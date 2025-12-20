কুয়াশার দাপটে জেলায় জেলায় দৃশ্যমানতা কমার সতর্কতা, সপ্তাহান্তে বাড়বে তাপমাত্রা

কুয়াশার দাপটে জেলায় জেলায় দৃশ্যমানতা কমার সতর্কতা, সপ্তাহান্তে বাড়বে তাপমাত্রা
শুরুটা ভালো করলেও পৌষে ছন্দহারা শীত ৷ যদিও হাওয়া অফিস বড়দিনের পূর্বাভাস নিয়ে আশার কথা শুনিয়েছে ৷ আজ কেমন থাকবে আবহাওয়া ?
Published : December 20, 2025 at 7:42 AM IST
কলকাতা, 20 ডিসেম্বর: এল নিনো নয়, 2025 সাল লা নিনা-র । এল নিনোর প্রভাবে এদেশে বৃষ্টি কম হয়, গরম বৃদ্ধি পায় । গত দুই বছর সেই ছবিটাই দেখা গিয়েছিল । তবে এই বছরটা লা নিনার । যার প্রভাবে বৃষ্টি বেশি হয়েছে । তাই স্বাভাবিকভাবে ঠান্ডা পড়ার সম্ভাবনাও বেশি ।
লা নিনা এবং উত্তুরে হাওয়ার প্রভাবে রাজ্যে এ বার জাঁকিয়ে শীত পড়বে এই পূর্বাভাসে গলদ ছিল না । কিন্তু দেখা গেল, দারুণভাবে আশা জাগিয়ে শুরু করলেও শীত প্রত্যাশিত মানে পৌঁছতে পারেনি এখনও । পৌষ মাস পড়লেও কনকনে ঠান্ডার দেখা নেই । আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী চারদিন তাপমাত্রার বিশেষ কোনও হেরফের হবে না । তারপরের দু'দিন অর্থাৎ বুধবার থেকে দু'ডিগ্রি কমবে তাপমাত্রা । যার কারণে বড়দিনে তুলনামূলক বেশি ঠান্ডা অনুভূত হতে পারে ।
আজ শনিবার দিনের আকাশ থাকবে পরিষ্কার । ভোরে কুয়াশা থাকবে যথেষ্ট ৷ সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 26 এবং 17 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
আপাতত রাজ্যে ঝড়বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই । তবে সপ্তাহান্তে অর্থাৎ আজ শনিবার এবং আগামিকাল রবিবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় ভোরের দিকে কুয়াশার দাপট থাকবে । দৃশ্যমানতা অনেকটা নেমে যেতে পারে । আজ পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূমে কুয়াশার জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে । ওই তিন জেলায় দৃশ্যমানতা 50 মিটারে নামতে পারে ।
দক্ষিণবঙ্গের মত সপ্তাহান্তে উত্তরবঙ্গেও থাকবে কুয়াশার দাপট । আজ দুই দিনাজপুর, মালদায় দৃশ্যমানতা নামতে পারে 50 মিটারে । সেখানেও হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে । শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গের শীতলতম স্থান ছিল শ্রীনিকেতন ৷ সেখানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে 12.05 ডিগ্রি সেলসিয়াস । উত্তরবঙ্গের সমতলের মধ্যে শীতলতম স্থান ছিল আলিপুরদুয়ার ৷ যেখানে শুক্রবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 9 ডিগ্রি সেলসিয়াস । দার্জিলিংয়ে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 5 ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল ।
শুক্রবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 26 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.01 ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 16.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01.05 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 94 এবং সর্বনিম্ন 52 শতাংশ ।