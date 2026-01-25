মাঘের শীতে কাঁটা পশ্চিমী ঝঞ্ঝা-ঘূর্ণাবর্ত, পারদ চড়ার পূর্বাভাস
দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই থাকবে হালকা কুয়াশা । তবে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার কোনও হেরফের নে ই। উল্টে পারদ আরও খানিকটা চড়বে ।
কলকাতা, 25 জানুয়ারি: মাঘের আবহে বসন্তের আভাস । হালকা শীতের কামড়ও এখন ধীরে ধীরে কমছে । ভোর বা রাতের দিকে ঠান্ডার আমেজ বোঝা গেলেও তা কনকনে শীতের অনুভুতি জানান দিচ্ছে না । যদিও গত দু'দিনের তুলনায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ কিছুটা নেমেছে । শনিবার নদিয়া জেলার কল্যাণী সর্বনিম্ন তাপমাত্রার নিরিখে উত্তরবঙ্গের কোচবিহারকেও টেক্কা দিয়েছে । তবুও হালকা শীতের আমেজে মাঘেই কার্যত বসন্তের আগমনী ।
আজ রবিবার দিনের আকাশ থাকবে পরিষ্কার । ভোর এবং সকালে বেলা বাড়ার আগে কুয়াশার দাপট থাকবে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 26 এবং 15 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
আগামিকাল সোমবার উত্তর-পশ্চিম ভারতে পশ্চিমী ঝঞ্ঝার ব্যাপক প্রভাব দেখা যাবে ৷ ইতিমধ্যে সেই এলাকার উপর পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাব পড়তে শুরু করেছে ৷ দক্ষিণ কর্নাটকের উপরেও রয়েছে একটি ঘূর্ণাবর্ত । এই দুয়ের জোড়া ফলায় পারদ আরও খানিকটা চড়বে । আলিপুর আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, সকালে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকবে । পরে পরিষ্কার আকাশ । দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে মাঝারি কুয়াশা থাকবে । ঘন কুয়াশার কোনও সতর্কবার্তা আপাতত নেই । কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি থাকবে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনায় । তবে দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই আজ রবিবার থেকে ফের বাড়বে তাপমাত্রা ।
অন্যদিকে, আগামী তিনদিন উত্তরবঙ্গে ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা রয়েছে । এর মধ্যে ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা বেশি দার্জিলিং ও উত্তর দিনাজপুরে । এই দুই জেলা ছাড়াও জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার সতর্কবার্তা রয়েছে । সোমবার সকাল পর্যন্ত এমনই সতর্কবার্তা থাকবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর ৷ আগামী পাঁচদিন উত্তরবঙ্গের সর্বনিম্ন তাপমাত্রার কোনও হেরফের নেই । দার্জিলিংয়ের পার্বত্য এলাকায় তাপমাত্রা তিন থেকে পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে । উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলায় তাপমাত্রা 10 থেকে 15 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে ।
শনিবার দক্ষিণবঙ্গের শীতলতম স্থান ছিল কল্যাণী ৷ সেখানকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 9.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস । উত্তরবঙ্গের সমতল এলাকার মধ্যে শীতলতম স্থান ছিল কোচবিহার ৷ সেখানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে 10.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস । দার্জিলিংয়ে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 4 ডিগ্রি সেলসিয়াস ।
শনিবার কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 14.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিক । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 26.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস । যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.6 ডিগ্রি বেশি ৷ বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 95 এবং সর্বনিম্ন 41 শতাংশ ।