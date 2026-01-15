'ঝঞ্ঝা কাঁটা'য় থমকে শীত, মাঘের শুরুতেই রাশ ঠান্ডায়

'ঝঞ্ঝা কাঁটা'য় থমকে শীত, মাঘের শুরুতেই রাশ ঠান্ডায়
আগামী সোমবার পর্যন্ত ঠান্ডা কমবে ৷ কিন্তু উত্তর থেকে দক্ষিণবঙ্গে দাপট থাকবে কুয়াশা ৷ ঘন কুয়াশায় দৃশ্যমানতা 50 মিটারের কাছাকাছি নেমে আসতে পারে ।
Published : January 15, 2026 at 7:19 AM IST
কলকাতা, 15 জানুয়ারি: বছরের শেষ বা নতুন বছরের শুরুর ক'য়েকদিন ধরে তাপমাত্রা মরশুমের শীতলতম দিনের রের্কড দিয়েছে । কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলাও কনকনে ঠান্ডার সাক্ষী হয়েছে ৷ তালিকায় ছিল, কল্যাণী থেকে বীরভূম-সহ একাধিক জায়গা ৷ কিন্তু আগামী এক সপ্তাহ বদলাবে আবহাওয়ার মুড ৷
গতকাল হালকা শীতে পৌষ সংক্রান্তি পার হয়েছে । মাঘের ঠান্ডা প্রথম দিকে নিচু তারে বাঁধা থাকবে । দক্ষিণবঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকবে বিভিন্ন জেলাতে । তবে উত্তরবঙ্গে রয়েছে কুয়াশার সতর্কবার্তা ।
মাঘের শুরুতেই শীতে কেন এই ভাটার টান ?
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস বলছেন, "আজ (বৃহস্পতিবার) উত্তর-পশ্চিম ভারতে একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ঢুকতে পারে । তার জেরে উত্তুরে হাওয়া বাধা পাবে । পূর্ব ভারতে তাপমাত্রা বাড়তে পারে ।"
হাওয়া অফিস জানিয়েছে, আগামী সোমবার পর্যন্ত গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার বিশেষ ওঠানামা হবে না । আবহাওয়া মোটের উপর শুষ্কই থাকবে । আজ ভোর থেকে সকালের আকাশ থাকবে কুয়াশাচ্ছন্ন । বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা পরিষ্কার হবে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 23 ডিগ্রি এবং 12 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে । সপ্তাহান্তে কলকাতায় তাপমাত্রা 11 থেকে 13 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং পশ্চিমের জেলাগুলিতে 9 থেকে 11 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে । আগামী সপ্তাহের মাঝামাঝি ফের পারদ পতন হতে পারে ।
দক্ষিণবঙ্গে কুয়াশার দাপট- চলতি সপ্তাহে সকালের দিকে সব জেলাতেই হালকা কুয়াশা দেখা যেতে পারে । বিশেষ করে শনি এবং রবিবার সকালে ঘন কুয়াশা থাকতে পারে হুগলি, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূমে । রবিবার মুর্শিদাবাদ, নদিয়া এবং উত্তর 24 পরগনাতেও ঘন কুয়াশা দেখা যেতে পারে ।
উত্তরবঙ্গে কুয়াশার সতর্কতা- কুয়াশার দাপট থাকবে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও । শুক্র, শনি এবং রবিবার ঘন কুয়াশা থাকতে পারে উত্তরের বিভিন্ন জেলায় । শুক্রবার দার্জিলিং এবং উত্তর দিনাজপুরে ঘন কুয়াশা থাকবে । শনি এবং রবিবার কালিম্পং এবং আলিপুরদুয়ার বাদে উত্তরের সব জেলাতেই ঘন কুয়াশার সতর্কতা রয়েছে । ওই সময়ে কোথাও কোথাও সকালের দিকে দৃশ্যমানতা 50 মিটার পর্যন্তও নেমে আসতে পারে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রা- কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বুধবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 13.7 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.1 ডিগ্রি নীচে । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 23 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.8 ডিগ্রি নীচে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন 52 শতাংশ ও সর্বোচ্চ 78 শতাংশ ।