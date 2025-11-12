সূর্য ডুবলেই শীত শীত ! এখন নামলেও ফের বাড়বে তাপমাত্রা
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে এক বা দুই ডিগ্রি করে কম থাকছে। আপাতত পরিস্থিতিতে বড় বদলের সম্ভাবনা নেই বলে মনে করছে হাওয়া অফিস ৷
Published : November 12, 2025 at 7:59 AM IST
কলকাতা, 12 নভেম্বর: সূর্য ডুবলেই বেশ শীত শীত করছে। কখনও হালকা কিছু গায়ে চাপাতেও হচ্ছে ৷ কয়েকটি জেলায় রাতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ঠান্ডা ৷ কমছে তাপমাত্রা ৷ আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, রাজ্যে গত কয়েকদিন ধরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে এক বা দুই ডিগ্রি করে কম থাকছে। তবে কি শীতের জন্য বেশি দিন আর অপেক্ষা করতে হবে না রাজ্যবাসীকে ? এই প্রশ্নের জবাবে, হাওয়া অফিস অবশ্য বলছে শীত এখনও বেশ খানিকটা দূরেই ৷
ইতিমধ্যে কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ 18 ডিগ্রির ঘরে ঢুকে পড়েছে। ভোরের দিকে থাকছে কুয়াশাও। সবমিলিয়ে শীতের আগমনীর আবহ তৈরি হয়ে গিয়েছে অনেকটাই। যদিও হাওয়া অফিস বলছে, বঙ্গে শীত এখনও অনেকটাই দূরে। তবে তার আগে আপাতত আগামী সাতদিন দক্ষিণবঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গে স্বাভাবিকের নীচেই থাকবে রাতের তাপমাত্রা ৷ আগামী সপ্তাহে পারদ ফের চড়বে। তারপর আবার কিছুটা পারদ পতন হবে। এভাবেই ধীরে ধীরে পড়বে শীত ৷
এখন ঝলমলে আকাশের কোথাও বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। রোদ উঠলেও তা গায়ে লাগছে- এমনটা বলা যাবে না। অস্বস্তিকর গরম বিদায় নিয়েছে। এবার শীতের পালা। এবং তারই অপেক্ষা। আগামী সাতদিন উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের কোথাও রাতের তাপমাত্রায় আর তেমন কোনও বড় পরিবর্তন হবে না বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। তবে এই হিমের পরশকে শীতের আমেজ বলতেও নারাজ তারা। নতুন করে বড় ধরনের পারদ পতনের সম্ভাবনা খুব একটা নেই। ফলে কলকাতার তাপমাত্রা আরও কিছুটা নেমে 15 ডিগ্রির নীচে চলে যাবে তা এখনই হওয়ার সম্ভবনা নেই। অন্যদিকে, কলকাতার পাশাপাশি উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় তাপমাত্রা কমেছে।
15 ডিগ্রির নীচে পারদ নেমে গিয়েছে দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলোতে। তবে সেখানেও যে শীত পড়েছে বলা যাবে না। কলকাতার তুলনায় আপাতত ঠান্ডা সেখানে একটু হলেও বেশি বলা যেতে পারে মাত্র। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গে আপাতত বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। আটটি জেলাতেই পারদ নামবে। কুয়াশার দাপটও বাড়বে। ফলে দৃশ্যমানতা কমবে। সেখানেও দক্ষিণবঙ্গের মতোই পরিস্থিতি। ঠান্ডার ভাব বেশি হলেও শীতের আগমন দেরীতেই।
মঙ্গলবার কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 28.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিকের চেয়ে 2.4 ডিগ্রি কম। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 18.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের চেয়ে তিন ডিগ্রি নীচে। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ 89 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 41 শতাংশ। আজ বুধবার দিনের আকাশ মূলত পরিস্কার। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 29 ডিগ্রি এবং 18 ডিগ্রির আশেপাশে থাকতে পারে।