শীতের অনুকূল পরিবেশ রাজ্যে, সপ্তাহান্তে আরও নামবে তাপমাত্রা
বিয়েবাড়ি থেকে পিকনিক, শীত না পড়লে কোনওটাই তেমন জমে না ৷ মরশুম জমিয়ে দিতে বাংলায় ফের পারদ পতনের পূর্বাভাস ৷
Published : December 10, 2025 at 8:41 AM IST
কলকাতা, 10 ডিসেম্বর: টানা তিনদিন ধরে 15 ডিগ্রির ঘরে রয়েছে কলকাতার তাপমাত্রা । যা বঙ্গে শীত পড়ার কথা জানান দেয় । পূর্বাভাস মতো আজ বুধবারও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ 15 ডিগ্রির ঘরে ঘোরাফেরার কথা ।
মঙ্গলবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 15.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস । যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.4 ডিগ্রি নিচে । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 25.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 2.6 ডিগ্রি নিচে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 91 সর্বনিম্ন 51 শতাংশ ।
উত্তরবঙ্গে এবারের ছবিটা ভিন্ন । সেখানে ঠান্ডা প্রথম থেকেই হাত খুলে খেলছে । দার্জিলিঙের পার্বত্য এলাকায় পারদ নেমেছিল 4.8 ডিগ্রি সেলসিয়াসে । যা রাজ্যের মধ্যে শীতলতম । উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোর মধ্যে মঙ্গলবার সমতলে শীতলতম ছিল কোচবিহার ৷ এদিন জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 10.6 ডিগ্রি। এছাড়া জলপাইগুড়িতে ছিল 12.1 ডিগ্রি, আলিপুরদুয়ারে 11 ডিগ্রি এবং কালিম্পঙে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 10 ডিগ্রি সেলসিয়াস ।
গত কয়েকদিন ধরে পাল্লা দিয়ে তাপমাত্রার পারদ পতন হয়েছে দক্ষিণবঙ্গেও । বেশ কিছু জেলায় 11 ডিগ্রির ঘরে পৌঁছে গিয়েছে তাপমাত্রা । মঙ্গলবার কল্যাণীতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 11.5 ৷ বর্ধমানে 11.8, শ্রীনিকেতনে 11.6 এবং বাঁকুড়ায় 12.5 ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমেছিল পারদ । ঠান্ডার দাপট অব্যাহত রয়েছে দক্ষিণবঙ্গে । ভোর এবং সকালে পশ্চিম বর্ধমান-সহ গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গের কিছু কিছু এলাকায় হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশাও দেখা গিয়েছে । আজ বুধবার দিনের আকাশ থাকবে পরিষ্কার । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 25 এবং 15 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে উত্তুরে হাওয়ার গতি অবাধ । সমুদ্রে নতুন করে কোনও নিম্নচাপ অঞ্চল বা ঘূর্ণাবর্তও তৈরি হয়নি । ফলে আপাতত শীতের আমেজে ভাটা পড়ার সম্ভাবনা নেই । তবে আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, সপ্তাহ শেষে ফের তাপমাত্রার পারদপতন হতে পারে ।
আগামী কয়েকদিন উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় চলতে পারে কুয়াশার দাপট । উত্তরবঙ্গের ওপরের পাঁচটি জেলার চারটি দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং ও আলিপুরদুয়ারে ভোরের দিকে কুয়াশার দাপট থাকবে । দৃশ্যমানতা 200 মিটারে নেমে যেতে পারে । দক্ষিণবঙ্গে কুয়াশার দাপট উপকূলীয় জেলাগুলিতেও ।