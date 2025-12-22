ডিসেম্বরের শেষে নিম্নমুখী পারদ, কনকনে ঠান্ডার সঙ্গে কুয়াশার সতর্কতা

ডিসেম্বরের শেষে নিম্নমুখী পারদ, কনকনে ঠান্ডার সঙ্গে কুয়াশার সতর্কতা
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, বড়দিনে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ নামতে পারে 14 ডিগ্রির ঘরে । সেই সঙ্গে থাকবে ঘন কুয়াশার প্রভাব ৷
কলকাতা, 22 ডিসেম্বর: ক্রমশ নিম্নমুখী তাপমাত্রার পারদ ৷ কনকনে ঠান্ডায় এবারের বড়দিন পালন করবে বঙ্গবাসী ৷ আবহাওয়ার পূর্বাভাসে জানিয়ে দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷ আবহাওয়াবিদ সৌরাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, বড়দিনে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ নামতে পারে 14 ডিগ্রির ঘরে । সেই সঙ্গে থাকবে ঘন কুয়াশার প্রভাব ৷
গত দু'দিন ধরে ভোর এবং সকালে রাজ্যে কুয়াশার আস্তরণে দৃশ্যমানতা কমেছে । ব্যাহত হয়েছে রেল, সড়ক এবং বিমান পরিষেবা । সৌরাশিস জানিয়েছেন, কুয়াশা থেকে এখনই মুক্তি পাওয়া যাবে না ৷ বরং, সোমবার এবং মঙ্গলবার কুয়াশার সম্ভাবনা আরও বাড়বে । তবে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশার প্রভাব কমে গিয়ে আকাশ পরিষ্কার হবে ৷
কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আজকের আবহাওয়া
হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, সোমবার কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 24 ডিগ্রি এবং 15 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে । ভোরের দিকে আকাশে কুয়াশার দাপট থাকলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা কমে যাবে ৷
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া
সোম এবং মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায় ঘন কুয়াশা থাকবে ৷ গত দুই দিন কুয়াশার কারণে দিনের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে বেশ খানিকটা নীচে নেমে গিয়েছিল ৷ তবে, সোমবার দিনের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের কাছাকাছি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ কলকাতাতেও সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের কাছাকাছি থাকবে । শীতের আমেজ থাকলেও তাপমাত্রায় বড় কোনও পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই ৷
হাওয়া অফিসের বুলেটিন অনুযায়ী, আগামী 7 দিন দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা এমনই থাকবে ৷ বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই । আগামী কয়েকদিন পশ্চিমের জেলাগুলির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 12 থেকে 15 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে ৷
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া
দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও কুয়াশার সতর্কতা জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷ সকালের দিকে ঘন কুয়াশা থাকলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ সোমবার উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে ঘন কুয়াশার সতর্কতা রয়েছে । কুয়াশার চাদরে ঢাকা থাকবে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলাও ।
শীতের আমেজ চললেও স্বাভাবিকের কাছেই থাকবে তাপনাত্রা ৷ আপাতত তাপমাত্রা বড় কোনও পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস ৷ তবে, দিনের বেলায় শীতের অনুভূতি অনেকটাই কমবে । দার্জিলিং জেলা সহ-সংলগ্ন পার্বত্য এলাকায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 6 থেকে 8 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে ।
উত্তরের উপরের 5 জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 9 থেকে 13 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে । মালদা ও সংলগ্ন জেলাতে অর্থাৎ উত্তরবঙ্গের সমতলের জেলাগুলিতে সর্বনিম্ন 15 থেকে 17 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে ।
রবিবার কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের আবহাওয়া
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের রিপোর্ট অনুযায়ী, রবিবার কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 20.9 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে যা 5.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস কম । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 14.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে যা 0.7 ডিগ্রি কম । গত দু'দিন ধরেই সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 5 ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে রয়েছে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে সর্বনিম্ন 75 এবং সর্বোচ্চ 90 শতাংশ ।