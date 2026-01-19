ঠান্ডা কমলেও দাপট দেখাবে কুয়াশা, উত্তর-দক্ষিণে সতর্কতা

ঠান্ডা কমলেও দাপট দেখাবে কুয়াশা, উত্তর-দক্ষিণে সতর্কতা
মাঘের প্রথম সপ্তাহ থেকেই শীতের দাপুটে ইনিংস অনেকটাই কমেছে ৷ আজ কেমন থাকবে আবহাওয়া, বিস্তারিত জানতে পড়ুন প্রতিবেদন ৷
Published : January 19, 2026 at 7:27 AM IST
কলকাতা, 19 জানুয়ারি: মাঘের শুরুতে বিদায় নিচ্ছে শীত ! পশ্চিমের জেলাগুলি বাদ দিলে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জেলাগুলিতে ঠান্ডার দাপট ক্রমেই কমছে ৷ আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী কয়েকদিনে ঠান্ডা কমলেও, বাড়বে কুয়াশার দাপট । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 13 ডিগ্রির ঘরে থাকলেও এবার বদল হবে । নতুন সপ্তাহের প্রথম 3 দিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়বে বলে পূর্বাভাস হাওয়া অফিসের ৷
হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, সোম থেকে বুধবারের মধ্যে 14 থেকে 16 ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছতে পারে কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা । দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলায় 10 থেকে 13 ডিগ্রি সেলসিয়াসে তাপমাত্রা উঠতে পারে । আগামী দু'দিন তাপমাত্রার পারদ ঊর্ধ্বমুখী হলেও বৃহস্পতিবার থেকে ফের তাপমাত্রা সামান্য নামতে পারে বলে পূর্বাভাস হাওয়া অফিসের । পরবর্তী কয়েকদিন তাপমাত্রায় তেমন কোনও হেরফের নেই ৷
আজ কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের আবহাওয়া
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, সোমবার কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 14 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে ৷ দিনের আকাশ থাকবে পরিষ্কার ৷ তবে, ভোর থেকে সকাল পর্যন্ত কুয়াশার দাপট থাকবে ৷
বঙ্গে শীতের বিদায়
হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, সরস্বতী পুজোর সময় স্বাভাবিকের কাছাকাছি থাকবে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা । অর্থাৎ, কনকনে ঠান্ডা অনুভূত হবে না ৷ আবার শীত বিদায় নিয়েছে, তাও বলা যাবে না । ধীরে ধীরে বঙ্গে থেকে বিদায় নেবে শীত ৷ এই বছর দক্ষিণের তুলনায় উত্তরবঙ্গে শীতের দাপট বেশি দেখা গিয়েছে ৷ উত্তরবঙ্গে আপাতত স্বাভাবিকের কাছাকাছি থাকবে তাপমাত্রা । আগামী 5-7 দিন তাপমাত্রা বড়সড় কোনও পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস ৷
তবে কুয়াশার দাপট সোমবার থেকে আরও বাড়বে । উত্তর থেকে দক্ষিণ, সর্বত্রই কুয়াশার দাপট ক্রমশ বাড়বে । দক্ষিণবঙ্গের কুয়াশার দাপট বেশি থাকবে নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জেলায় । উত্তরবঙ্গের কুয়াশার দাপট বেশি থাকবে মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং জেলায় । এছাড়া বঙ্গের সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার সম্ভাবনা থাকবে ।
হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, সরস্বতী পুজোয় ঘন কুয়াশার দাপট থাকার সম্ভাবনা কম । সকালে হালকা মাঝারি কুয়াশা থাকবে ৷ আকাশ থাকবে পরিষ্কার ৷ আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে ৷ বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই ।
কেমন ছিল রবিবারের আবহাওয়া ?
আবহাওয়া দফতরের রিপোর্ট অনুযায়ী, রবিবার কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 13 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে 1.5 ডিগ্রি কম । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 25.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে যা 0.7 ডিগ্রি কম । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে সর্বোচ্চ 92 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 48 শতাংশ ।