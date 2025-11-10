কলকাতায় 18 ডিগ্রির নীচে নামবে তাপমাত্রা, তবুও শীত নিয়ে সংশয়ে হাওয়া অফিস

কলকাতায় 18 ডিগ্রির নীচে নামবে তাপমাত্রা, তবুও শীত নিয়ে সংশয়ে হাওয়া অফিস
কার্তিকের শেষ লগ্নে হঠাৎ করেই বেশ কিছুটা কমেছে তাপমাত্রা ৷ নভেম্বরে তাপমাত্রা কমলেও বাংলার শীত ভাগ্যে শঙ্কার পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস ৷
Published : November 10, 2025 at 7:27 AM IST
কলকাতা, 10 নভেম্বর: উত্তর ভারতে জোরালো শীতের আভাস । উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে অন্য বছরের তুলনায় শৈত্যপ্রবাহের দাপট বৃদ্ধির আশঙ্কা রয়েছে । এই পরিস্থিতিতে চর্চায় পশ্চিমবঙ্গ-সহ পূর্ব ভারতের শীত ।
তবে আবহাওয়াবিদরা ফের শঙ্কার কথা শোনাচ্ছেন । এবারও হয়ত বঙ্গে শীতের দাপটে কাঁটা ছড়াতে পারে বৃষ্টি । কারণ অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরে পূর্ব ভারতে গড় পরিমাণের চেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । রবিবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ কিছুটা নেমেছে । কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের তুলনায় দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলায় পারদ পতন কিছুটা বেশি ।
ইতিমধ্যে পশ্চিমের জেলাগুলোতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ 17 ডিগ্রির নিচে নেমে গিয়েছে । রাতের দিকে পশ্চিমের জেলাগুলিতে পারদ 13 ডিগ্রি ছুঁতে পারে । কলকাতাতেও নতুন সপ্তাহে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ একধাক্কায় অনেকটা নেমে 18 ডিগ্রি ছুঁতে পারে । দক্ষিণ এবং উত্তরবঙ্গজুড়ে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ দুই থেকে তিন ডিগ্রি নিচে নামবে । তবে ফের মাথাচাড়া দেবে পারদ । তখন আবার গরম অনুভূত হতে পারে ।
আজকের আবহাওয়া যেমন থাকবে
আজ সোমবার দিনের আকাশ মূলত পরিষ্কার থাকবে । তাপমাত্রার খুব একটা হেরফের হবে না ৷ সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 29 এবং 18 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
ঠান্ডা গরমের দড়ি টানাটানি চলবে । শীত থিতু হতে যে অনুসঙ্গ থাকে তা নভেম্বরে মিলবে না বলেই পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস । সুতরাং, ভালোরকম ঠান্ডার আমেজ অনুভূত হলেও এখনই শীত পড়ার সম্ভাবনা নেই ৷ বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণও বিবেচনা করা হয় । শীতের জন্য সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আর্দ্রতা 70 শতাংশের নিচে হওয়া দরকার । চলতি মাসে সেই সম্ভাবনা নেই বলে মনে করছেন আবহাওয়াবিদরা ।
উত্তরবঙ্গেও শীতের আগমনী । আটটি জেলা শীতের অনুভূতি পেতে শুরু করেছে । ভোরে কুয়াশার দাপট যথেষ্ট । আপাতত দক্ষিণবঙ্গের মত উত্তরবঙ্গেও শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
রবিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 28.9 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 2.1 ডিগ্রি নিচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 19.2 দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে দুই ডিগ্রি নিচে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 82 এবং সর্বনিম্ন 44 শতাংশ ।