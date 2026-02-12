ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝিতেই শীতের বিদায়, দাপুটে গরমের পূর্বাভাস

ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝিতেই শীতের বিদায়, দাপুটে গরমের পূর্বাভাস
সন্ধ্যা ও রাতে ঠান্ডার আমেজ থাকলেও বেলা বাড়তেই সূর্যের তেজ বেশ ভালোই মালুম হচ্ছে বঙ্গবাসীর ৷ মাঘ শেষ হওয়ার আগেই তপ্ত আবহাওয়া বাংলায় ৷
Published : February 12, 2026 at 7:39 AM IST
কলকাতা, 12 ফেব্রুয়ারি: উত্তর পশ্চিম দিক থেকে ঠান্ডা বাতাস প্রবেশ করলেও তার দাপট কম । দিনের দৈর্ঘ্য বেড়েছে । ফলে শীতের প্রকোপ কমে উষ্ণতা বাড়ছে ৷ দুয়ারে বসন্ত ।
আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস বলছেন, এতে কোনও নতুনত্ব নেই । এই সময় আবহাওয়ার এই পরিবর্তন স্বাভাবিক । ইতিমধ্যে আগামী সাতদিনের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে শুষ্ক আবহাওয়া বিরাজ করবে বঙ্গের আকাশে । দক্ষিণ এবং উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতেও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রি বেড়ে যাবে । এর ফলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কিছু জায়গায় স্বাভাবিকের থেকে দুই থেকে চার ডিগ্রি কম থাকলেও আগামী দুইদিনে তা স্বাভাবিকে চলে আসবে । পরবর্তী দিনগুলোতে আর তেমন পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই । স্বাভাবিক বা তার কাছেই থাকবে তাপমাত্রা ।
আজ বৃহস্পতিবার দিনের আকাশ পরিষ্কার হলেও ভোরে হালকা কুয়াশা থাকবে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 29 এবং 16 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
উত্তরবঙ্গে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 12 থেকে 15 ডিগ্রির মধ্যে ঘোরাফেরা করবে । দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রে পশ্চিমের জেলাগুলোতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 14 থেকে 17 ডিগ্রির মধ্যে ঘোরাফেরা করবে । উপকূলের জেলাগুলোতে 16 থেকে 18 ডিগ্রির মধ্যে থাকবে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা । যেসব জায়গায় পারদ স্বাভাবিকের নিচে রয়েছে আগামী কয়েকদিনে তা স্বাভাবিক হবে । কুয়াশার কোনও সতর্কবার্তা নেই ।
তবে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে উত্তর দিনাজপুর, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারের এক বা দু'জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা হতে পারে । কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মূলত আকাশ পরিষ্কার থাকবে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আজ কিছুটা বেড়ে 16 থেকে 17 ডিগ্রির ঘরে ঘোরাফেরা করবে ।
পরবর্তী দিনগুলোতে পারদ চড়ে 19 ডিগ্রিতে পৌঁছনোর সম্ভাবনা রয়েছে । আগামী কয়েকদিনে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 28 থেকে 30 ডিগ্রির ঘরে থাকবে । জলাভূমি অঞ্চলে সকালের দিকে হালকা শিশির পড়তে পারে । তবে আকাশ পরিষ্কারই থাকবে । পশ্চিমী ঝঞ্ঝা নেই । উত্তর পশ্চিম দিক থেকে বয়ে আসা ঠান্ডা বাতাসের প্রভাব কম বলেই মাঘের শেষের আগেই বসন্তের আগমনী অনেক আগেই বাজতে শুরু করেছে ।
বুধবার দক্ষিণবঙ্গের শীতলতম স্থান ছিল কল্যাণী ৷ সেখানকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে 11 ডিগ্রি সেলসিয়াস । উত্তরবঙ্গের সমতলের মধ্যে শীতলতম স্থান দখল করেছে আলিপুরদুয়ার ৷ সেখানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 12 ডিগ্রি সেলসিয়াস । অর্থাৎ, উত্তরবঙ্গের সমতলের ঠান্ডাকে বেলা শেষের মাঘে টেক্কা দিচ্ছে দক্ষিণবঙ্গের নদিয়া জেলার কল্যাণী । উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি অঞ্চলে দার্জিলিংয়ের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এদিন ছিল 4.08 ডিগ্রি সেলসিয়াস ।
কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বুধবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 15.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 02.01 ডিগ্রি নিচে । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 29.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস । যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.03 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 81 এবং সর্বনিম্ন 36 শতাংশ ।