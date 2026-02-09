আজ থেকে চড়বে পারদ, চলতি সপ্তাহেই বঙ্গ থেকে শীত বিদায় !

আজ থেকে চড়বে পারদ, চলতি সপ্তাহেই বঙ্গ থেকে শীত বিদায় !
আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী সাতদিন তাপমাত্রা মোটের উপর শুষ্কই থাকবে । তারপরই উধাও হবে শীত !
Published : February 9, 2026 at 7:40 AM IST
কলকাতা, 9 ফেব্রুয়ারি: বঙ্গের আবহাওয়া থেকে শীতের বিদায় এবার নিশ্চিত । বেলাশেষের মাঘে ঠান্ডার ভাব হালকা চালে ফিরলেও তা শীতবিলাসীদের জন্য খুশি বয়ে নিয়ে আসছে না বলেই ইঙ্গিত দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস ।
দু'দিন ধরেই কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 14 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে ঘোরাফেরা করেছে । ফুরিয়ে যাওয়া শীত আবার ফিরছে বলে অনেকই ভেবেছিলেন । বাস্তব কিন্তু অন্য কথা বলছে । শীত প্রত্যাবর্তন নয়, বরং বিদায়ের পথে । আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আজ সোমবার থেকেই চড়বে পারদ ৷ আজ সোমবার দিনের আকাশ মূলত পরিষ্কার হলেও ভোরে কুয়াশা থাকবে ৷ সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 27 এবং 15 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
তবে এই পরিস্থিতি প্রথম নয়, গত কয়েক বছরের পরিসংখ্যান বলছে, ফেব্রুয়ারির এই সময়ে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এমনই ছিল । পশ্চিমী ঝঞ্ঝার বাধা কাটিয়ে দিন দু'য়েক আগে থেকে ঠান্ডা পড়তে শুরু করেছে রাজ্যের সর্বত্র । প্রায় 2-3 ডিগ্রি কমে গিয়েছে তাপমাত্রা । সোমবার থেকে পারদ আবার ধীরে ধীরে চড়বে বলেই জানা যাচ্ছে ।
আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী সাতদিন তাপমাত্রা মোটের উপর শুষ্কই থাকবে । বৃষ্টির কোনও পূর্বাভাস নেই । প্রসঙ্গত চলতি শীতকালে একদিনও বৃষ্টি হয়নি । সাধারণত বৃষ্টি কম-বেশি হয়ে থাকে । কোনও ঘূর্ণাবর্তও ঘনীভূত না হওয়ার ফলে নিম্নচাপও হয়নি ।
হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, তিনদিন পরই উধাও হবে শীত । অর্থাৎ চলতি সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে শীত এবারের মতো বিদায় নেবে । সপ্তাহান্তে অনেকটাই বাড়বে তাপমাত্রা । শুধু দিন নয়, চড়বে রাতের পারদও । 17 ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছবে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা । আর কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হতে পারে 29 ডিগ্রি সেলসিয়াস । পাল্লা দিয়ে পশ্চিমের জেলাগুলিতেও বাড়বে গরম । ইতিমধ্যে সকালের দিকে শীত শীত ভাব থাকলেও বেলায় যথেষ্ট গরম লাগছে । রোদের তাপ গায়ে লাগছে ।
আবহাওয়াবিদরা বলছেন, উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারের এক বা দুটি জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকবে । আগামী তিনদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রার ন্যূনতম পরিবর্তন হবে না উত্তরের জেলাগুলিতে । পরবর্তী তিনদিনে দুই থেকে তিন ডিগ্রি পারদ চড়বে ।
রবিবার দক্ষিণবঙ্গের শীতলতম স্থান ছিল সিউড়ি ৷ সেখানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 10.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস । উত্তরবঙ্গের সমতলের মধ্যে ঠান্ডা বেশি ছিল পুণ্ডিবাড়িতে ৷ এখানকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে 10.3 ডিগ্রি সেলসিয়াস । দার্জিলিংয়ে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 3.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস । কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় রবিবার 14.5 ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে ছিল সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ । যা স্বাভাবিকের চেয়ে কিছুটা কম । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা পৌঁছেছিল 27.7 ডিগ্রি সেলসিয়াসে ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.6 ডিগ্রি কম । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 84 এবং সর্বনিম্ন 32 শতাংশ ।