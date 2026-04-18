প্রচারে তীব্র গরম, প্রথম দফার ভোটের দিন বৃষ্টির সম্ভাবনা

23 তারিখ প্রথম দফার ভোটের দিন উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জায়গায় বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস ৷

তীব্র গরমে নাজেহাল আট থেকে আশি (ছবি: পিটিআই)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 18, 2026 at 8:55 AM IST

কলকাতা, 18 এপ্রিল: আগামী কয়েকদিনে খরতাপে পুড়বে দক্ষিণবঙ্গ। বিশেষ করে পশ্চিমের জেলাগুলির সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 40 ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে ঢুকে পড়বে। স্থানীয়ভাবে ঝড়বৃষ্টিও হবে। তবে তার জেরে আর্দ্রতাযুক্ত অস্বস্তিকর গরম থেকে রেহাই পাওয়ার আশা নেই ৷ শুক্রবার রাতে এমনটাই জানিয়েছেন, আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস। সূত্রের খবর, আগামী 23 তারিখ প্রথম দফার ভোটের দিন রাজ্যের কয়েকটি জেলায় বৃষ্টি হতে পারে ৷

অধিকর্তা জানান, ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই। উত্তরবঙ্গের উপর দিকের পাঁচ জেলায় ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা খানিকটা হলেও বেশি। সামগ্রিভাবে ঝড়বৃষ্টি বেশি হবে উত্তরবঙ্গে। কোথাও কোথাও হতে পারে ভারী বৃষ্টি ! তবে তার আগে শনিবার সারাদিন দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া থাকবে শুষ্ক ৷ তাপমাত্রাও বাড়বে বেশ খানিকটা । এরইমধ্যে এদিন বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া এবং পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমানে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে । হালকা বৃষ্টির সঙ্গে 30 থেকে 40 কিলোমিটার বেগে দমকা বাতাসও বইবে। আগামিকাল রবিবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। তবে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ঝাড়গ্রামের পাশাপাশি মেদিনীপুর, বীরভূম মুর্শিদাবাদ এবং নদীয়ার কিছু অংশে ৷

কয়েকটি জায়গায় বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস (ইটিভি ভারত)

দক্ষিণবঙ্গে রবিবার থেকে তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করবে ৷ পাল্লা দেবে অস্বস্তিও। সোমবারের মধ্যে কলকাতার তাপমাত্রা 36 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে চলে যাবে ৷ রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের কয়েকটি জেলার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে 40 ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। দু'এক জায়গায় আরও খানিকটা বেশিও হতে পারে। গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া বেশি থাকবে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূমে।

উত্তরবঙ্গের ওপরের পাঁচ জেলায় ঝড়বৃষ্টি চলবে

আজ শনিবার থেকে ঝড়-বৃষ্টি পরিমাণ বাড়বে। দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ি জেলায় ভারী বৃষ্টিও হতে পারে ৷ হাওয়া অফিসের অনুমান বলছে, বৃষ্টির পরিমাণ হতে পারে 70 থেকে 100 মিলিমিটারের মধ্যে ৷ উপরের পাঁচ জেলায় 50 কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের সঙ্গে হবে বৃষ্টি। রবিবারের পর সোমবারও ঝড়বৃষ্টি চলবে উপরের পাঁচ জেলায় । মঙ্গল অথবা বুধবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ কমবে। বৃহস্পতিবার রাজ্যে প্রথম দফার ভোট ৷ সেদিন খানিকটা হলেও বৃষ্টির সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে বলে হাওয়া অফিস সূত্রে জানা গিয়েছে ৷ এমনিতে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে তাপমাত্রার বড়সড় পরিবর্তন নেই এখনই। মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুরের কিছু এলাকায় গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া তৈরি হতে পারে।

শুক্রবার কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 34 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের থেকে 1.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 27.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের চেয়ে 1.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ সর্বোচ্চ 92 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 62 শতাংশ।

