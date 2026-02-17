দিন দিন চড়বে পারদ; শীত প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা কতটা, জানাল হাওয়া অফিস

দিন দিন চড়বে পারদ; শীত প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা কতটা, জানাল হাওয়া অফিস
ভোর ও রাতে চাদর গায়ে দিতে হলেও সূর্য ওঠার পর তা আর রাখা যাচ্ছে না ৷ ফেব্রুয়ারির মধ্য গগনেই রোদের তেজ অসহ্য ৷
Published : February 17, 2026 at 8:19 AM IST
কলকাতা, 17 ফেব্রুয়ারি: আগামী চারদিন সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রার বিশেষ পরিবর্তন হবে না । তবে তারপর থেকে পারদ চড়তে থাকবে । আলিপুর আবহাওয়া অফিসের এই পূর্বাভাসে শীত বিদায়ের স্পষ্ট ছবি ।
আজ মঙ্গলবার দিনের আকাশ পরিষ্কার থাকবে । কুয়াশার দাপট দেখা যাবে সকালের দিকে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 29 এবং 17 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
শীতের ভবিষ্যৎ নিয়ে হাওয়া অফিসের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন, সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আর 15 ডিগ্রির নিচে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই । শীত বিদায়ের কোনও দিনক্ষণ নির্দিষ্ট করে ঘোষণা করা হয় না । তবে চলতি মাসের শেষের দিকে পারদ চড়বে রাজ্যজুড়ে । কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 19 থেকে 20 ডিগ্রির ঘরে চলে যাবে । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 30 ডিগ্রির ঘরে ঢুকে পড়বে ।
তিনি আরও জানান, এখন রাজ্যজুড়ে শুষ্ক আবহাওয়া চলছে । আগামী সাতদিন এমনই থাকবে ৷ সর্বনিম্ন তাপমাত্রারও আগামী চারদিনে বিশেষ তারতম্য হবে না । তারপর দুই থেকে তিন ডিগ্রি পারদ বেড়ে যাবে । এখন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের কিছুটা নিচে রয়েছে । ধীরে ধীরে তা স্বাভাবিকে চলে আসবে । উত্তরবঙ্গেও আপাতত তাপমাত্রার বিশেষ পরিবর্তন নেই । সেখানেও ওপরের পাঁচটি জেলায় স্বাভাবিকের কাছে পারদ রয়েছে । কয়েক দিনের মধ্যে স্বাভাবিক হয়ে যাবে তাপমাত্রার পারদ ৷
এর পাশাপাশি কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের আবহাওয়ার পূর্বাভাসে হাওয়া অফিসে জানিয়েছে, মূলত পরিষ্কার আকাশ থাকবে । খুব সকালের দিকে শিশির পড়তে পারে । আগামী দুই থেকে তিনদিনে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 17 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে । তারপর কিছুটা বেড়ে 18 থেকে 19 ডিগ্রি হতে পারে । যা স্বাভাবিক ।
অন্যদিকে, সর্বোচ্চ তাপমাত্রাও স্বাভাবিকের কাছে রয়েছে । আগামী দুই থেকে তিন দিন একইরকম থাকবে । তারপর তা স্বাভাবিকে চলে আসবে । 29 থেকে 30 ডিগ্রির মধ্যে ঘোরাফেরা করবে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
কলকাতা এবং তৎ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সোমবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 16.03 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 02.04 ডিগ্রি নিচে । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 29 ডিগ্রি সেলসিয়াস । যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01 ডিগ্রি নিচে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন 35 ও সর্বোচ্চ 82 শতাংশ ।