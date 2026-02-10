মাঘের শেষে ফের শীতের কামড় ! তাপমাত্রা নামবে 10 ডিগ্রিতে
ক্যালেন্ডারের পাতায় ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহ পার হলেও বঙ্গের জেলায় জেলায় এখনও শীতের অনুভূতি ৷ তবে আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, দক্ষিণবঙ্গ থেকে বিদায় নিচ্ছে শীত ৷
Published : February 10, 2026 at 9:12 AM IST
কলকাতা, 10 ফেব্রুয়ারি: দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলায় এখনও দিন-রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় কিছুটা নীচে । উত্তুরে হাওয়া রাত-ভোরে হালকা শীতের আমেজ তৈরি করছে । সন্ধ্যায় না-হলেও রাত বাড়লে ভালোই ঠান্ডা মালুম হচ্ছে । তবে তা শীতের জোরালো উপস্থিতির ইঙ্গিত নয় বলেই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস ।
গত দু'দিনের তুলনায় পূর্বাভাস মতো পারদ চড়ছে । যদিও তা স্বাভাবিকের নীচেই । এবার ধীরে ধীরে পারদ চড়বে । তাই ভালোবাসার সপ্তাহেই বঙ্গ থেকে শীত বিদায় বলা যায়, স্বাগত বসন্ত ৷ আজ, মঙ্গলবার দিনের আকাশ পরিষ্কার হলেও ভোরে কুয়াশার দাপট ছিল । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 27 এবং 15 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে ৷
দক্ষিণবঙ্গের উপকূল ও তৎসংলগ্ন জেলাগুলিতে তাপমাত্রা 13 থেকে 15 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রয়েছে । অন্যদিকে, পশ্চিমের জেলাগুলিতে আগামী কয়েকদিনে তাপমাত্রা 10 ডিগ্রির কাছাকাছি নেমে যেতে পারে বলেই পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে । সোমবার দক্ষিণবঙ্গের শীতলতম স্থান ছিল কল্যাণী ৷ সেখানকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে 11 ডিগ্রি সেলসিয়াস ।
উত্তরবঙ্গের সমতলের শীতলতম স্থান ছিল পুণ্ডিবাড়ি ৷ সেখানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 10.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস । পাহাড়ে দার্জিলিংয়ের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 4 ডিগ্রি সেলসিয়াস । হাওয়া অফিস ইতিমধ্যে জানিয়েছে, উত্তর এবং দক্ষিণবঙ্গে আগামী এক সপ্তাহে বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই । একইভাবে বাংলার আবহে কোনও পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবের সম্ভাবনাও নেই । উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি অঞ্চলের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এখনও একক অঙ্কের ঘরে রয়েছে ।
আগামী চার-পাঁচদিনে উত্তরবঙ্গেও তাপমাত্রার কোনও হেরফের দেখা যাবে না । তারপর সেখানেও হালকা মেজাজে তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করবে অর্থাৎ চলতি সপ্তাহে শীত বিদায় স্বাভাবিক ছন্দে ।
আবহাওয়াবিদরা বলছেন, সপ্তাহান্তে পারদ বেশ কিছুটা চড়ে যাবে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন উভয় তাপমাত্রাই বাড়বে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রি বেড়ে 17 থেকে 18 ডিগ্রির ঘরে ঘোরাফেরা করবে । সর্বোচ্চ তাপমাত্রাও দুই থেকে তিন ডিগ্রি বেড়ে 27 থেকে 28 ডিগ্রির ঘরে থাকবে । অর্থাৎ ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে ফাল্গুনের অতি হালকা শীতের আমেজও ক্ষীণ হয়ে যাবে । বেশ গরমই হবে বঙ্গের আবহাওয়া ।
কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সোমবার 15.8 ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে ছিল সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 27.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন, দুই তাপমাত্রাই ছিল স্বাভাবিকের চেয়ে 1.1 ডিগ্রি নীচে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 89 ও সর্বনিম্ন 37 শতাংশ ।