বিদায় শীত ! সময়ের আগেই বঙ্গে বসন্ত

কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কয়েকদিনের মধ্যে 16 থেকে 17 ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি চলে যাবে বলে মনে করছে হাওয়া অফিস ৷ তবে কুয়াশার দাপট আপাতত থাকছে ৷

WEATHER UPDATE
শীত শেষের শীত (ছবি: পিটিআই)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 31, 2026 at 7:23 AM IST

2 Min Read
কলকাতা, 31 জানুয়ারি: শীতের আমেজ যে কমছে তা আর নতুন কথা নয়। জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে শীত কার্যত বাংলা ত্যাগের পথে! মাঘ মাসে শীত-বিদায়ের ইঙ্গিত স্বাভাবিক ঘটনা নয় ৷ পাশাপাশি গরম এগিয়ে আসার আতঙ্কও তাড়া করতে শুরু করেছে ৷ চৈত্র মাসেই গরম ডালপালা মেলতে শুরু করবে কি না সেটাই এখন প্রশ্ন। আপাতত শীত তলানিতে চলে গেলেও কুয়াশার দাপট থাকছেই।

আলিপুর আবহাত্তয়া দপ্তরের পূর্বাভাস পুরুলিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া এবং বীরভূমে সকালের দিকে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকবে। সরস্বতী পুজোর আগে থেকেই শীতের দাপট কমতে শুরু করেছিল ৷ গত কয়েকদিনে সেই প্রবণতা আরও খানিকটা বেড়েছে ৷ শুক্রবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 17 ডিগ্রির আশপাশে থেকেছে । দক্ষিণবঙ্গের বেশির ভাগ জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 15 থেকে 16 ডিগ্রির আশপাশে।উত্তরবঙ্গেরও বেশির ভাগ জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ চড়তে শুরু করেছে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকছে 12 থেকে 13 ডিগ্রির কাছাকাছি। শুধুমাত্র দার্জিলিঙের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 5 ডিগ্রি সেলসিয়াস।

আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী কয়েক দিনে পশ্চিমবঙ্গের কোথাও তাপমাত্রায় বড়সড় পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। ইতিমধ্যে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা প্রবেশ করেছে। উত্তর-পশ্চিম ভারতের জম্মু-কাশ্মীর ও সংলগ্ন এলাকায় পশ্চিমী ঝঞ্ঝা অবস্থান করছে। দক্ষিণ পূর্ব উত্তর প্রদেশ থেকে উত্তর কর্ণাটক পর্যন্ত একটি সক্রিয় অক্ষরেখার উপস্থিতিও দেখতে পেয়েছে হাওয়া অফিস ৷ উত্তর-পূর্ব বিহারের উপর একটি সক্রিয়ও ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। যার জেরে শুধু দক্ষিণবঙ্গেই নয় উত্তরবঙ্গেও পরিচিত শীতের কামড় কার্যত উধাত্ত।

হাওয়া অফিস মনে করছে, কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আগামী কয়েকদিনের মধ্যে 16 থেকে 17 ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি চলে যাবে ৷ রাজ্যের উপকূলের জেলাগুলির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে 15 থেকে 17 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ৷ পশ্চিমের কয়েকটি জেলা তাপমাত্রার থাকবে 11 থেকে 14 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে। ছবি বদলাবে উত্তরবঙ্গেও । দার্জিলিংয়ের পার্বত্য এলাকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 4 থেকে 6 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকছে। এই পরিস্থিতিও বদলাবে ৷

কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বাড়ছে। শুক্রবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 17.09 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের চেয়ে 3.2 ডিগ্রি বেশি। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 26 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের চেয়ে 0.3 ডিগ্রি কম। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ 79 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 47 শতাংশ।

