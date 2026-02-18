সাগরে ঘনাচ্ছে ঘূর্ণাবর্ত, রাজ্যে তাপমাত্রা বৃদ্ধির পূর্বাভাস
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার থেকে ক্রমশ চড়বে তাপমাত্রার পারদ ৷ শীত শেষ হতে না-হতেই গরমের দাপট শুরু হবে কলকাতায় ৷
Published : February 18, 2026 at 8:19 AM IST
কলকাতা, 18 ফেব্রুয়ারি: সবে ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যগগন ৷ এখন থেকেই বেশ ভালো অনুভূত হচ্ছে গরম ৷ দিনের রোদে পুড়ে যাচ্ছে শরীর ৷ আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, এই সবে শুরু ৷ মার্চ-এপ্রিল মাসে আরও চড়বে রোদ, বাড়বে গরমও ৷ সেই সঙ্গে, সমুদ্রে রয়েছে ঘূর্ণাবর্ত নিম্নচাপের ভ্রুকুটি ৷
দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন ভারত মহাসাগর এলাকায় থাকা ঘূর্ণাবর্ত নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর । বর্তমানে নিম্নচাপটি মধ্য-দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরের উপর অবস্থান করছে । সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এটি শক্তি বাড়িয়ে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোবে ৷ বুধবার এর অবস্থান হবে পূর্ব ভারত মহাসাগর এবং দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের উপর ৷ যদিও, বঙ্গে এর প্রভাব তেমন নেই বলে মনে করছেন আবহাওয়াবিদরা ৷
আজকের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
বুধবার কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 29 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 18 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে ৷ দিনের আকাশ থাকবে পরিষ্কার ৷ সকালের দিকে কুয়াশার দাপট থাকলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা কেটে যাবে ৷
বঙ্গের আবহাওয়া
আবহাওয়াবিদদের মতে, চলতি সপ্তাহের শেষের দিকে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা পৌঁছে যাবে 19 ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে ৷ বৃহস্পতিবার থেকে ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী হবে পারদ ৷ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 18 ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে ঢুকে পড়বে । কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 31 ডিগ্রি হবে ৷
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, পশ্চিমের জেলাগুলির মধ্যে পুরুলিয়ার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 33 ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে পৌঁছে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ আপাতত বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই । সকালের দিকে সামান্য শীতের আমেজ থাকলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুভূত হবে গরম ৷ তবে, আবহাওয়ার এই বদলে অস্বাভাবিকতা নেই বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস ।
আবহাওয়াবিদরা জানাচ্ছেন, বর্তমানে রাজ্যের আবহাওয়া শুষ্ক ৷ আগামী সাতদিন রাজ্যজুড়ে শুষ্ক আবহাওয়াই চলবে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ধীরে ধীরে 2-3 ডিগ্রি বেড়ে যাবে । এখন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের কিছুটা নীচে থাকলেও ধীরে ধীরে তা স্বাভাবিকের ঘরে পৌঁছবে ৷ উত্তরবঙ্গেও আপাতত তাপমাত্রার বিশেষ কোনও পরিবর্তন নেই । উত্তরের উপরের 5টি জেলায় তাপমাত্রা রয়েছে স্বাভাবিক ৷
মঙ্গলবার কেমন ছিল আবহাওয়া ?
আবহাওয়া দফতরের রিপোর্ট অনুযায়ী, মঙ্গলবার কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 29.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে যা 0.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস কম ৷ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 17.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে যা 1.5 ডিগ্রি কম । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে সর্বোচ্চ 27 এবং সর্বনিম্ন 82 শতাংশ । আপেক্ষিক আর্দ্রতা কমে যাওয়ায় টান পড়ছে ত্বকে ।