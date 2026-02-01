বঙ্গে বিদায়ের পথে শীত ! আসছে জোড়া পশ্চিমী ঝঞ্ঝা

বঙ্গে বিদায়ের পথে শীত ! আসছে জোড়া পশ্চিমী ঝঞ্ঝা
মাঘেই সম্ভবত ইতি টানছে শীত ৷ দক্ষিণবঙ্গে ইতিমধ্যেই ছন্দ হারিয়েছে ঠান্ডা, তবে উত্তরে রেশ খানিকটা চলছে ৷ হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকবে বঙ্গের আকাশে ৷
Published : February 1, 2026 at 7:41 AM IST
কলকাতা, 1 ফেব্রুয়ারি: জোড়া ঝঞ্ঝা 'কাঁটা'য় শীত বিদায়ের পথ প্রশস্ত হচ্ছে ৷ তবে, শীতের আমেজ খানিকটা রয়েছে সকাল ও সন্ধ্যায় । বেলা বাড়লেই ঠান্ডার আমেজ কার্যত উধাও । জম্মু-কাশ্মীর ও সংলগ্ন এলাকায় পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ঢুকেছে । দু'টি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা আসতে চলেছে আগামিকাল অর্থাৎ 2 ফেব্রুয়ারি সোমবার ও অন্যটি 5 ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার ।
দক্ষিণ কেরলের উপর একটি সক্রিয় ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে । ফলস্বরূপ বঙ্গে মূলত শুষ্ক আবহাওয়া । সকালের দিকে কুয়াশার দাপট চলবে । ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা রয়েছে উত্তরবঙ্গের চার জেলায় । দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রা ইতিমধ্যে সামান্য কমেছে । আলিপুর আবহাওয়া দফতরের আবহাওয়াবিদ অন্বেষা ভট্টাচার্য বলছেন, "ফেব্রুয়ারির শুরুতে ফের চড়বে পারদ । স্বাভাবিকের উপরে থাকবে দিন ও রাতের তাপমাত্রা । আগামী 5 থেকে 7 দিনে তাপমাত্রার ওঠানামা চলবে । তবে 2 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যেই থাকবে তাপমাত্রার ওঠানামা ।"
দক্ষিণবঙ্গে কেমন থাকবে তাপমাত্রা ?
হালকা কুয়াশা দক্ষিণবঙ্গজুড়ে । কুয়াশার সম্ভাবনা একটু বেশি থাকবে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ 24 পরগনায় । কলকাতা-সহ বাকি জেলায় সকালের দিকে হালকা কুয়াশার সামান্য সম্ভাবনা রয়েছে ৷
শীতের আমেজ ক্রমশ কমতে শুরু করেছে । তবে আজ (রবিবার) সামান্য কমতে পারে তাপমাত্রা । কলকাতা ও তৎসংলগ্ন এলাকায় আজ 16 ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে থাকতে পারে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা । উপকূল ও উত্তরবঙ্গ সংলগ্ন জেলাগুলিতে 15 থেকে 18 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে তাপমাত্রা থাকবে আগামী কয়েকদিন । পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা 11 থেকে 15 ডিগ্রি সেলসিয়াস । দিনের বেলায় শীতের আমেজ কমবে । সকাল এবং সন্ধ্যার দিকে শীতের আমেজ বজায় থাকবে ।
আগামী সাতদিন কলকাতার আবহাওয়ার পূর্বাভাস
কলকাতায় পরিষ্কার আকাশ । সকালে হালকা কুয়াশার সম্ভাবনা । আগামী সাতদিন শুষ্ক আবহাওয়ার পূর্বাভাস । কলকাতার তাপমাত্রা 15 থেকে 17 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে । আজ দিনের আকাশ পরিষ্কার হলেও ভোরে কুয়াশার দাপট থাকবে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 26 এবং 17 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
উত্তরবঙ্গে আজ ঘন কুয়াশা সতর্কবার্তা রয়েছে দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এই 4 জেলায় । বাকি সব জেলাতেই বেশ কিছু এলাকায় হালকা থেকে মাঝারি মানের কুয়াশার সম্ভাবনা । উত্তরবঙ্গের আগামী পাঁচদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা একই রকম থাকবে । দার্জিলিংয়ের পার্বত্য এলাকায় 4 থেকে 6 ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকবে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা । উত্তরবঙ্গের উপরের দিকে জেলায় 10 থেকে 14 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে তাপমাত্রা থাকবে । নীচের দিকের জেলায় 14 থেকে 17 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৷
বিগত দিনের তাপমাত্রা
কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে শনিবার 16.8 ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে ছিল সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ । যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.2 ডিগ্রি বেশি । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 26.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.8 ডিগ্রি নীচে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 88 ও সর্বনিম্ন 54 শতাংশ ।