বৈশাখের শুরু থেকেই খরতাপে পুড়বে দক্ষিণ, বৃষ্টি চলবে উত্তরে

বৈশাখের শুরু থেকেই খরতাপে পুড়বে দক্ষিণ, বৃষ্টি চলবে উত্তরে
আবহাওয়া অফিস বেলা 11টা থেকে বিকেল 4টে পর্যন্ত রোদে বাইরে না থাকার পরামর্শ দিয়েছে । বজ্রপাত-সহ ঝড়ের সময় নিরাপদ আশ্রয়ে থাকার কথা বলেছে ।
Published : April 13, 2026 at 7:37 AM IST
কলকাতা, 13 এপ্রিল: দক্ষিণবঙ্গে গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়ার সতর্কতা ৷ উত্তরবঙ্গে বজ্রপাত-সহ ঝড়ের সম্ভাবনা । পূর্বাভাসে এমনটাই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস ৷
আজ সোমবার দিনের আকাশ মূলত পরিষ্কার থাকবে । বিকেল বা সন্ধ্যায় আংশিক মেঘলা হতে পারে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 36 এবং 26 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
আগামী কয়েক দিনে দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ায় বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত নেই ৷ তবে গরম ও আর্দ্রতার দাপট ক্রমশ বাড়বে । আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, উত্তর-পশ্চিম বিহার থেকে মণিপুর পর্যন্ত একটি অক্ষরেখা রয়েছে ৷ যা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 0.9 কিমি উচ্চতায় রয়েছে । এর প্রভাবে বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরে প্রধানত শুষ্ক পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমী হাওয়া বইবে । এই সময় পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর ও পশ্চিম বর্ধমানে গরম ও আর্দ্রতা বেশি থাকবে, ফলে অস্বস্তি বাড়বে । ফলে অস্বস্তিকর আর্দ্রতাপূর্ণ গরম আবহাওয়া থাকবে দক্ষিণবঙ্গে ।
তাই বলা যায়, বৈশাখের প্রথম সপ্তাহ থেকেই খরতাপে পুড়বে দক্ষিণ । পশ্চিমের জেলাগুলোতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 40 ডিগ্রি ছুঁয়ে ফেলতে পারে ।
এর জেরে মঙ্গল থেকে শনিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া থাকবে । আগামী চার দিনে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 3 থেকে 4 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে ৷ এরপর তেমন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হবে না ।
গতকালের পরে আজকেও দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে । মঙ্গলবার ঝাড়গ্রাম ও দুই মেদিনীপুরের এক-দু'জায়গায় বজ্রপাত-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । বুধ ও বৃহস্পতিবার পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদে অর্থাৎ মূলত পশ্চিমের জেলাগুলোতে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে । শুক্রবার নদিয়া, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে । সপ্তাহান্তে ফের গরম পড়বে । শনিবার ফের শুষ্ক আবহাওয়া ফিরবে । অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গে 18 এপ্রিল শনিবার পর্যন্ত ওপরের পাঁচটি জেলায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি চলবে ।
রবিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 35.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.05 ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 06.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 89 এবং সর্বনিম্ন 36 শতাংশ ।