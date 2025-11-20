সমুদ্রে ঘনাচ্ছে ঘূর্ণাবর্ত, বঙ্গজুড়ে কমবে শীতের আমেজ ; জাঁকিয়ে ঠান্ডা কবে ?

সমুদ্রে ঘনাচ্ছে ঘূর্ণাবর্ত, বঙ্গজুড়ে কমবে শীতের আমেজ ; জাঁকিয়ে ঠান্ডা কবে ?
নভেম্বর মাসের বাকি ক'টা দিন ঠান্ডার আমেজ জোরালোভাবে ফেরার সম্ভাবনা নেই বঙ্গজুড়ে। কারণটা দক্ষিণবঙ্গে পূবালী হাওয়ার অনুপ্রবেশ ও উত্তরে পশ্চিমী ঝঞ্ঝার ঘনঘটা ৷
Published : November 20, 2025 at 7:47 AM IST
কলকাতা, 11 নভেম্বর: বেলায় রোদের তাপ যথেষ্ট গায়ে লাগছে। ঠান্ডা হাওয়ার যে ছোঁয়া দুই, তিনদিন আগেও পাওয়া যাচ্ছিল সেটা গত 48 ঘণ্টায় আর পাওয়া যাচ্ছে না । হেমন্তের হিমের পরশ কার্যত উধাও হয়ে এখন আবহাওয়ায় বসন্তের ছোঁয়া । ঠান্ডা-গরমের মিশেলে হঠাৎ করে গরমের পরিমাণ বেশি মনে হচ্ছে । হালকা ঘামের ছোঁয়াও শরীরে লাগছে । হঠাৎ এই আবহাওয়া বদলের কারণ, বঙ্গোপসাগর থেকে ঢুকছে পূবালী হাওয়া ।
আজ দিনের আকাশ মূলত পরিষ্কার থাকবে। ভোরে দাপট দেখাবে কুয়াশা । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 30 ডিগ্রি এবং 20 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে।
আলিপুর আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, আগামী দশদিন ধরে দক্ষিণবঙ্গে পূবালী হাওয়ার অনুপ্রবেশ ঘটবে । দোসর হবে বাতাসে বেড়ে যাওয়া জলীয় বাষ্প । দিন ও রাতের তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়বে । এই দ্বিমুখী অনুপ্রবেশে আপাতত গায়েব ঠান্ডার পরশ । এদিকে, বঙ্গোপসাগরে সপ্তাহান্তে আগামী শনিবার তৈরি হতে চলেছে এক শক্তিশালী ঘূর্ণাবর্ত । যা পরবর্তী 72 ঘণ্টায় নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে । যদিও এই ঘূর্ণাবর্তের অভিমুখের দিকে নজর রাখছেন আবহবিদরা ।
আজ, বৃহস্পতিবার উত্তর-পশ্চিম ভারতের শীতল হাওয়ার প্রবেশ বন্ধ হবে উত্তরবঙ্গে । বদলে ঢুকবে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা । আজ এবং আগামিকাল পশ্চিমী ঝঞ্ঝা উত্তরবঙ্গের উপর দিয়ে বইবে । ফলে দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ে এই দু'দিন হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । সপ্তাহান্তে শনিবার যে ঘনায়মান ঘূর্ণাবর্ত থেকে নিম্নচাপ সংগঠিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তার জেরে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণও অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাবে । ফলে আর্দ্রতাজনিত গরম এবং অস্বস্তিকর পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে । উপকূল লাগোয়া ক'য়েকটি জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিরও সম্ভাবনা রয়েছে ।
হাওয়া অফিস জানিয়েছে, 27 থেকে 30 নভেম্বর পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের উপকূলবর্তী বেশ কয়েকটি জেলায় মেঘলা আকাশ থাকবে । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 30-এর ঘর ছুঁয়ে চলেছে । যদিও বলা হচ্ছে মাসটা যেহেতু অগ্রহায়ণ তাই আগের মতো গরম ফিরবে না । একইসঙ্গে আলিপুরের পূর্বাভাস, চলতি নভেম্বর মাসে আর ঠান্ডার আমেজ জোরালোভাবে ফেরার সম্ভাবনা নেই ।
বুধবার কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 30.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস । যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.1 ডিগ্রি বেশি । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 18.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.1 ডিগ্রির নীচে। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 92 ও সর্বনিম্ন 36 শতাংশ। স্বাভাবিকের নীচে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পরিমাপ গত কয়েকদিনে কমেছে।