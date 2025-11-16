ভোরে কুয়াশার দাপট, আজ থেকে রাজ্যজুড়ে পারদ চড়ার পূর্বাভাস

ভোরে কুয়াশার দাপট, আজ থেকে রাজ্যজুড়ে পারদ চড়ার পূর্বাভাস
কয়েকদিনের ঠান্ডা আবহাওয়ায় হঠাৎ ছেদ ৷ হাওয়া অফিস বলছে, রবিবার থেকে তাপমাত্রা বাড়বে বঙ্গে ৷ তবে ক'দিন পর থেকে ফের বদলাবে তাপমাত্রা ৷
Published : November 16, 2025 at 7:27 AM IST
কলকাতা, 16 নভেম্বর: আবহাওয়া অনেকখানি বদলে গিয়েছিল ৷ সকাল-সন্ধে ঠান্ডা হাওয়ার শিরশিরানিতে অনেকেই ভেবেছিলেন কার্তিকেই বুঝি শীত এসে উপস্থিত হয়েছে ৷ এই হালকা ঠান্ডার হাত ধরে শীত আগমনের প্রস্তুতিতে যারা দিন গুনছিলেন তাদের কাছে ফের মন খারাপের খবর । আবহাওয়াবিদরা বলছেন, আজ রবিবার থেকে চড়তে পারে পারদ । তাপমাত্রার পরিবর্তনের সঙ্গে বাতাসে বাড়বে জলীয় বাষ্পের পরিমাণও । ফলে দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলাতেই রবি থেকে মঙ্গলবারের মধ্যে দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়বে ।
আজকের আবহাওয়া যেমন থাকবে
আজ শুক্রবার দিনের আকাশ মূলত পরিষ্কার থাকবে । ভোরবেলা দাপট দেখাবে কুয়াশা । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 29 এবং 18 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
তাপমাত্রা পরিবর্তনের কারণ
আলিপুর আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, পশ্চিমী শুষ্ক ও শীতল হাওয়ার প্রভাব কমবে । বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্প ও গরম হাওয়া নিয়ে ঢুকবে পূবালী বাতাস ৷ দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে তৈরি হয়েছে একটি ঘূর্ণাবর্ত । শ্রীলঙ্কার উপকূলে সেটি প্রভাব বিস্তার করেছে । দক্ষিণ বাংলাদেশ ও সংলগ্ন এলাকাতেও বাতাসের উপরিভাগে তৈরি হয়েছে আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত । এর ফলেই তাপমাত্রার এই পরিবর্তন ।
আজ কুয়াশা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে । উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বাড়বে কুয়াশার দাপট । বিশেষ করে ভোরের দিকে কুয়াশা বেশি থাকবে । উত্তরবঙ্গের পার্বত্য জেলা এবং দক্ষিণবঙ্গের উপকূলের জেলাগুলিতে কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি থাকবে । কোথাও কোথাও মেঘলা আকাশ দেখা যাবে আজ । তবে এই কয়েকদিন তাপমাত্রা বাড়লেও ফের পারদ পতন হবে নতুন সপ্তাহের শেষের দিক থেকে ।
হাওয়া অফিস বলছে, এভাবেই পারদের ওঠা নামাতেই শীতের আগমনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে বঙ্গে । চলতি বছরে উত্তর ভারতে শীত বেশি পরিমাণে পড়ার পূর্বাভাস রয়েছে । একইভাবে অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরে বঙ্গোপসাগরে একাধিক ঘূর্ণাবর্ত বা নিম্নচাপের পূর্বাভাস রয়েছে । ফলে এই রাজ্যের শীতে বৃষ্টি কাঁটা ছড়াতেই পারে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
শনিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 28.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস । যা স্বাভাবিকের চেয়ে 2.4 ডিগ্রি নিচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 17.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 2.04 ডিগ্রি নিচে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 92 এবং সর্বনিম্ন 48 শতাংশ ।