটিরই লাইসেন্স বাতিল করে ব্যবসা বন্ধের নির্দেশ দেয় ওই কমিটি ।
বলা হয়, আগুন নোভানোর ব্যবস্থা থেকে শুরু করে অন্য পরিকাঠামো সঠিকভাবে তৈরি করে আবেদন করলে যৌথ কমিটি ফের পরিদর্শন করে সবুজ সংকেত দেবে। সেই অনুসারে এতদিনে মাত্র 41 টি হোটেল গেস্ট হাউস এই কাজ করে উঠতে পেরেছে। ফলে এগুলির ক্ষেত্রে আগামিদিনে ব্যবসা শুরুর ক্ষেত্রে বাধা থাকছে না। বাকি 919 টি হোটেল, গেস্ট হাউস এখনও সমস্ত পরিকাঠামো করে উঠতে পারেনি। তাই আপাতত বন্ধই থাকছে।
মির্জা গালিব স্ট্রিটের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় প্রশাসনিক নজরদারির গাফিলতি সামনে এসেছিল। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা যে বাড়িতে ঘটে সেখানে 40টি লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছিল। কিন্তু ওই বাড়িতে এতগুলি ব্যবসা চলার মতো পরিকাঠামো আছে কি না সেই খোঁজ নেয়নি পুরনিগম। এরপরই বিভিন্ন দফতেরর বিশেষজ্ঞদের নিয়ে কমিটি গঠন করা হয় । তারা পরিদর্শন করতে শুরু করে। গাফিলতি হলেই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছিল । এবার সেই সংক্রান্ত ফলাফল জানা গেল ।
অন্যদিকে, হোটেলে আগুন লাগার পর থেকে কর্পোরেশনের তরফে লাইসেন্স ইস্যু করার ক্ষেত্রে নিয়মে বদল আনার কথা ভাবা হচ্ছে ।বাম জমানায় নিয়ম ছিল, কেউ নতুন লাইসেন্সের আবেদন করলে বা পুনর্নবীকরণ করতে চাইলে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডে যাবেন ইন্সপেক্টর বা পরিদর্শক ৷ তিনি আবেদনকারীর আবেদনের তথ্যের সঙ্গে বাস্তব পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখবেন । কতটা মিল রয়েছে জানার চেষ্টা করবেন ৷ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যে ধরনের ব্যবসা করতে চাইছেন, তার উপযুক্ত পরিকাঠামো আছে কি না তা-ও দেখা হবে ৷ সেই সব খতিয়ে দেখার পর মিলত লাইসেন্স ৷ তৃণমূলের আমলে এই ব্যবস্থার অবসান হয় । এখন পরিবর্তনের বাংলায় আবার বাম আমলের নিয়ম ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে চর্চা শুরু হয়েছে ।