সোমে তৈরি ঝঞ্ঝা কাঁটা, উষ্ণ আবহেই কাটবে প্রজাতন্ত্র দিবস
আজ থেকে ফের বাড়বে তাপমাত্রা । তবে বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই ৷ ঘন কুয়াশার সর্তকবার্তা সমতলে না-থাকলেও পাহাড়ে রয়েছে ৷
Published : January 26, 2026 at 7:15 AM IST
কলকাতা, 26 জানুয়ারি: জানুয়ারির শেষ দিকে এসে শীত তার দাপট কমিয়েছে । বঙ্গের আবহাওয়ায় জাঁকিয়ে ঠান্ডার আশা প্রায় শেষ ৷ সকালে শীতের আমেজ, বেলা বাড়লে ঠান্ডা উধাও ৷ যার জেরে গরম অনুভূত হচ্ছে এখন থেকেই । সূর্য ডোবার পরে ফের শীতের আমেজ ফিরছে ।
উত্তর-পশ্চিম ভারতে সক্রিয় পশ্চিমী ঝঞ্ঝা । আজ 26 জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন আরও একটি নতুন ঝঞ্ঝা আসার সম্ভাবনা রয়েছে । সোমবার রাজ্যজুড়ে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে । ঝঞ্ঝার প্রভাবেই মূলত আবহাওয়ার ভোলবদল ।
আজকের আবহাওয়া
সোমবার দিনের আকাশ পরিষ্কার থাকবে । ভোর এবং সকালে কুয়াশার দেখা মিলছে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 27 ডিগ্রি এবং 15 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়া কেমন থাকবে ?
দক্ষিণবঙ্গে দিন ও রাতের মধ্যে তাপমাত্রার ফারাক বাড়ছে । পশ্চিমী ঝঞ্ঝার কারণে উত্তরের হাওয়া বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে । ফলে আগামী কয়েকদিন শীতের দাপট কিছুটা হলেও কমবে । হালকা কুয়াশা বিক্ষিপ্তভাবে দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলায় চোখে পড়ছে । তবে ঘন কুয়াশার কোনও সতর্কবার্তা নেই । হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা জেলায় ।
কলকাতা-সহ বাকি জেলায় সকালের দিকে কুয়াশার সম্ভাবনা থাকছে । কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 14 থেকে 16 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে । বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই । দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলিতে পারদ 11 থেকে 14 ডিগ্রির ঘরে ঘোরাফেরা করলেও দিনভর শীতের দাপট খুব একটা থাকবে না ।
উত্তরবঙ্গে আবহাওয়া কেমন থাকবে ?
উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও আগামী সাতদিন সকাল পর্যন্ত ঘন কুয়াশার সতর্কতা জারি করা হয়েছে । বিশেষ করে দার্জিলিং, উত্তর দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে কুয়াশার দাপট চলবে । উত্তরবঙ্গে ঘন কুয়াশার এই সতর্কবার্তা চলবে আগামী তিনদিন । সতর্কবার্তা সব থেকে বেশি রয়েছে দার্জিলিং এবং উত্তর দিনাজপুর জেলায় । আগামী পাঁচদিন উত্তরবঙ্গের সর্বনিম্ন তাপমাত্রার বিশেষ কোনও হেরফের হবে না । উপরের পাঁচ জেলায় তাপমাত্রা 3 থেকে 5 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে । তবে উত্তরবঙ্গের সমতলের জেলাগুলিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 10 থেকে 15 ডিগ্রির মধ্যে থাকবে ।
রবিবার কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 15.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.3 ডিগ্রি বেশি । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 27.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস । যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.4 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 93 ও সর্বনিম্ন 39 শতাংশ ।