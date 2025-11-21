ঠান্ডার আমেজ উধাও, তাপমাত্রা বাড়াবে সাগরে ঘনীভূত নিম্নচাপ
নভেম্বরের শুরু থেকেই বাংলায় শীতের ব্যাটিং চলছিল ৷ কিন্তু হেমন্তের এই শীতের আমেজে বাধ সাধল নিম্নচাপ ৷ যার জেরে চড়বে তাপমাত্রার পারদ ৷
Published : November 21, 2025 at 7:29 AM IST
কলকাতা, 21 নভেম্বর: এবার এমনভাবে নভেম্বর মাসের শেষের দিকে তাপমাত্রার পারদ নেমে গিয়েছিল যে বঙ্গবাসীরা ভাবছিলেন কার্তিকের শেষ থেকে জাঁকিয়ে শীত পড়তে চলেছে কলকাতা ও দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে । কিন্তু সেই ভাবনায় জল ঢেলে দিয়েছে আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা । শীত তো দূর, নভেম্বরের শেষদিকেও অস্বস্তিতে কাটাতে হচ্ছে, শরীরে অল্প ঘাম জমছে ৷ এবার প্রশ্ন কবে থেকে পাকাপাকিভাবে শীত পড়বে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে ?
কারণটা বৃষ্টি ৷ হেমন্তেও পিছু ছাড়ছে না বৃষ্টির সম্ভাবনা । গত কয়েকদিন ধরে পারদ চড়েছে বঙ্গের আবহাওয়ায় । যে ঠান্ডার আমেজ পাওয়া যাচ্ছিল তা এখন বড়সড় ধাক্কা খেয়েছে । নরম রোদ, বাতাসে ঠান্ডার শিরশিরানি উধাও বদলে শরীরে অল্প ঘাম জমছে । অগ্রহায়ণ মাসে হিমের পরশের বদলে কেন ঘামের অস্বস্তি ?
আলিপুর আবহাওয়া দফতর বলছে, দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 3.1 কিলোমিটার উঁচুতে একটি ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করছে । এর পাশাপাশি, আগামিকাল অর্থাৎ শনিবার দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । যার প্রভাবে আপাতত রাজ্যের সব জেলায় সর্বত্র তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে । রাতের তাপমাত্রা এক ধাক্কায় 2 ডিগ্রি বেড়ে যেতে পারে । পরবর্তী 3 দিন পারদ ওঠানামার বিশেষ সম্ভাবনা নেই ।
আজ শুক্রবার দিনের আকাশ মূলত পরিষ্কার থাকবে । ভোরে কুয়াশার দাপটেরও দেখা মিলেছে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 30 ডিগ্রি এবং 19 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে ।
আজ, আগামিকাল ও পরশু উত্তরবঙ্গের পার্বত্য এলাকায় বিশেষ করে দার্জিলিংয়ে এর প্রভাবে সামান্য বৃষ্টি হতে পারে । বাকি জেলাগুলিতে শুষ্ক থাকবে আবহাওয়া । তবে পারদ চড়বে । দক্ষিণবঙ্গেও একই পরিস্থিতি । সপ্তাহান্তে কোথাও বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই । তবে ভোরের দিকে দক্ষিণ 24 পরগনার কোনও কোনও জায়গায় হালকা কুয়াশা থাকতে পারে । রাস্তা-ঘাটে দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ায় যান চলাচলে অসুবিধা হতে পারে বলেও সতর্ক করেছে আবহাওয়া দফতর । নিম্নচাপের অভিমুখ যদি বঙ্গ উপকূলের কাছাকাছি হয় তাহলে প্রভাব পড়বে । তবে এই মুহূর্তে সমুদ্রে অশান্ত আবহ ।
এর প্রভাব রাজ্যের আবহাওয়ায় পড়ছে । ফলে ঠান্ডার আমেজ উধাও । বদলে গরম-ঠান্ডার মিশেলে শরীর খারাপ করার আবহাওয়া । যা নভেম্বরের বাকি ক'দিন চলবে বলেই মনে করছেন আবহাওয়াবিদরা ।
বৃহস্পতিবার কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 30 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিক । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 18.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.3 ডিগ্রি নীচে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 89 ও সর্বনিম্ন 43 শতাংশ ।