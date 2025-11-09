কার্তিকে কাঙ্খিত হিমের পরশ, আগামী সপ্তাহে 20 ডিগ্রির নীচে নামবে তাপমাত্রা
ধীরে ধীরে হালকা ঠান্ডার আমেজ বেশ ভালোই অনুভূত হচ্ছে ৷ তবে কি শীত এবার বাংলার দুয়ারে ? জানুন আবহাওয়াবিদদের বক্তব্য ৷
Published : November 9, 2025 at 8:40 AM IST
কলকাতা, 9 নভেম্বর: ভরা কার্তিকে হিমের পরশ মিলতে শুরু করেছে । আলিপুর আবহাওয়া অফিস বলছে হিমের পরশ এবার মালুম হবে । কারণ পারদ নামতে শুরু করেছে ।
শীতের আগমন নিয়ে হাওয়া অফিসের বক্তব্য
আবহাওয়াবিদরা বলছেন, আগামী সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে কলকাতার তাপমাত্রা 20 ডিগ্রির নিচে নামতে পারে । জেলাগুলোতে পারদ কলকাতার তুলনায় কিছুটা নিচে থাকবে । ফলে বলাই যায়, দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আগামী কয়েকদিন শীতের আমেজ মিলবে । তাহলে কি শীত সময়ের আগেই এসে পড়ল ?
হাওয়া অফিস বলছে, 15 ডিগ্রির নিচে পারদ নেমে তা থিতু হলে শীত পড়েছে বলা হয় । তবে এখন সেই পরিস্থিতি তৈরি হয়নি । সাধারণত, ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহের আগে দক্ষিণবঙ্গে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ 15 ডিগ্রির নিচে নামার সম্ভাবনা কম । তবে আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় কখন যে কী হয় তা বোঝা দায় ৷ এই যেমন কার্তিকে এতটা পারদ পতনের সম্ভাবনা তেমনই এক খামখেয়ালিপনা বলা যায় ৷
আজকের আবহাওয়া যেমন থাকবে
আজ রবিবার দিনের আকাশ মূলত পরিষ্কার থাকবে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 29 এবং 20 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আগামী সপ্তাহে রাজ্যের পশ্চিমের জেলাগুলিতে রাতের তাপমাত্রা 15 ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে নামতে পারে । প্রতিবছরই শহর কলকাতার তুলনায় জেলায় শীতের আবহ একটু আগেই তৈরি হয়ে যায় । আগামী সপ্তাহে কলকাতায় রাতের তাপমাত্রা নামার পাশাপাশি ভোরের দিকে হালকা কুয়াশা থাকবে । শনিবার শ্রীনিকেতনে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 15 ডিগ্রি সেলসিয়াস, আসানসোলে 16 ডিগ্রি, পুরুলিয়াতে 17 ডিগ্রি সেলসিয়াস । অর্থাৎ, জেলায় শীতের পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গিয়েছে ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
উত্তরবঙ্গেও শীতের আগমনী বাজতে শুরু করেছে । যদিও ওপরের পাঁচটি জেলার দুটোতে অর্থাৎ, দার্জিলিং ও কালিম্পঙের পার্বত্য এলাকায় হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা এখনও রয়েছে । হালকা কুয়াশাও পড়ছে এখন উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ জেলাতেই । দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, কোচবিহারে সকালের দিকে কুয়াশা যথেষ্ট । দক্ষিণবঙ্গের মত উত্তরবঙ্গেও আগামী সপ্তাহে তাপমাত্রা তিন থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
শনিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 30.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.8 ডিগ্রি নিচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 21.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.4 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 82 এবং সর্বনিম্ন 38 শতাংশ ।