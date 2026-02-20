সাগরে ঘনাচ্ছে নিম্নচাপ, ফাগুনের আকাশে হালকা মেঘ
দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের ভ্রুকুটি ৷ কতটা প্রভাব পড়বে বাংলায়, জানুন আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস ৷
Published : February 20, 2026 at 7:42 AM IST
কলকাতা, 20 ফেব্রুয়ারি: ফাল্গুনের আকাশে হাল্কা মেঘের আনাগোনা । দিনের তাপমাত্রায় ঠান্ডার হালকা শিরশিরানি আরও তলানিতে পৌঁছেছে । আবহাওয়াবিদরা বলছেন, উষ্ণতা আরও খানিক বাড়বে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দুই তাপমাত্রারই বদল ঘটবে ৷ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বাড়বে ।
এর পাশাপাশি দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের উপর তৈরি হওয়া নিম্নচাপ অঞ্চলটি বৃহস্পতিবার একই জায়গায় থাকলেও তা ক্রমশ পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোচ্ছে বলে জানা গিয়েছে । আগামী 24 ঘণ্টায় এর শক্তিক্ষয় হবে বলে জানিয়েছে পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷ এই আবহে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে আগামী 24 ঘণ্টায় ফের তৈরি হতে পারে নিম্নচাপ অঞ্চল । ক্রমে তা পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোতে পারে বলেও পূর্বাভাস রয়েছে । যদিও এর প্রভাব এই রাজ্যের উপর পড়বে বলে আবহাওয়াবিদরা কোনও ইঙ্গিত দেননি ।
আজ শুক্রবার দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকার পাশাপাশি সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 31 এবং 19 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
আগামী তিনদিন রাজ্যে 2 থেকে 3 ডিগ্রি সেলসিয়াস করে বাড়বে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা । পরবর্তী কয়েক দিন তাপমাত্রার খুব একটা হেরফের হবে না বলেই খবর । উত্তরবঙ্গে দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়িতে আজ শুক্রবার সকালে কুয়াশার দাপট থাকবে । বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গে সবচেয়ে কম তাপমাত্রা ছিল নদিয়ার কল্যাণীতে ৷ এদিন সেখানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে 13 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ উত্তরবঙ্গের সমতলের মধ্যে সবচেয়ে কম তাপমাত্রা ছিল কোচবিহারে ৷ এখানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 12.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস । দার্জিলিংয়ে বৃহস্পতিবারের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 6 ডিগ্রি সেলসিয়াস ।
সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদের এই ঊর্ধ্বমুখী হওয়া অস্বাভাবিক নয় বলেই জানাচ্ছেন আবহাওয়াবিদরা । বরং সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এখন স্বাভাবিকের কাছাকাছি রয়েছে বলেই তাঁদের মত । তারপরের উষ্ণতা বৃদ্ধিতেও কোনও অস্বাভাবিকতা নেই । এই সময় পারদের অবস্থান এমনটাই থাকে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস । আপাতত শুষ্ক আবহাওয়াই থাকবে রাজ্যে । হালকা মেঘ থাকলেও বৃষ্টির তেমন কোনও ইঙ্গিত নেই । সকালে ঠান্ডার অতি ক্ষীণ রেশ রয়েছে । তবে দিনের বাকি সময় তার ছিটেফোঁটাও থাকবে না ।
কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বৃহস্পতিবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 17 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.7 ডিগ্রি কম । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 30.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস । যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.6 ডিগ্রি বেশি ৷ বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন 32 এবং সর্বোচ্চ 78 শতাংশ । আপেক্ষিক আর্দ্রতা কমে যাওয়াতে ত্বকে টান পড়ছে ।