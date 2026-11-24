আজ 6 জেলায় বৃষ্টি, 3 থেকে 5 ডিগ্রি নামতে পারে তাপমাত্রা
West Bengal Weather Update: সমতলের পাশাপাশি, উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকছে আজ ৷ এরপরই আবহাওয়ার পারদ পতনে শীতের দিন গোনা শুরু ৷
Published : November 24, 2026 at 7:49 AM IST
কলকাতা, 24 নভেম্বর: ঘ্যানঘ্যানে বৃষ্টির ইঙ্গিত নেই। তবে কয়েকটি জেলায় আজ (মঙ্গলবার) হালকা বৃষ্টি হলেও হতে পারে, পূর্বাভাস আবহাওয়া দফতরের ৷ তবে এখন থেকে শীতের দিন গোনা শুরু। কারণ, আজকের পর থেকে আগামী তিন থেকে চার দিনের মধ্যে পারদ নামবে। কুয়াশা ঘেরা ভোরের দেখাও মিলবে।
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন, আগামী 24 ঘণ্টায় পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলায় হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকছে। বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, নদিয়া, উত্তর 24 পরগনার কিছু অংশে ও উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকছে। 24 ঘণ্টা পর থেকে আগামী 7 দিন সব জায়গায় শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। আজ দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা। ভোরের দিকে কুয়াশা ছিল ৷ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 22 ডিগ্রি ও সর্বনিম্ন 28 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে।
এখন নূন্যতম তাপমাত্রা দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জায়গাতেই স্বাভাবিকের থেকে 3 থেকে 5 ডিগ্রি পর্যন্ত বেশি ৷ উত্তরবঙ্গে 2 থেকে 4 ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে বেশি আছে। আগামী চারদিনের মধ্যে নূন্যতম তাপমাত্রা বা রাতের তাপমাত্রা সব জায়গাতেই 3 থেকে 4 ডিগ্রি পর্যন্ত কমে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
শীত কবে থেকে তার পূর্বাভাস দিতে নারাজ, আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷ কারণ বর্ষা থাকলেও শীতের আগমনের কোনও নির্দিষ্ট দিন নেই। নভেম্বরে শেষের দিকে যেমন তাপমাত্রা থাকে তেমনই থাকার সম্ভাবনা ৷ আজ কলকাতা ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকায় আংশিক মেঘলা আকাশ থাকবে ৷ সকালের দিকে পুরো রাজ্যে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার সম্ভাবনা থাকছে। কলকাতায় ন্যূনতম তাপমাত্রা 21 থেকে 22 ডিগ্রির কাছাকাছি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷
সোমবার কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 27.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 22.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 3.9 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 98 শতাংশ ও সর্বনিম্ন 78 শতাংশ।