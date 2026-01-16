রাজ্যজুড়ে বাড়বে তাপমাত্রা, মাঘেই শীত বিদায়ের ঘণ্টা !

রাজ্যজুড়ে বাড়বে তাপমাত্রা, মাঘেই শীত বিদায়ের ঘণ্টা !
কয়েকদিন জবুথবু অবস্থার পর ঠান্ডা এখন বেশ কিছুটা কম ৷ ফের কি নতুন ইনিংস শুরু করবে শীত নাকি এবার বিদায়ের পালা, জানাল আবহাওয়া অফিস ৷
Published : January 16, 2026 at 7:45 AM IST
কলকাতা, 16 জানুয়ারি: মাঘের শীত বাঘের গায়ে বলার আগেই বাড়ছে তাপমাত্রা ৷ তবে আগামী দু'দিন পারদ সামান্য চড়লেও 19 জানুয়ারি থেকে শীতের আচরণের কিছু বদল হবে বলে ইঙ্গিত আলিপুর আবহাওয়া অফিস ।
রবিবারে হাওয়া বদল ৷ সোমবার থেকে বাড়বে তাপমাত্রা । জমিয়ে শীতের আমেজ শেষ পর্বে কিনা এখনই বলা যাচ্ছে না । আপাতত সোম থেকে বুধবারের মধ্যে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বেড়ে যাবে । এমনটাই পূর্বাভাসে জানিয়েছেন আলিপুর আবহাওয়া অফিসের আবহাওয়াবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় ।
আজকের আবহাওয়া যেমন থাকবে
আজ শুক্রবার দিনের আকাশ ভোর এবং সকালের দিকে কুয়াশাচ্ছন্ন থাকবে । বেলায় রোদ ওঠার পর ধীরে ধীরে পরিষ্কার হবে । আজ সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 23 এবং 12 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে আগামী কয়েকদিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
পারদ ঊর্ধ্বমুখী হলেও তবে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নিচে থাকবে । উত্তর-পশ্চিম থেকে শীতল হাওয়া ঢুকছে রাজ্যে । শীতের স্পেল বজায় থাকবে মাঘ মাসের প্রথম তিনদিনে ।
দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা বিভিন্ন জেলায় দেখা যাবে ৷ আজ শুক্রবার পর্যন্ত এই পরিস্থিতি থাকবে । আগামিকাল শনি থেকে সোমবার পর্যন্ত কুয়াশার সম্ভাবনা ও ঘনত্ব বাড়বে । নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, হুগলি এবং উত্তর 24 পরগনা জেলাতে মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা বিক্ষিপ্তভাবে থাকবে । কলকাতা-সহ বাকি জেলাতে সকালের দিকে কুয়াশার সম্ভাবনা বাড়বে ।
যদিও দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় উত্তরবঙ্গের শীতের পারফরম্যান্স চলতি বছরে ভালো । বেশ কয়েকদিন কনকনে ঠান্ডায় কেঁপেছে পাহাড় । এখনও সেই পরিস্থিতি চলবে । তবে তারপর থেকে ভাটার টানের সম্ভাবনা রয়েছে । কুয়াশার দাপট বাড়বে । আজ উত্তরবঙ্গের কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুরে ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে । যার ফলে দৃশ্যমানতা 50 মিটারের কাছাকাছি নেমে আসতে পারে । শনি ও রবিবারের মধ্যে কুয়াশার ঘনঘটা বাড়বে । উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, মালদা ও দুই দিনাজপুরে ঘন কুয়াশার সতর্কতা রয়েছে ।
বিগত দিনের রেকর্ড হওয়া তাপমাত্রা
কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বৃহস্পতিবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 13.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.06 ডিগ্রি নিচে । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 23.05 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01.03 ডিগ্রি নিচে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন 44 এবং সর্বোচ্চ 87 শতাংশ ।