পেই মে চাইনিজ স্কুলে চিনা নববর্ষ উদযাপন, সরাতে হবে আরজি করের CISF-এর অস্থায়ী ক্যাম্প

পেই মে চাইনিজ স্কুলে চিনা নববর্ষ উদযাপন, সরাতে হবে আরজি করের CISF-এর অস্থায়ী ক্যাম্প
পেই মে চাইনিজ স্কুলে সিআইএসএফ-এর অস্থায়ী ক্যাম্প ৷ যার জেরে দু’বছর চিনা নববর্ষ উদযাপন করতে পারেনি স্কুল কর্তৃপক্ষ ৷
Published : February 9, 2026 at 4:23 PM IST
কলকাতা, 9 ফেব্রুয়ারি: রাজ্যের একমাত্র চাইনিজ স্কুলে 2025 সালে উদযাপন করা যায়নি চিনা নববর্ষ ৷ কারণ, পেই মে চাইনিজ স্কুলে অস্থায়ী ক্যাম্প করে রাখা হয়েছে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিযুক্ত সিআইএসএফ জওয়ানদের ৷ আগামী 16 ফেব্রুয়ারি আরও একটি ইংরেজি নববর্ষ আসছে ৷ তার আগে সিআইএসএফ-এর ক্যাম্প সরাতে হবে ৷ কোথায় সরানো হবে, তা আলোচনা করে কলকাতা হাইকোর্টকে জানাবে রাজ্য সরকার ৷
চিনা নববর্ষ উদযাপনের জন্য স্কুল থেকে সিআইএসএফ ক্যাম্প সরানোর আর্জি জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেছে পেই মে চাইনিজ স্কুল কর্তৃপক্ষ ৷ বিচারপতি কৃষ্ণা রাও-এর বেঞ্চে সেই মামলার শুনানিতে, রাজ্য সরকারকে এদিন তিরস্কার করা হয় ৷ প্রায় দেড়বছর হয়ে গেলেও, কেন সিআইএসএফ জওয়ানদের রাখার ব্যবস্থা করা যায়নি, সেই প্রশ্ন তোলে আদালত ৷
উল্লেখ্য, আরজি করে দুষ্কৃতীদের হামলা ও চিকিৎসকদের হুমকির ঘটনার পর, নিরাপত্তার জন্য হাইকোর্টের নির্দেশে সিআইএসএফ মোতায়েন করা হয় ৷ এর জন্য চাইনিজ স্কুলের 18টি ঘর নিয়ে 200 জন সিআইএসএফ জওয়ানকে রাখার ব্যবস্থা করে রাজ্য সরকার ৷ প্রাথমিকভাবে দু’মাসের জন্য চাওয়া হয়েছিল স্কুলের জায়গা ৷ কিন্তু, দেড় বছর পেরিয়ে গেলেও, সেখান থেকে সিআইএসএফ জওয়ানদের সরাতে পারেনি প্রশাসন ৷
এদিনের শুনানিতে বিচারপতি কৃষ্ণা রাও বলেন, "পশ্চিমবঙ্গ সরকার কী করছে ? টাকা কোথায় যাচ্ছে ? আপনারা জেলগুলোর সংস্কার করার কাজ করতে পারছেন না ৷ এঁদের (কেন্দ্রীয় বাহিনী) অন্যত্র রাখার ব্যবস্থা করতে পারেননি ৷ আমি কড়া নির্দেশ দিলে রাজ্য বিপদে পড়ে যাবে ৷ রাজ্য সরকার প্যানেলের অ্যাডভোকেটদের কথা শোনে না ৷ প্যানেল অ্যাডভোকেটরা রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের থেকে অনেক বেশি ক্ষমতাশীল ৷"
বিচারপতি আরও বলেন, "সল্টলেকে সিআইএসএফের জন্য বড় কমপ্লেক্স রয়েছে ৷ সেখানে টেন্ট বানিয়ে কেন রাখার ব্যবস্থা করছেন না ? আমি গিয়ে খুঁজে দেব জায়গা ?" বিচারপতির প্রশ্নে রাজ্য সরকারি আইনজীবী বলেন, "সিআইএসএফ রাখার জন্য 42 লক্ষ 73 হাজার টাকা খরচ করে রাজ্য ৷ আরও ছ’মাস সময় দিলে রাজ্য সিআইএসএফ-এর নিরাপত্তাবাহিনীকে অন্যত্র সরিয়ে নেবে ৷"
এরপরেই বিচারপতি নির্দেশ দেন, "আপাতত 16 ফেব্রুয়ারি চাইনিজ নববর্ষ উদযাপন যাতে সম্ভব হয়, তার জন্য রাজ্যকে ওই স্কুলের কিছু অংশ খালি করে দিতে হবে ৷ সে ব্যাপারে রাজ্য ও স্কুল কর্তৃপক্ষ বসে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে ৷ কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, তা 12 ফেব্রুয়ারি জানাতে হবে আদালতে ৷" ওইদিন মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে ৷