বঙ্গে শুষ্ক আবহাওয়া, পারদ পতনে বাড়বে ঠান্ডার আমেজ

বঙ্গে শুষ্ক আবহাওয়া, পারদ পতনে বাড়বে ঠান্ডার আমেজ
শীতের আগমনে আরও খানিকটা সময় লাগবে ৷ তবে কলকাতা-সহ বঙ্গের প্রতিটি জেলাতেই তাপমাত্রার পারদ ক্রমশ কমবে ৷ জানাল আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷
Published : November 11, 2025 at 8:13 AM IST
কলকাতা, 11 নভেম্বর: কার্তিকের শেষে বঙ্গে ক্রমশ তাপমাত্রা নামছে ৷ এক-দুই ডিগ্রি নীচে রয়েছে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৷ ভোরের দিকে ক্রমশ বাড়ছে কুয়াশার পরিমাণও ৷ তবে এই শুরু, আগামী কয়েকদিনে পারদ আরও নামবে বলে জানাল আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷
আবহাওয়া দফতরের রিপোর্ট অনুযায়ী, বঙ্গে শীত আগমনের এখনও বেশ কিছুটা সময় রয়েছে ৷ তবে কার্তিকের শেষ লগ্নে এমন ঠান্ডা আবহাওয়া শীত আগমনের আবহ তৈরি করছে ৷ আপাতত আগামী সাতদিন দক্ষিণ এবং উত্তরবঙ্গে রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নীচেই থাকবে ৷ রাজ্যের কোথাও বৃষ্টির কোনও পূর্বাভাস নেই ৷ সূর্যের দেখা মিললেও রোদের তেজ নেই ৷ সুতরাং, অস্বস্তিকর গরম আর অনুভূত হচ্ছে না ৷
কী বলছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর ?
হাওয়া অফিস জানিয়েছে, আগামী সাতদিন উত্তর এবং দক্ষিণবঙ্গের কোথাও রাতের তাপমাত্রায় তেমন কোনও পরিবর্তন নেই ৷ তবে কার্তিকের শেষে এই হিমের পরশকে শীতের আমেজ বলতে নারাজ হাওয়া অফিস । আগামী 7 দিন নতুন করে পারদ পতনের কোনও সম্ভাবনা নেই ৷
আজকের আবহাওয়া
হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আজ দিনের আকাশ থাকবে মূলত পরিষ্কার । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 29 এবং 19 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে । ভোরের দিকে কুয়াশার দাপট থাকলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা কিছুটা কমে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
কলকাতার পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় তাপমাত্রা বেশ খানিকটা কমেছে । ইতিমধ্যেই বীরভূম এবং বাঁকুড়ার কোনও কোনও এলাকার তাপমাত্রা 15 ডিগ্রির নীচে নেমে গিয়েছে । বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলিতে আপাতত ঠান্ডার পরিমাণ একটু হলেও বেশি ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
উত্তরবঙ্গে আপাতত বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই । তবে আগামী 7 দিনে উত্তরের 8টি জেলার তাপমাত্রার পারদ আরও কিছুটা নামবে । বাড়বে কুয়াশার দাপটও । ফলে, দৃশ্যমানতা কমবে । তবে ঠান্ডার ভাব বেশি হলেও শীতের আগমনে এখনও কিছুটা সময় রয়েছে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস ৷
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের রিপোর্ট অনুযায়ী, সোমবার কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 29.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 19.3 ডিগ্রি সেলসিয়াস । দুটোই স্বাভাবিকের চেয়ে 1.9 ডিগ্রি কম । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 90 এবং সর্বনিম্ন 50 শতাংশ ।